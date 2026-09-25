Yangi iPhone 18 Pro ekranida nosozliklar aniqlandi va kafolat asosida almashtirilmoqda

·11·Texno
Yangi iPhone 18 Pro ekranida nosozliklar aniqlandi va kafolat asosida almashtirilmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Yangi iPhone 18 Pro smartfonlarida displeyda rangli chiziqlar paydo bo'lishi, tizimning qotishi va Face ID funksiyasida uzilishlar kabi jiddiy texnik muammolar aniqlandi.
  • Ko'plab foydalanuvchilar ushbu nuqsonlar tufayli qurilmalarini kafolat asosida almashtirishga muvaffaq bo'lishdi, biroq Apple kompaniyasi displey nosozligining aniq sabablarini hali rasman ma'lum qilgani yo'q.

Taniqli insider Abishek Yadav maʼlumotiga koʻra, yangi sotuvga chiqqan iPhone 18 Pro smartfonlari egalari bir qator jiddiy texnik muammolarga duch kelishmoqda. Xaridorlar displeyda rangli chiziqlar paydo boʻlayotgani, tizimning qotishi va yuzni tanish funksiyasida uzilishlar kuzatilayotganidan shikoyat qilishmoqda. Ushbu nosozliklar flagman qurilmaning kundalik ishlatilishiga jiddiy taʼsir koʻrsatib, texnologiya olamida katta muhokamalarga sabab boʻlmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Eng ogʻir apparat muammolaridan biri sifatida iPhone 18 Pro ekranida vertikal ravishda yashil, pushti va qizil rangli chiziqlar paydo boʻlayotgani qayd etildi. Koʻplab foydalanuvchilar ushbu nuqson tufayli rasmiy kafolat doirasida oʻz qurilmalarini yangisiga almashtirishga muvaffaq boʻlishdi. Shunga qaramay, Apple kompaniyasi hozircha mazkur displey nosozligining aniq sabablari boʻyicha rasmiy bayonot bermadi.

Dasturiy xatolar va Face ID ishidagi nosozliklar

Apparatdagi muammolardan tashqari, dasturiy taʼminotda ham jiddiy xatolar aniqlangan. Xususan, Face ID tizimi ishida uzilishlar kuzatilmoqda. Baʼzi holatlarda smartfon egasining yuzini tanish jarayoni muvaffaqiyatsiz yakunlangach, qurilma butunlay qotib qoladi va oʻz-oʻzidan qayta yuklanish holatlari yuzaga keladi. Bu esa foydalanuvchilar uchun qoʻshimcha noqulayliklarni keltirib chiqarmoqda.

Apple vakillari mazkur dasturiy xatolik bartaraf etilganini va uning tuzatilgan versiyasi kelasi haftaning boshidayoq foydalanuvchilarga taqdim etilishini tasdiqlashdi. Kompaniya muammoni tezkorlik bilan hal qilishga harakat qilmoqda, chunki yuzni tanish moduli kabi muhim funksiyaning ishdan chiqishi qurilma xavfsizligi va qulayligiga putur yetkazadi.

Gʻayrioddiy imo-ishora xatosi va uning oqibatlari

Shuningdek, foydalanuvchilar iPhone 18 Pro ishini butunlay toʻxtatib qoʻyishga qodir boʻlgan gʻayrioddiy bagʻni topishdi. Oddiy ikki martaba bajariladigan svayp imo-ishorasi qurilmani toʻliq "muzlatib" qoʻyishi va uning ekranidagi teginishlarga javob bermasligiga olib kelishi aniqlandi. Bunday holatda smartfonni faqat majburiy qayta yuklash yoʻligina avvalgi holatiga qaytarish mumkin.

Hozirgi vaqtda ushbu imo-ishora xatosini bartaraf etuvchi yangilanish qachon chiqarilishi nomaʼlumligicha qolmoqda. Eslatib oʻtamiz, ushbu maʼlumotlarni tarqatgan insider Abishek Yadav avvalroq Xiaomi Mi 10T, Mi 10T Pro va Mi 10T Lite smartfonlari haqidagi maʼlumotlarni ularning rasmiy taqdimotidan oldin ham toʻgʻri eʼlon qilgani bilan tanilgan edi.

iPhone 18 ProAppleFace IDSmartfonTexnologiya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

iPhone 18 Pro himoya oynasi raqobatchilarnikidan mustahkamroq chiqdiiPhone 18 Pro himoya oynasi raqobatchilarnikidan mustahkamroq chiqdi19 sentabr 15:30iPhone 18 Pro savdoga chiqqan kuniayoq butunlay qismlarga ajratildiiPhone 18 Pro savdoga chiqqan kuniayoq butunlay qismlarga ajratildi19 sentabr 12:52iPhone 18 Pro savdosi boshlandi: navbatlar va taqchillikiPhone 18 Pro savdosi boshlandi: navbatlar va taqchillik18 sentabr 11:51Xitoyda iPhone 18 Pro smartfonlariga talab rekord darajada yuqori boʻldiXitoyda iPhone 18 Pro smartfonlariga talab rekord darajada yuqori boʻldi17 sentabr 09:52Xitoyda iPhone 18 Pro savdosi rekord darajada boshlandiXitoyda iPhone 18 Pro savdosi rekord darajada boshlandi13 sentabr 11:24iPhone 18 Pro smartfoni quvvat olish tezligi boʻyicha yangi marraga yetdiiPhone 18 Pro smartfoni quvvat olish tezligi boʻyicha yangi marraga yetdi10 sentabr 17:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra chidamliligi sinovdan oʻtdi
iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra chidamliligi sinovdan oʻtdi