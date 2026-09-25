Krishtianu Ronaldu golidan mahrum boʻlgan oʻyinda Portugaliya Uelsni magʻlub etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Portugaliya o'z maydonida Uelsni minimal hisobda mag'lub etdi, o'yinning yagona goli 22-daqiqada Joao Felix tomonidan kiritildi.
- Krishtianu Ronaldu uchrashuvda bir nechta imkoniyatlarni boy berdi va bitta goli VAR tomonidan ofsayd tufayli bekor qilindi.
- O'yin davomida Portugaliya ustunlik qildi, ammo hujumlarni yakunlashda aniqlik yetishmadi, Uels esa himoyada intizomli harakat qildi.
Millatlar ligasining navbatdagi mavsumini boshlagan Portugaliya terma jamoasi oʻz maydonida Uelsni qiyin kechgan bahsda taslim etdi. Lissabondagi «Estadio Jose Alvalade» stadionida boʻlib oʻtgan uchrashuv mezbonlarning minimal gʻalaba bilan yakunlandi. The Athletic nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, tarkibida yoʻqotishlar boʻlgan Uels jamoasi raqibga munosib qarshilik koʻrsatganiga qaramay, portugaliyaliklar uch ochkoni qoʻlga kiritishga muvaffaq boʻlishdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Uchrashuv taqdirini hal qilgan yagona gol birinchi boʻlimning 22-daqiqasida urildi. Nuno Mendesh qanotdan tezkor reyd uyushtirib, jarima maydoni tashqarisida boʻsh qolgan Joao Felixni toʻp bilan taʼminladi. Joao Felix oʻng oyogʻi bilan kuchli zarba berdi va toʻp himoyachi Ben Devisga tegib yoʻnalishini keskin oʻzgartirdi. Natijada darvozabon Denni Uord ojiz qoldi va toʻp toʻrga borib tushdi.
Krishtianu Ronaldu uchun omadsiz kechaGarchi jamoa gʻalaba qozongan boʻlsa-da, hujumchi Krishtianu Ronaldu uchun oqshom juda asabiy va hafsalasi pir boʻlgan holda yakunlandi. Tajribali hujumchi uchrashuv davomida bir qancha qulay imkoniyatlarni yoʻqqa chiqardi. Jumladan, birinchi boʻlimda u yaqin masofadan qulay imkoniyatdan foydalana olmadi.
Uchrashuvning 59-daqiqasida Bruno Fernandesh himoyachilar ortiga ajoyib toʻp uzatdi. Krishtianu Ronaldu toʻpni pastki burchakka aniq yoʻllab, terma jamoadagi 147-golini urganini va faoliyatidagi 1,000 ta gol sari navbatdagi qadamni qoʻyganini oʻylagandi. Biroq hakamlar VAR tizimidan foydalangan holda vaziyatni oʻrganib chiqib, hujumchi oʻyin holatida (ofsayd) qolganini qayd etishdi va gol bekor qilindi.
Maydondan almashtirish va oʻyin manzarasiOʻyindagi noqulayliklar va bekor qilingan goldan soʻng, bosh murarrab Roberto Martines 67-daqiqada Krishtianu Ronalduni maydondan olib, uning oʻrniga Gonsalu Ramushni tushirdi. Shu tariqa, Ronaldu oʻzining 979 ta golli koʻrsatkichini oʻzgartira olmadi.
Umuman olganda, uchrashuv davomida Portugaliya jamoasi yaqqol ustunlikka erishdi. Mezbonlar raqib darvozasi tomon 23 ta zarba berib, ikkita yaqqol golli vaziyat yaratishdi. Shunga qaramay, ularning hujumlarni mantiqiy yakuniga yetkazishda biroz aniqlik yetishmadi.
Oʻz navbatida, Uels himoyada juda intizomli harakat qildi. Himoyachilar 15 ta toʻpni jarima maydonidan uzoqlashtirib, 52 marta toʻpni egallab olishdi. Darvozabon Denni Uord 4 ta muhim seyv amalga oshirdi. Shunga qaramay, uelsliklar hujum chizigʻida ojizlik qilishdi — ular oʻyin davomida bor-yoʻgʻi 5 ta zarba berib, ulardan atigi 1 tasigagina aniqlik kiritishdi.
Izohlar 0
…