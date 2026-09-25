Maurisio Pochettino 2030 yilgacha AQSh milliy jamoasida qoladi

·32·Sport
Maurisio Pochettino 2030 yilgacha AQSh milliy jamoasida qoladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • AQSh milliy jamoasi bosh murabbiyi Maurisio Pochettino 2030 yilgi jahon chempionatigacha moʻljallangan yangi toʻrt yillik shartnomaga imzo chekdi.
  • Pochettino AQShni va u yerda boshlagan ishlarini sogʻina boshlagani hamda jamoaning jahon chempionatidagi natijasi va muxlislar bilan oʻrnatilgan aloqa uning qaroriga taʼsir qilganini taʼkidladi.
  • Uning fikricha, 16-19 yosh oraligʻidagi iqtidorli yosh futbolchilar avlodi kelajakda jamoa oʻyinini yanada kuchaytiradi.

AQSh milliy jamoasi bosh murabbiyi Maurisio Pochettino 2030 yilgi jahon chempionatigacha moʻljallangan yangi toʻrt yillik shartnomaga imzo chekdi. Goal.com nashrining The Late Run podkastiga bergan intervyusida argentinalik mutaxassis oʻz faoliyatini AQShda davom ettirish qaroriga nimalar sabab boʻlganini batafsil soʻzlab berdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Maʼlum boʻlishicha, murabbiyga mundial boshlanishidanoq shartnomani uzaytirish taklif qilingan, biroq u turnir yakunlangunga qadar kelajagi haqidagi har qanday muzokaralardan bosh tortgan. Jyeyson chempionatidan soʻng Yevropaga taʼtilga chiqqan tajribali mutaxassis AQShni va u yerda boshlagan ishlarini sogʻina boshlaganini tan oldi.

Yangi shartnoma va muxlislar bilan bogʻliqlik

Pochettinoning taʼkidlashicha, AQSh jamoasining jahon chempionatidagi ikkinchi eng yaxshi natijasi va pley-off bosqichidagi gʻalabasi muxlislar bilan kuchli aloqa oʻrnatgan. U Yevropada dam olayotgan vaqtida ham Amerika futbol muhitini va amalga oshirilayotgan loyihalarni qoʻmsay boshlaganini taʼkidladi.

"Biz yaxshi oʻyin koʻrsatishimiz muhim edi va chempionatdan keyin gaplashib olishga kelishgandik. Rostini aytsam, mundial tugagandan soʻng Amerikani va AQShni sogʻina boshladim. Biz allaqachon nimadir qura boshlagan edik va muxlislar bilan ajoyib aloqa oʻrnatilgandi", — deydi bosh murabbiy.

Yosh isteʼdodlar va kelajak rejalari

Maurisio Pochettino shartnomani uzaytirishda jamoaning kelajagiga boʻlgan ulkan ishonch ham muhim omil boʻlganini bildirdi. Uning soʻzlariga koʻra, ayni paytda AQSh futbolida 16, 17, 18 va 19 yosh oraligʻidagi juda iqtidorli yosh futbolchilar avlodi voyaga yetib kelmoqda.

Kavan Sallivan, Julian Xoll va Adri Mehmeti kabi istiqbolli yoshlar milliy jamoa eshigini qoqib kelayotgani va ular asosiy tarkibdagi raqobatni yanada kuchaytirishi kutilmoqda. Pochettino bu yosh oʻyinchilar 2030 yilgi jahon chempionatigacha jamoa oʻyinini yanada kuchaytirishiga ishonch bildirgan.

Mutaxassisning rejasi faqat milliy jamoa natijalari bilan cheklanib qolmaydi. U AQSh futbol federatsiyasi koʻlamida futbolchilar, murabbiylar va jamoalar uchun yoʻlakchalarni mustahkamlash hamda oʻzining boy tajribasini mamlakat futbolining boshqa sohalariga ham tatbiq etish niyatida.

Maurisio PochettinoAQSh futboliJCH-2030Futbol yangiliklariGoal
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

2030-yilgi jahon chempionati finali: Marokash bosh vaziri futbol rahbariyatini tanqid qildi2030-yilgi jahon chempionati finali: Marokash bosh vaziri futbol rahbariyatini tanqid qildi12 sentabr 01:31AQShlik legionerlar: Rikardo Pepi PSVni, Yunus Musah Milanʼni muvaffaqiyatga yetaklaydiAQShlik legionerlar: Rikardo Pepi PSVni, Yunus Musah Milanʼni muvaffaqiyatga yetaklaydi15 avgust 04:32Ronald Kuman Yaponiyaga qarshi bahs oldidan o‘z fikrlarini bildirdiRonald Kuman Yaponiyaga qarshi bahs oldidan o‘z fikrlarini bildirdi11 iyun 22:37UFC 331 oldidan dahshatli keskinlik!: Arman Sarukyan va Maurisio Ruffi yuzma-yuz keldiUFC 331 oldidan dahshatli keskinlik!: Arman Sarukyan va Maurisio Ruffi yuzma-yuz keldi19 sentabr 11:53Mauricio Pochettino Milan haqidagi mish-mishlarga javob berdiMauricio Pochettino Milan haqidagi mish-mishlarga javob berdi29 may 00:30AQSH Avstraliyani mag‘lub etib, muddatidan oldin pley-offga yo‘llanma oldiAQSH Avstraliyani mag‘lub etib, muddatidan oldin pley-offga yo‘llanma oldi20 iyun 02:11
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?