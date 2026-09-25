Kerem Byursin va Lizge Jөmert munosabatlari haqidagi mish-mishlar kuchaydi

·37·Madaniyat
Kerem Byursin va Lizge Jөmert munosabatlari haqidagi mish-mishlar kuchaydi

Turkiyalik aktyor Kerem Byursin va uning «Çarpıntı» serialidagi hamkasbi Lizge Jөmert o‘rtasida romantik munosabatlar boshlangan bo‘lishi mumkinligi haqidagi iddaolar turk matbuotida muhokama qilinmoqda.

Ma’lum bo‘lishicha, Byursin va Jөmert 2025 yilda namoyish etilgan «Çarpıntı» serialida bosh rollardan birini ijro etgan. Byursin Aras Alkan, Jөmert esa Asli Gyunesh obrazini gavdalantirgan. Ularning serialdagi hamkorligi vaqtida ham yosh farqi turk matbuoti va ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilingan.

2026 yil sentyabr oyida esa aktyorlarning yana birga tilga olinishi kuchaydi. Ayrim turk nashrlari va televizion dasturlarda ularning yaqinlashgani haqida iddaolar ilgari surilgan. Biroq hozircha bu xabarlarni tasdiqlovchi aniq dalil yoki ikki aktyorning o‘zidan rasmiy bayonot yo‘q.

Turk matbuotida 39 yoshli Kerem Byursin va 24 yoshli Lizge Jөmert o‘rtasidagi 15 yosh farqi ham alohida muhokama qilinmoqda. Ushbu yosh tafovuti ular «Çarpıntı» serialida hamkorlik qilgan paytda ham e’tibor markazida bo‘lgan.

Shu sabab hozircha aktyorlarning munosabatda ekani haqida qat’iy xulosa qilishga asos yo‘q. Ma’lumotlar hozircha turk matbuotida tarqalayotgan mish-mish va iddaolar darajasida qolmoqda.

Kerem ByursinLizge JөmertÇarpıntıTurk matbuot
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Million dollarlik tuflilar egasi Imelda Markos qanday qilib hokimiyat tepasiga keldi?Million dollarlik tuflilar egasi Imelda Markos qanday qilib hokimiyat tepasiga keldi?Kecha 22:02Afra Sarachog‘luning yangi sevgisi haqida mish-mishlar kuchaydiAfra Sarachog‘luning yangi sevgisi haqida mish-mishlar kuchaydi25 iyul 17:08Halima Ibragimova merosi, eri va mish-mishlar haqiqati ochiqlandiHalima Ibragimova merosi, eri va mish-mishlar haqiqati ochiqlandi4 may 22:18Turk aktrisalari nega hanuz turmush qurmagan?Turk aktrisalari nega hanuz turmush qurmagan?19 aprel 18:06Shahlo Salayeva: “Veyselning birinchi turmushi men bilan”Shahlo Salayeva: “Veyselning birinchi turmushi men bilan”31 iyul 08:47Katta yosh farqiga qaramasdan birga bo‘lgan turk mashhurlariKatta yosh farqiga qaramasdan birga bo‘lgan turk mashhurlari11 aprel 19:36
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh
Zebo Raximova sayohatlari uchun pulni qayerdan topishi va nechta davlatga borganini aytdi
Zebo Raximova sayohatlari uchun pulni qayerdan topishi va nechta davlatga borganini aytdi