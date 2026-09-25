Erling Xoland Ronaldudan oʻzib ketdi va Norvegiya gʻalabasini taʼminladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Erling Xoland Daniyaga qarshi UEFA Millatlar ligasi o'yinida dubl qayd etib, terma jamoadagi gollarini 64 taga yetkazdi va Krishtianu Ronaldu hamda Zlatan Ibragimovich rekordlarini ortda qoldirdi.
- Norvegiyalik to'purar o'zining 56-uchrashuvidayoq 64-gol urib, o'yiniga bittadan ortiq gol urish ko'rsatkichini saqlab qoldi.
- Xolandning bu natijasi uning klub safidagi ajoyib formasining davomi bo'lib, u Manchester Siti uchun barcha musobaqalarda 7 o'yinda 7 ta gol urgan.
Manchester Siti hujumchisi Erling Xoland UEFA Millatlar ligasi doirasida Daniyaga qarshi kechgan dramatik uchrashuvda dubl qayd etib, terma jamoadagi gollari sonini 64 taga yetkazdi. The Athletic nashri xabar berishicha, mazkur natija orqali norvegiyalik toʻpurar nafaqat oʻyin taqdirini hal qildi, balki xalqaro miqyosdagi gollar soni boʻyicha Krishtianu Ronaldu va Zlatan Ibragimovich rekordlarini ortda qoldirib, yangi tarix yozdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Daniyaliklarga qarshi kechgan shiddatli bahs 3:2 hisobidagi gʻalaba bilan yakunlandi. Oʻyinning 14-daqiqasida Oskar Bobb hisobni ochgan boʻlsa, oradan toʻrt daqiqa oʻtib Erling Xoland oʻzining uchrashuvdagi birinchi golini kiritdi. Antonio Nusa tezkor harakatlanib, jarima maydonchasining chap tomoniga toʻpni yetkazib berdi va Xoland darvozabonning oyogʻi orasidan kuchli zarba yoʻllab, ustunlikni mustahkamladi.
Tarixiy natija va oʻyin taqdiriMazkur bahsda Mikkel Damsgaard va Rasmus Xojlund muvozanatni tiklagan boʻlsa-da, oxirgi soʻzni yana Erling Xoland aytdi. Uchrashuvning 74-daqiqasida burchak toʻpuridan uzatib berilgan toʻpni yaqin masofadan kuchli zarba bilan darvozaga joylab, terma jamoasiga muhim gʻalabani olib keldi. Shu tariqa, hujumchi oʻzining terma jamoadagi 56-uchrashuvidayoq 64-golini nishonladi va bir oʻyinga bittadan ortiq gol urish koʻrsatkichini saqlab qoldi.
Avvalroq Ronaldu va Zlatan Ibragimovich oʻzlarining xalqaro faoliyatini 62 tadan gol bilan yakunlagan edi. Xoland bu koʻrsatkichdan oʻzib ketib, futbol tarixidagi eng xavfli va shafqatsiz hujumchilardan biri ekanini yana bir bor amalda isbotladi. Uning bu natijasi butun Yevropa futbol jamoatchiligi eʼtiborini tortdi.
Klubdagi ajoyib formasiUshbu xalqaro miqyosdagi muvaffaqiyat hujumchining joriy mavsumda klub safida koʻrsatayotgan dahshatli sport formasining mantiqiy davomi boʻldi. Manchester Siti jamoasi uning noyob toʻpurarlik instinktidan unumli foydalanmoqda. Xoland barcha musobaqalarni hisobga olgan holda atigi yettita oʻyinda 7 ta gol urishga ulgurdi. Jumladan, Angliya Premyer-ligasining 5 ta uchrashuvida 5 bor raqiblar darvozasini ishgʻol qilgan boʻlsa, Chempionlar ligasining bitta oʻyinida 2 ta gol muallifiga aylandi.
Etihad Stadium stadioniga koʻchib oʻtganidan buyon Erling Xoland 205 ta uchrashuvda 169 ta gol urib, 30 ta golli uzatmani amalga oshirdi. Uning bu unumdorligi Manchester Siti jamoasiga ikkita Angliya Premyer-ligasi chempionligi va Chempionlar ligasi kubogini qoʻlga kiritishda hal qiluvchi rol oʻynadi.
Daniyaga qarshi gʻalabadan soʻng, Norvegiya Millatlar ligasidagi guruh peshqadamligi uchun yakshanba kuni Portugaliyaga qarshi bahs olib boradi. Shundan soʻng, Xoland va uning jamoadoshlari 1-oktabr, payshanba kuni Uels bilan kuch sinashadi.
Izohlar 0
…