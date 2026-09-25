Maurisio Pochettino 2030 yilgacha AQSh milliy jamoasida qoladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- AQSh milliy jamoasi bosh murabbiyi Maurisio Pochettino 2030 yilgi jahon chempionatigacha moʻljallangan yangi toʻrt yillik shartnomaga imzo chekdi.
- Pochettino AQShni va u yerda boshlagan ishlarini sogʻina boshlagani hamda jamoaning jahon chempionatidagi natijasi va muxlislar bilan oʻrnatilgan aloqa uning qaroriga taʼsir qilganini taʼkidladi.
- Uning fikricha, 16-19 yosh oraligʻidagi iqtidorli yosh futbolchilar avlodi kelajakda jamoa oʻyinini yanada kuchaytiradi.
AQSh milliy jamoasi bosh murabbiyi Maurisio Pochettino 2030 yilgi jahon chempionatigacha moʻljallangan yangi toʻrt yillik shartnomaga imzo chekdi. Goal.com nashrining The Late Run podkastiga bergan intervyusida argentinalik mutaxassis oʻz faoliyatini AQShda davom ettirish qaroriga nimalar sabab boʻlganini batafsil soʻzlab berdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Maʼlum boʻlishicha, murabbiyga mundial boshlanishidanoq shartnomani uzaytirish taklif qilingan, biroq u turnir yakunlangunga qadar kelajagi haqidagi har qanday muzokaralardan bosh tortgan. Jyeyson chempionatidan soʻng Yevropaga taʼtilga chiqqan tajribali mutaxassis AQShni va u yerda boshlagan ishlarini sogʻina boshlaganini tan oldi.
Yangi shartnoma va muxlislar bilan bogʻliqlikPochettinoning taʼkidlashicha, AQSh jamoasining jahon chempionatidagi ikkinchi eng yaxshi natijasi va pley-off bosqichidagi gʻalabasi muxlislar bilan kuchli aloqa oʻrnatgan. U Yevropada dam olayotgan vaqtida ham Amerika futbol muhitini va amalga oshirilayotgan loyihalarni qoʻmsay boshlaganini taʼkidladi.
"Biz yaxshi oʻyin koʻrsatishimiz muhim edi va chempionatdan keyin gaplashib olishga kelishgandik. Rostini aytsam, mundial tugagandan soʻng Amerikani va AQShni sogʻina boshladim. Biz allaqachon nimadir qura boshlagan edik va muxlislar bilan ajoyib aloqa oʻrnatilgandi", — deydi bosh murabbiy.
Yosh isteʼdodlar va kelajak rejalariMaurisio Pochettino shartnomani uzaytirishda jamoaning kelajagiga boʻlgan ulkan ishonch ham muhim omil boʻlganini bildirdi. Uning soʻzlariga koʻra, ayni paytda AQSh futbolida 16, 17, 18 va 19 yosh oraligʻidagi juda iqtidorli yosh futbolchilar avlodi voyaga yetib kelmoqda.
Kavan Sallivan, Julian Xoll va Adri Mehmeti kabi istiqbolli yoshlar milliy jamoa eshigini qoqib kelayotgani va ular asosiy tarkibdagi raqobatni yanada kuchaytirishi kutilmoqda. Pochettino bu yosh oʻyinchilar 2030 yilgi jahon chempionatigacha jamoa oʻyinini yanada kuchaytirishiga ishonch bildirgan.
Mutaxassisning rejasi faqat milliy jamoa natijalari bilan cheklanib qolmaydi. U AQSh futbol federatsiyasi koʻlamida futbolchilar, murabbiylar va jamoalar uchun yoʻlakchalarni mustahkamlash hamda oʻzining boy tajribasini mamlakat futbolining boshqa sohalariga ham tatbiq etish niyatida.
Izohlar 0
…