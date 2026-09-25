Kerem Byursin va Lizge Jөmert munosabatlari haqidagi mish-mishlar kuchaydi
Turkiyalik aktyor Kerem Byursin va uning «Çarpıntı» serialidagi hamkasbi Lizge Jөmert o‘rtasida romantik munosabatlar boshlangan bo‘lishi mumkinligi haqidagi iddaolar turk matbuotida muhokama qilinmoqda.
Ma’lum bo‘lishicha, Byursin va Jөmert 2025 yilda namoyish etilgan «Çarpıntı» serialida bosh rollardan birini ijro etgan. Byursin Aras Alkan, Jөmert esa Asli Gyunesh obrazini gavdalantirgan. Ularning serialdagi hamkorligi vaqtida ham yosh farqi turk matbuoti va ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilingan.
2026 yil sentyabr oyida esa aktyorlarning yana birga tilga olinishi kuchaydi. Ayrim turk nashrlari va televizion dasturlarda ularning yaqinlashgani haqida iddaolar ilgari surilgan. Biroq hozircha bu xabarlarni tasdiqlovchi aniq dalil yoki ikki aktyorning o‘zidan rasmiy bayonot yo‘q.
Turk matbuotida 39 yoshli Kerem Byursin va 24 yoshli Lizge Jөmert o‘rtasidagi 15 yosh farqi ham alohida muhokama qilinmoqda. Ushbu yosh tafovuti ular «Çarpıntı» serialida hamkorlik qilgan paytda ham e’tibor markazida bo‘lgan.
Shu sabab hozircha aktyorlarning munosabatda ekani haqida qat’iy xulosa qilishga asos yo‘q. Ma’lumotlar hozircha turk matbuotida tarqalayotgan mish-mish va iddaolar darajasida qolmoqda.
Izohlar 0
…