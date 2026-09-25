Yangi iPhone 18 Pro ekranida nosozliklar aniqlandi va kafolat asosida almashtirilmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Yangi iPhone 18 Pro smartfonlarida displeyda rangli chiziqlar paydo bo'lishi, tizimning qotishi va Face ID funksiyasida uzilishlar kabi jiddiy texnik muammolar aniqlandi.
- Ko'plab foydalanuvchilar ushbu nuqsonlar tufayli qurilmalarini kafolat asosida almashtirishga muvaffaq bo'lishdi, biroq Apple kompaniyasi displey nosozligining aniq sabablarini hali rasman ma'lum qilgani yo'q.
Taniqli insider Abishek Yadav maʼlumotiga koʻra, yangi sotuvga chiqqan iPhone 18 Pro smartfonlari egalari bir qator jiddiy texnik muammolarga duch kelishmoqda. Xaridorlar displeyda rangli chiziqlar paydo boʻlayotgani, tizimning qotishi va yuzni tanish funksiyasida uzilishlar kuzatilayotganidan shikoyat qilishmoqda. Ushbu nosozliklar flagman qurilmaning kundalik ishlatilishiga jiddiy taʼsir koʻrsatib, texnologiya olamida katta muhokamalarga sabab boʻlmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Eng ogʻir apparat muammolaridan biri sifatida iPhone 18 Pro ekranida vertikal ravishda yashil, pushti va qizil rangli chiziqlar paydo boʻlayotgani qayd etildi. Koʻplab foydalanuvchilar ushbu nuqson tufayli rasmiy kafolat doirasida oʻz qurilmalarini yangisiga almashtirishga muvaffaq boʻlishdi. Shunga qaramay, Apple kompaniyasi hozircha mazkur displey nosozligining aniq sabablari boʻyicha rasmiy bayonot bermadi.
Dasturiy xatolar va Face ID ishidagi nosozliklarApparatdagi muammolardan tashqari, dasturiy taʼminotda ham jiddiy xatolar aniqlangan. Xususan, Face ID tizimi ishida uzilishlar kuzatilmoqda. Baʼzi holatlarda smartfon egasining yuzini tanish jarayoni muvaffaqiyatsiz yakunlangach, qurilma butunlay qotib qoladi va oʻz-oʻzidan qayta yuklanish holatlari yuzaga keladi. Bu esa foydalanuvchilar uchun qoʻshimcha noqulayliklarni keltirib chiqarmoqda.
Apple vakillari mazkur dasturiy xatolik bartaraf etilganini va uning tuzatilgan versiyasi kelasi haftaning boshidayoq foydalanuvchilarga taqdim etilishini tasdiqlashdi. Kompaniya muammoni tezkorlik bilan hal qilishga harakat qilmoqda, chunki yuzni tanish moduli kabi muhim funksiyaning ishdan chiqishi qurilma xavfsizligi va qulayligiga putur yetkazadi.
Gʻayrioddiy imo-ishora xatosi va uning oqibatlariShuningdek, foydalanuvchilar iPhone 18 Pro ishini butunlay toʻxtatib qoʻyishga qodir boʻlgan gʻayrioddiy bagʻni topishdi. Oddiy ikki martaba bajariladigan svayp imo-ishorasi qurilmani toʻliq "muzlatib" qoʻyishi va uning ekranidagi teginishlarga javob bermasligiga olib kelishi aniqlandi. Bunday holatda smartfonni faqat majburiy qayta yuklash yoʻligina avvalgi holatiga qaytarish mumkin.
Hozirgi vaqtda ushbu imo-ishora xatosini bartaraf etuvchi yangilanish qachon chiqarilishi nomaʼlumligicha qolmoqda. Eslatib oʻtamiz, ushbu maʼlumotlarni tarqatgan insider Abishek Yadav avvalroq Xiaomi Mi 10T, Mi 10T Pro va Mi 10T Lite smartfonlari haqidagi maʼlumotlarni ularning rasmiy taqdimotidan oldin ham toʻgʻri eʼlon qilgani bilan tanilgan edi.
Izohlar 0
…