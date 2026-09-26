Har bir g‘alaba — medal kafolati: o‘zbek bokschilari chorak final jangiga kirishmoqda!

·49·Sport
Har bir g‘alaba — medal kafolati: o‘zbek bokschilari chorak final jangiga kirishmoqda!
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Osiyo o‘yinlarining boks musobaqasida chorak final janglari boshlanmoqda, bu bosqichdagi har bir g‘alaba sportchiga kamida yarim final yo‘llanmasi va bronza medalini taqdim etadi.
  • Ertaga O‘zbekiston terma jamoasining besh nafar bokschisi, jumladan, Nigina O‘ktamova, Fazliddin Erkinboyev, Navbahor Hamidova, jahon chempioni Abdumalik Xalokov va og‘ir vaznli Jahongir Zokirov medallar uchun ringga ko‘tariladi.

Yaponiyaning Nagoya va Aichi shaharlarida davom etayotgan Osiyo o‘yinlarida musobaqaning eng shiddatli va murosasiz turi — boks bahslari o‘zining hal qiluvchi kulminatsion nuqtasiga yetib keldi. Ertadan boshlab turnir doirasida chorak final to‘qnashuvlariga rasman start beriladi. Qoidalarga ko‘ra, ushbu bosqichdagi har qanday g‘alaba sportchiga kamida yarim final yo‘llanmasini va kafolatlangan bronza medalini naqd qilib beradi. O‘zbekiston Boks federatsiyasining rasmiy ma’lumotiga tayangan holda, ertangi kun dasturida milliy terma jamoamizning 5 nafar charm qo‘lqop ustasi ringga ko‘tariladi.

Ertalabki va tushdan keyingi ikkita sessiyada Nigina O‘ktamova (-54 kg), Fazliddin Erkinboyev (-80 kg), Navbahor Hamidova (-65 kg), jahon chempioni Abdumalik Xalokov (-60 kg) hamda og‘ir vaznli bahodirimiz Jahongir Zokirov (+90 kg) o‘z raqiblariga qarshi medallar uchun jang olib borishadi. Janglar Toshkent vaqti bilan ertalabki soat 08:00 da hamda kunduzgi 13:00 da boshlanishi belgilangan.

«5 ta vazn, Xalokovning yurishi va kafolatlangan medallar»: Chorak finalning 5 ta asosiy nuqtasi

Osiyo o‘yinlari boks chorak finali oldidan eng muhim faktlar:

  • «G‘alaba — medal degani»: Chorak final to‘sig‘idan o‘tgan har bir o‘zbek bokschisi kamida bronza medalini naqd qiladi;

  • 5 nafar bokschimiz ringga chiqadi: Ertangi kun doirasida 3 nafar erkak va 2 nafar ayol sportchimiz chorak final bahsida qatnashadi;

  • Abdumalik Xalokov filippinlikka qarshi: Jahon boksi yulduzi soat 14:00 da Junmilardo Ogayre bilan kuch sinashadi;

  • Super og‘ir vazndagi Markaziy Osiyo derbisi: Jahongir Zokirov (+90 kg) tojikistonlik Muhammad Abroridinov bilan to‘qnash keladi;

  • Ikki bosqichli dastur: Janglar Toshkent vaqti bilan tongi 08:00 va kunduzgi 13:00 sessiyalarida tashkil etiladi.

Osiyo o‘yinlari (Boks): Chorak final juftliklari va janglar jadvali

O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolarining ringga chiqish tartibi va raqiblari tasnifi:

Vazn toifasi

O‘zbekistonlik bokschi

Raqib sportchi va davlati

Bahs boshlanish vaqti (Toshkent vaqti)

Bosqich va garovdagi mukofot

-54 kg (Ayollar)

Nigina O‘ktamova

Natnicha Chongprongklang (Tailand)

08:15

Chorak final (Yarim final va medal yo‘llanmasi)

-80 kg (Erkaklar)

Fazliddin Erkinboyev

Yazmin Mohommed (Shri-Lanka)

09:00

Chorak final (Yarim final va medal yo‘llanmasi)

-65 kg (Ayollar)

Navbahor Hamidova

Parveyen (Hindiston)

13:30

Chorak final (Yarim final va medal yo‘llanmasi)

-60 kg (Erkaklar)

Abdumalik Xalokov

Junmilardo Ogayre (Filippin)

14:00

Chorak final (Yarim final va medal yo‘llanmasi)

+90 kg (Erkaklar)

Jahongir Zokirov

Muhammad Abroridinov (Tojikiston)

15:30

Chorak final (Yarim final va medal yo‘llanmasi)

Sport ekspertizasi: Nega ertangi chorak final O‘zbekiston uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega?

Xalqaro boks tahlilchilari va mutaxassislarining xulosalari:

  • «Psixologik to‘siq va shohsupa kafolati»: Boks turnirlarida chorak final eng bosimli bosqich sanaladi; bu yerda yutqazgan bokschi quruq qo‘l bilan qaytadi, g‘alaba qozongan sportchi esa o‘z delegatsiyasi g‘aznasiga kamida bronzani ta’minlab, oltin sari ruhiy yengillik bilan harakatlanadi;

  • Xalokovning texnik ustunligi va filippincha maktab: Abdumalik Xalokov o‘zining betakror fintlari, masofani his qilishi va tezligi bo‘yicha Filippin vakilidan sezilarli darajada ustun; biroq filippinlik bokschilarning tinimsiz jang qiluvchi va pressingga asoslangan uslubi diqqatni bir lahzaga ham susaytirmaslikni talab etadi;

  • Og‘ir vazndagi zarbalar to‘qnashuvi: Jahongir Zokirov va Muhammad Abroridinov o‘rtasidagi bahs haqiqiy kuch sinovi bo‘ladi; bu vaznda har qanday aniq zarba jangni muddatidan oldin yakunlashi mumkin, shu bois Zokirovdan sovuqqon taktika talab qilinadi.

Sizningcha, Nagoyadagi chorak finalda ringga ko‘tariladigan 5 nafar o‘zbek bokschisidan nechtasi g‘alaba qozonib, medallarni naqd qila oladi? Abdumalik Xalokov va Jahongir Zokirovning ushbu Osiyo o‘yinlarida oltin medalni olish imkoniyatini qanday baholaysiz? O‘z taxminlaringiz va sportchilarimizga tilaklaringizni izohlarda qoldiring hamda milliy boks termamizni qo‘llab-quvvatlash uchun ushbu tahlilni barcha ixlosmandlar bilan baham ko‘ring!

Abdumalik XalokovJahongir ZokirovOsiyo o‘yinlariNagoya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Gilamga 6 polvon chiqadi: O‘zbekistonning Osiyo o‘yinlaridagi erkin kurashchilari tarkibiGilamga 6 polvon chiqadi: O‘zbekistonning Osiyo o‘yinlaridagi erkin kurashchilari tarkibi11 sentabr 08:11Kuchli o‘nlik: Nagoyadagi Osiyo o‘yinlari medallar poygasi qaynoq pallaga kirdiKuchli o‘nlik: Nagoyadagi Osiyo o‘yinlari medallar poygasi qaynoq pallaga kirdi22 sentabr 08:25O‘zbekiston boks terma jamoasining Osiyo o‘yinlari uchun yakuniy tarkibi e’lon qilindiO‘zbekiston boks terma jamoasining Osiyo o‘yinlari uchun yakuniy tarkibi e’lon qilindi17 sentabr 22:16Aichi-Nagoyada ikki o‘zbek bokschisi chorakfinalga yo‘l oldiAichi-Nagoyada ikki o‘zbek bokschisi chorakfinalga yo‘l oldiKecha 11:18Dunyo boksida mutlaq o‘zbek hukmronligi: Abdumalik Xalokov BoxRec P4P reytingida 1-o‘rindaDunyo boksida mutlaq o‘zbek hukmronligi: Abdumalik Xalokov BoxRec P4P reytingida 1-o‘rinda9 sentabr 19:17Jahongir Zokirov Dana Uayt promoushenidagi debyut jangini AQSHda o‘tkazadiJahongir Zokirov Dana Uayt promoushenidagi debyut jangini AQSHda o‘tkazadi5 iyun 14:20
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi