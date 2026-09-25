Dunyodagi eng baland tirik ot — Xyugo!

·34·Dunyo
Dunyodagi eng baland tirik ot — Xyugo!

Buyuk Britaniyaning Northamptonshire grafligida yashovchi Xyugo laqabli ot tirik otlar orasida dunyodagi eng baland ot sifatida Ginnesning rekordlar kitobiga kiritildi. Bu haqda Guinness World Records xabar bedi.

Shayr zotiga mansub to‘rt yoshli Xyugoning bo‘yi 1,99 metrni tashkil etadi. Uning balandligi tuyoqdan yelka suyagi tepasigacha o‘lchangan. O‘lchov 2025 yil 2 dekabr kuni o‘tkazilgan va otning bo‘yi 199 santimetr ekani tasdiqlangan.

Xyugo Towcesterda Brett va Liza Mastersning fermasida yashaydi. U taxminan 890 kilogramm vaznga ega. Egalari uni xotirjam va muloyim ot sifatida ta’riflagan.

Qizig‘i, Xyugo hali o‘sishda davom etishi mumkin. Uning egasi Liza Masters ot kamida 7–8 yoshgacha o‘sib, o‘zgarishda davom etishi mumkinligini aytgan.

Biroq Xyugo hali tarixdagi eng baland ot rekordini yangilagani yo‘q. 1850 yilda o‘lchangan Sampson laqabli shayr otining bo‘yi 2,19 metr bo‘lgan. Shu sababli Sampson hozirgacha hujjatlashtirilgan eng baland ot hisoblanadi.

Ginnes dunyo rekordiXyugoTovchesterLiza Masters
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ozodlik haykalidan ham baland qamoqxona: Manhettenda «Jailscraper» qad rostlamoqda...Ozodlik haykalidan ham baland qamoqxona: Manhettenda «Jailscraper» qad rostlamoqda...16 sentabr 08:00Bo‘yi 2 metrdan oshgan ayol Ginnes rekordini o‘rnatdiBo‘yi 2 metrdan oshgan ayol Ginnes rekordini o‘rnatdi21 avgust 10:02Tojmahal: Boburiylar zakovati, marmarga singigan motam va tirik tarix sirlariTojmahal: Boburiylar zakovati, marmarga singigan motam va tirik tarix sirlari11 sentabr 12:29Xitoyda tirik qurbaqa solingan choy videosi tarmoqlarni larzaga soldi (video)Xitoyda tirik qurbaqa solingan choy videosi tarmoqlarni larzaga soldi (video)11 avgust 17:02Nepalda 6 yoshli qizaloq 3 kundan so‘ng vayronalar orasidan tirik topildiNepalda 6 yoshli qizaloq 3 kundan so‘ng vayronalar orasidan tirik topildi1 sentabr 09:12Braziliyada 10 yil pol ostida qolib ketgan toshbaqa tirik holda topildi — u qanday omon qoldi?Braziliyada 10 yil pol ostida qolib ketgan toshbaqa tirik holda topildi — u qanday omon qoldi?16 avgust 17:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota