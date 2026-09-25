Qozog‘istonda harbiylar halokati munosabati bilan umummilliy motam e’lon qilindi

·28·Dunyo
Qozog‘istonda harbiylar halokati munosabati bilan umummilliy motam e’lon qilindi

Qozog‘iston Prezidenti Qosim-Jomart To‘qayev Mang‘istau viloyatida harbiy xizmatchilarning halok bo‘lishi munosabati bilan 25 sentyabr kuni mamlakatda umummilliy motam e’lon qildi. Bu haqda Oqo‘rda xabar berdi.

Fojia 24 sentyabr kuni Qozog‘iston Qurolli kuchlari Harbiy-dengiz kuchlarining Kaspiy dengizi sohilida o‘tkazilgan o‘quv-jangovar mashg‘ulotlari vaqtida sodir bo‘lgan. Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, ob-havo sharoiti keskin yomonlashib, shamol kuchaygani sabab 19 nafar harbiy xizmatchini dengiz oqimi olib ketgan.

Dastlab Mudofaa vazirligi 9 nafar harbiy xizmatchining halok bo‘lganini ma’lum qilgan edi. Keyinroq aniqlangan ma’lumotlarga ko‘ra, qurbonlar soni 12 nafarga yetgan. Yana ikki harbiy xizmatchi bedarak yo‘qolgan, bir nafari og‘ir ahvolda shifoxonaga yotqizilgan.

Hodisa yuzasidan Qozog‘iston Bosh prokuraturasi jinoyat ishi qo‘zg‘atgan. Tergov doirasida voqeaning barcha holatlari o‘rganilmoqda va zarur ekspertizalar tayinlangan.

Bosh vazir Oljas Bektenov voqeani har tomonlama o‘rganish uchun hukumat komissiyasi tuzishni topshirgan. Komissiyaga Bosh vazir o‘rinbosari Qanat Bozumbayev rahbarlik qilmoqda.

Prezident Qosim-Jomart To‘qayev halok bo‘lgan harbiylarning yaqinlariga hamdardlik bildirib, fojia sabablarini aniqlash va marhumlarning oilalariga zarur yordam ko‘rsatish bo‘yicha topshiriq bergan.

Fojia munosabati bilan Aqtau shahrida shahar kuniga bag‘ishlab o‘tkazilishi rejalashtirilgan ayrim bayram tadbirlari ham bekor qilingan.

Qosim-Jomart To‘qayevMang‘istauQozog‘iston Qurolli kuchlariFojia
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qozog‘istonda KXSHTning shov-shuvli «Rubej-2026» mashg‘ulotlari boshlandiQozog‘istonda KXSHTning shov-shuvli «Rubej-2026» mashg‘ulotlari boshlandi14 sentabr 23:55Jeki Chan yangi filmini suratga olish uchun Qozog‘istonga keldiJeki Chan yangi filmini suratga olish uchun Qozog‘istonga keldi14 iyul 13:27Tojmahal: Boburiylar zakovati, marmarga singigan motam va tirik tarix sirlariTojmahal: Boburiylar zakovati, marmarga singigan motam va tirik tarix sirlari11 sentabr 12:29Eronda 6 kunlik motam: O‘zbekiston delegatsiyasi ham qatnashadiEronda 6 kunlik motam: O‘zbekiston delegatsiyasi ham qatnashadi1 iyul 22:49Ali Xominaiy yopiq formatda dafn etildi: Sirli yangi rahbar va urush yoqasidagi EronAli Xominaiy yopiq formatda dafn etildi: Sirli yangi rahbar va urush yoqasidagi Eron10 iyul 10:46Qatarning sobiq amiri vafot etdi, mamlakatda 4 kunlik motamQatarning sobiq amiri vafot etdi, mamlakatda 4 kunlik motam12 iyul 15:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota