Dunyodagi eng baland tirik ot — Xyugo!
Buyuk Britaniyaning Northamptonshire grafligida yashovchi Xyugo laqabli ot tirik otlar orasida dunyodagi eng baland ot sifatida Ginnesning rekordlar kitobiga kiritildi. Bu haqda Guinness World Records xabar bedi.
Shayr zotiga mansub to‘rt yoshli Xyugoning bo‘yi 1,99 metrni tashkil etadi. Uning balandligi tuyoqdan yelka suyagi tepasigacha o‘lchangan. O‘lchov 2025 yil 2 dekabr kuni o‘tkazilgan va otning bo‘yi 199 santimetr ekani tasdiqlangan.
Xyugo Towcesterda Brett va Liza Mastersning fermasida yashaydi. U taxminan 890 kilogramm vaznga ega. Egalari uni xotirjam va muloyim ot sifatida ta’riflagan.
Qizig‘i, Xyugo hali o‘sishda davom etishi mumkin. Uning egasi Liza Masters ot kamida 7–8 yoshgacha o‘sib, o‘zgarishda davom etishi mumkinligini aytgan.
Biroq Xyugo hali tarixdagi eng baland ot rekordini yangilagani yo‘q. 1850 yilda o‘lchangan Sampson laqabli shayr otining bo‘yi 2,19 metr bo‘lgan. Shu sababli Sampson hozirgacha hujjatlashtirilgan eng baland ot hisoblanadi.
Izohlar 0
…