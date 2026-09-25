Dengiz tubidan yo‘qolgan shahar izlari topildi

·38·Dunyo
Dengiz tubidan yo‘qolgan shahar izlari topildi

Buyuk Britaniyaning Norfolk grafligi sohillarida g‘avvoslar qariyb 700 yil avval dengiz ostida qolib ketgan o‘rta asrlarga oid Shipden aholi punkti izlarini o‘rgandi.

Kromer shahri yaqinidagi dengiz tubidan 25 ta sun’iy inshoot qoldig‘i aniqlanib, ular suratga olindi va xaritaga tushirildi. Topilmalar orasida chaqmoqtoshdan qurilgan devorsimon tuzilmalar, toshdan yasalgan konstruksiyalar va boshqa kesilgan tosh bo‘laklari bor. Ayrim inshootlar bir necha asr suv ostida qolganiga qaramay, qisman saqlanib qolgan.

Tadqiqotchilar hozircha ushbu inshootlarning aniq vazifasini belgilamagan. Ular dengizdan himoyalanish inshootlari yoki XIV asrda qurilishi rejalashtirilgan pirs bilan bog‘liq bo‘lishi mumkinligi taxmin qilinmoqda. Bu versiyalar hali yakuniy xulosa sifatida qabul qilinmagan.

Shipden 1086 yilda tuzilgan “Domesday Book”da ham qayd etilgan. O‘sha davrda aholi punktida 117 kishi yashagani, port va ikkita cherkov bo‘lgani ma’lum. Keyinchalik sohil eroziyasi va bo‘ronlar tufayli aholi punkti asta-sekin dengizga yutilib ketgan.

Qizig‘i, g‘avvoslar mahalliy afsonalarda tilga olinadigan cherkov qoldiqlarini hozircha aniqlay olmagan. Tadqiqotchilar topilmalarni tarixiy hujjatlar bilan taqqoslab, Shipden'ning haqiqiy joylashuvi va taqdirini aniqlashda davom etmoqda.

ShipdenNorfolk grafligiDomsdey KitobiKromer
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

700 yil avval suvga g‘arq bo‘lgan shahar sirlari ochilmoqda700 yil avval suvga g‘arq bo‘lgan shahar sirlari ochilmoqda23 sentabr 21:46Dengiz ostidan ham o‘tadi: Xitoyning 55 kilometrlik ulkan ko‘prigi (foto)Dengiz ostidan ham o‘tadi: Xitoyning 55 kilometrlik ulkan ko‘prigi (foto)21 sentabr 10:47Meksika ko‘rfazida neft sizib chiqdi: Pemex quvurida favqulodda holat yuzaga keldiMeksika ko‘rfazida neft sizib chiqdi: Pemex quvurida favqulodda holat yuzaga keldi12 sentabr 17:1034 yildan so‘ng muzlikdan ikki alpinist jasadi topildi34 yildan so‘ng muzlikdan ikki alpinist jasadi topildi21 avgust 13:30Dengiz tubidan 83 yillik sirli nemis qayig‘i topildiDengiz tubidan 83 yillik sirli nemis qayig‘i topildi30 avgust 18:21Sochi sayrgohiga dengiz dronlari hujumi: Jabrlanganlar soni 8 nafarga yetdiSochi sayrgohiga dengiz dronlari hujumi: Jabrlanganlar soni 8 nafarga yetdi10 sentabr 13:01
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota