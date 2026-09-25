Erling Xoland Ronaldudan oʻzib ketdi va Norvegiya gʻalabasini taʼminladi

·37·Sport
Erling Xoland Ronaldudan oʻzib ketdi va Norvegiya gʻalabasini taʼminladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Erling Xoland Daniyaga qarshi UEFA Millatlar ligasi o'yinida dubl qayd etib, terma jamoadagi gollarini 64 taga yetkazdi va Krishtianu Ronaldu hamda Zlatan Ibragimovich rekordlarini ortda qoldirdi.
  • Norvegiyalik to'purar o'zining 56-uchrashuvidayoq 64-gol urib, o'yiniga bittadan ortiq gol urish ko'rsatkichini saqlab qoldi.
  • Xolandning bu natijasi uning klub safidagi ajoyib formasining davomi bo'lib, u Manchester Siti uchun barcha musobaqalarda 7 o'yinda 7 ta gol urgan.

Manchester Siti hujumchisi Erling Xoland UEFA Millatlar ligasi doirasida Daniyaga qarshi kechgan dramatik uchrashuvda dubl qayd etib, terma jamoadagi gollari sonini 64 taga yetkazdi. The Athletic nashri xabar berishicha, mazkur natija orqali norvegiyalik toʻpurar nafaqat oʻyin taqdirini hal qildi, balki xalqaro miqyosdagi gollar soni boʻyicha Krishtianu Ronaldu va Zlatan Ibragimovich rekordlarini ortda qoldirib, yangi tarix yozdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Daniyaliklarga qarshi kechgan shiddatli bahs 3:2 hisobidagi gʻalaba bilan yakunlandi. Oʻyinning 14-daqiqasida Oskar Bobb hisobni ochgan boʻlsa, oradan toʻrt daqiqa oʻtib Erling Xoland oʻzining uchrashuvdagi birinchi golini kiritdi. Antonio Nusa tezkor harakatlanib, jarima maydonchasining chap tomoniga toʻpni yetkazib berdi va Xoland darvozabonning oyogʻi orasidan kuchli zarba yoʻllab, ustunlikni mustahkamladi.

Tarixiy natija va oʻyin taqdiri

Mazkur bahsda Mikkel Damsgaard va Rasmus Xojlund muvozanatni tiklagan boʻlsa-da, oxirgi soʻzni yana Erling Xoland aytdi. Uchrashuvning 74-daqiqasida burchak toʻpuridan uzatib berilgan toʻpni yaqin masofadan kuchli zarba bilan darvozaga joylab, terma jamoasiga muhim gʻalabani olib keldi. Shu tariqa, hujumchi oʻzining terma jamoadagi 56-uchrashuvidayoq 64-golini nishonladi va bir oʻyinga bittadan ortiq gol urish koʻrsatkichini saqlab qoldi.

Avvalroq Ronaldu va Zlatan Ibragimovich oʻzlarining xalqaro faoliyatini 62 tadan gol bilan yakunlagan edi. Xoland bu koʻrsatkichdan oʻzib ketib, futbol tarixidagi eng xavfli va shafqatsiz hujumchilardan biri ekanini yana bir bor amalda isbotladi. Uning bu natijasi butun Yevropa futbol jamoatchiligi eʼtiborini tortdi.

Klubdagi ajoyib formasi

Ushbu xalqaro miqyosdagi muvaffaqiyat hujumchining joriy mavsumda klub safida koʻrsatayotgan dahshatli sport formasining mantiqiy davomi boʻldi. Manchester Siti jamoasi uning noyob toʻpurarlik instinktidan unumli foydalanmoqda. Xoland barcha musobaqalarni hisobga olgan holda atigi yettita oʻyinda 7 ta gol urishga ulgurdi. Jumladan, Angliya Premyer-ligasining 5 ta uchrashuvida 5 bor raqiblar darvozasini ishgʻol qilgan boʻlsa, Chempionlar ligasining bitta oʻyinida 2 ta gol muallifiga aylandi.

Etihad Stadium stadioniga koʻchib oʻtganidan buyon Erling Xoland 205 ta uchrashuvda 169 ta gol urib, 30 ta golli uzatmani amalga oshirdi. Uning bu unumdorligi Manchester Siti jamoasiga ikkita Angliya Premyer-ligasi chempionligi va Chempionlar ligasi kubogini qoʻlga kiritishda hal qiluvchi rol oʻynadi.

Daniyaga qarshi gʻalabadan soʻng, Norvegiya Millatlar ligasidagi guruh peshqadamligi uchun yakshanba kuni Portugaliyaga qarshi bahs olib boradi. Shundan soʻng, Xoland va uning jamoadoshlari 1-oktabr, payshanba kuni Uels bilan kuch sinashadi.

Erling HaalandNorvegiyaMillatlar ligasiManchester CityKrishtianu Ronaldu
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Stale Solbakken Manchester Siti uchrashuvida Erling Xoland taqdirini muhokama qildiStale Solbakken Manchester Siti uchrashuvida Erling Xoland taqdirini muhokama qildi15 sentabr 17:31Brian Riemer Erling Xoland sinovi haqidagi mish-mishlarga izoh berdiBrian Riemer Erling Xoland sinovi haqidagi mish-mishlarga izoh berdiKecha 09:38Erling Xoland Manchester derbisida qanday qilibofsiddan qochish sirini ochdiErling Xoland Manchester derbisida qanday qilibofsiddan qochish sirini ochdi16 sentabr 18:32Manchester derbisidagi shubhali gol: Maykl Ouen VAR xatosidan hayratdaManchester derbisidagi shubhali gol: Maykl Ouen VAR xatosidan hayratda14 sentabr 15:17Erling Xoland dubli Manchester Siti jamoasiga g‘alaba keltirdiErling Xoland dubli Manchester Siti jamoasiga g‘alaba keltirdi9 sentabr 02:31Krishtianu Ronaldu golidan mahrum boʻlgan oʻyinda Portugaliya Uelsni magʻlub etdiKrishtianu Ronaldu golidan mahrum boʻlgan oʻyinda Portugaliya Uelsni magʻlub etdiBugun 02:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?