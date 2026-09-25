Jastin Biber bog‘da muxlislariga kutilmagan jonli konsert berdi (video)

·36·Madaniyat
Jastin Biber bog‘da muxlislariga kutilmagan jonli konsert berdi (video)

Los-Anjelesdagi MacArthur bog‘ida sayr qilayotganlar 22 sentyabr kuni kutilmagan voqeaga guvoh bo‘ldi. Jastin Biber bir necha musiqachi bilan birga parkda oldindan e’lon qilinmagan jonli chiqish qildi.

Sayr davomida Biber musiqachilar bilan birga “YUKON”, “Daisies”, “Speed Demon” va “All I Can Take” kabi qo‘shiqlarni ijro etdi. Xonanda oddiy kiyimda, kichik musiqachilar guruhi hamrohligida chiqish qilgan.

Bog‘da bo‘lganlar xonandaning kutilmagan chiqishini telefonlariga tasvirga olib, videolarni ijtimoiy tarmoqlarga joylashdi. Shu tariqa Biberning bog‘dagi jonli ijrosi internetda tez tarqaldi.

Ayrim xabarlarga ko‘ra, Biber bog‘ga boshpanasiz odamlarga turli yordam vositalari, jumladan, sovg‘a kartalari va suv tarqatish maqsadida ham borgan.

Jastin BiberMacArthur bog‘Los-Anjelesjonli ijros
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jastin Biber restoranda muxlislarini hayratda qoldirdi (video)Jastin Biber restoranda muxlislarini hayratda qoldirdi (video)4 iyun 13:23Shakiraning Jahon chempionatidan olgan daromadi ochiqlandiShakiraning Jahon chempionatidan olgan daromadi ochiqlandi24 iyul 01:39JCH-2026 finalida sahnaga chiqadigan yulduzlar ma’lum bo‘ldiJCH-2026 finalida sahnaga chiqadigan yulduzlar ma’lum bo‘ldi10 iyul 14:20Og‘abek Sobirov Toshkentda ikki kunlik konsert beradiOg‘abek Sobirov Toshkentda ikki kunlik konsert beradi22 iyul 20:23Nilufar Usmonova muxlislarini katta konsertga chorlamoqda: sanalar ma’lumNilufar Usmonova muxlislarini katta konsertga chorlamoqda: sanalar ma’lum11 sentabr 01:15Mo‘jizaviy qaytish: Selin Dion 35 ming muxlisi qarshisida ko‘z yoshlarini tiya olmadi (video)Mo‘jizaviy qaytish: Selin Dion 35 ming muxlisi qarshisida ko‘z yoshlarini tiya olmadi (video)14 sentabr 14:33
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh
Zebo Raximova sayohatlari uchun pulni qayerdan topishi va nechta davlatga borganini aytdi
Zebo Raximova sayohatlari uchun pulni qayerdan topishi va nechta davlatga borganini aytdi