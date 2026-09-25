Krishtianu Ronaldu golidan mahrum boʻlgan oʻyinda Portugaliya Uelsni magʻlub etdi

·13·Sport
Krishtianu Ronaldu golidan mahrum boʻlgan oʻyinda Portugaliya Uelsni magʻlub etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Portugaliya o'z maydonida Uelsni minimal hisobda mag'lub etdi, o'yinning yagona goli 22-daqiqada Joao Felix tomonidan kiritildi.
  • Krishtianu Ronaldu uchrashuvda bir nechta imkoniyatlarni boy berdi va bitta goli VAR tomonidan ofsayd tufayli bekor qilindi.
  • O'yin davomida Portugaliya ustunlik qildi, ammo hujumlarni yakunlashda aniqlik yetishmadi, Uels esa himoyada intizomli harakat qildi.

Millatlar ligasining navbatdagi mavsumini boshlagan Portugaliya terma jamoasi oʻz maydonida Uelsni qiyin kechgan bahsda taslim etdi. Lissabondagi «Estadio Jose Alvalade» stadionida boʻlib oʻtgan uchrashuv mezbonlarning minimal gʻalaba bilan yakunlandi. The Athletic nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, tarkibida yoʻqotishlar boʻlgan Uels jamoasi raqibga munosib qarshilik koʻrsatganiga qaramay, portugaliyaliklar uch ochkoni qoʻlga kiritishga muvaffaq boʻlishdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Uchrashuv taqdirini hal qilgan yagona gol birinchi boʻlimning 22-daqiqasida urildi. Nuno Mendesh qanotdan tezkor reyd uyushtirib, jarima maydoni tashqarisida boʻsh qolgan Joao Felixni toʻp bilan taʼminladi. Joao Felix oʻng oyogʻi bilan kuchli zarba berdi va toʻp himoyachi Ben Devisga tegib yoʻnalishini keskin oʻzgartirdi. Natijada darvozabon Denni Uord ojiz qoldi va toʻp toʻrga borib tushdi.

Krishtianu Ronaldu uchun omadsiz kecha

Garchi jamoa gʻalaba qozongan boʻlsa-da, hujumchi Krishtianu Ronaldu uchun oqshom juda asabiy va hafsalasi pir boʻlgan holda yakunlandi. Tajribali hujumchi uchrashuv davomida bir qancha qulay imkoniyatlarni yoʻqqa chiqardi. Jumladan, birinchi boʻlimda u yaqin masofadan qulay imkoniyatdan foydalana olmadi.

Uchrashuvning 59-daqiqasida Bruno Fernandesh himoyachilar ortiga ajoyib toʻp uzatdi. Krishtianu Ronaldu toʻpni pastki burchakka aniq yoʻllab, terma jamoadagi 147-golini urganini va faoliyatidagi 1,000 ta gol sari navbatdagi qadamni qoʻyganini oʻylagandi. Biroq hakamlar VAR tizimidan foydalangan holda vaziyatni oʻrganib chiqib, hujumchi oʻyin holatida (ofsayd) qolganini qayd etishdi va gol bekor qilindi.

Maydondan almashtirish va oʻyin manzarasi

Oʻyindagi noqulayliklar va bekor qilingan goldan soʻng, bosh murarrab Roberto Martines 67-daqiqada Krishtianu Ronalduni maydondan olib, uning oʻrniga Gonsalu Ramushni tushirdi. Shu tariqa, Ronaldu oʻzining 979 ta golli koʻrsatkichini oʻzgartira olmadi.

Umuman olganda, uchrashuv davomida Portugaliya jamoasi yaqqol ustunlikka erishdi. Mezbonlar raqib darvozasi tomon 23 ta zarba berib, ikkita yaqqol golli vaziyat yaratishdi. Shunga qaramay, ularning hujumlarni mantiqiy yakuniga yetkazishda biroz aniqlik yetishmadi.

Oʻz navbatida, Uels himoyada juda intizomli harakat qildi. Himoyachilar 15 ta toʻpni jarima maydonidan uzoqlashtirib, 52 marta toʻpni egallab olishdi. Darvozabon Denni Uord 4 ta muhim seyv amalga oshirdi. Shunga qaramay, uelsliklar hujum chizigʻida ojizlik qilishdi — ular oʻyin davomida bor-yoʻgʻi 5 ta zarba berib, ulardan atigi 1 tasigagina aniqlik kiritishdi.

Krishtianu RonalduPortugaliyaUelsMillatlar ligasiFutbol
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kreyg Bellami Krishtianu Ronaldu haqida: Mingta gol — bu shunchaki aqrazdaKreyg Bellami Krishtianu Ronaldu haqida: Mingta gol — bu shunchaki aqrazdaKecha 10:54Krishtianu Ronaldu tanqidarga eʼtibor bermay, 1000-golini nishonlashni maqsad qildiKrishtianu Ronaldu tanqidarga eʼtibor bermay, 1000-golini nishonlashni maqsad qildiKecha 09:12Xorxe Jezus Krishtianu Ronaldu haqida nima dediXorxe Jezus Krishtianu Ronaldu haqida nima dediKecha 09:17Cristiano Ronaldo: Mendan qutulmoqchi boʻlishdi, ammo men toʻxtamaymanCristiano Ronaldo: Mendan qutulmoqchi boʻlishdi, ammo men toʻxtamayman23 sentabr 23:35Jorge Jesus: Beshta Oltin toʻp Krishtianuga imtiyoz bermaydiJorge Jesus: Beshta Oltin toʻp Krishtianuga imtiyoz bermaydi19 sentabr 09:35Xorxe Xesus Portugaliya termasidagi ilk tarkibini eʼlon qildiXorxe Xesus Portugaliya termasidagi ilk tarkibini eʼlon qildi18 sentabr 17:12
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?