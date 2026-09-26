Har bir g‘alaba — medal kafolati: o‘zbek bokschilari chorak final jangiga kirishmoqda!
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Osiyo o‘yinlarining boks musobaqasida chorak final janglari boshlanmoqda, bu bosqichdagi har bir g‘alaba sportchiga kamida yarim final yo‘llanmasi va bronza medalini taqdim etadi.
- Ertaga O‘zbekiston terma jamoasining besh nafar bokschisi, jumladan, Nigina O‘ktamova, Fazliddin Erkinboyev, Navbahor Hamidova, jahon chempioni Abdumalik Xalokov va og‘ir vaznli Jahongir Zokirov medallar uchun ringga ko‘tariladi.
Yaponiyaning Nagoya va Aichi shaharlarida davom etayotgan Osiyo o‘yinlarida musobaqaning eng shiddatli va murosasiz turi — boks bahslari o‘zining hal qiluvchi kulminatsion nuqtasiga yetib keldi. Ertadan boshlab turnir doirasida chorak final to‘qnashuvlariga rasman start beriladi. Qoidalarga ko‘ra, ushbu bosqichdagi har qanday g‘alaba sportchiga kamida yarim final yo‘llanmasini va kafolatlangan bronza medalini naqd qilib beradi. O‘zbekiston Boks federatsiyasining rasmiy ma’lumotiga tayangan holda, ertangi kun dasturida milliy terma jamoamizning 5 nafar charm qo‘lqop ustasi ringga ko‘tariladi.
Ertalabki va tushdan keyingi ikkita sessiyada Nigina O‘ktamova (-54 kg), Fazliddin Erkinboyev (-80 kg), Navbahor Hamidova (-65 kg), jahon chempioni Abdumalik Xalokov (-60 kg) hamda og‘ir vaznli bahodirimiz Jahongir Zokirov (+90 kg) o‘z raqiblariga qarshi medallar uchun jang olib borishadi. Janglar Toshkent vaqti bilan ertalabki soat 08:00 da hamda kunduzgi 13:00 da boshlanishi belgilangan.
«5 ta vazn, Xalokovning yurishi va kafolatlangan medallar»: Chorak finalning 5 ta asosiy nuqtasi
Osiyo o‘yinlari boks chorak finali oldidan eng muhim faktlar:
«G‘alaba — medal degani»: Chorak final to‘sig‘idan o‘tgan har bir o‘zbek bokschisi kamida bronza medalini naqd qiladi;
5 nafar bokschimiz ringga chiqadi: Ertangi kun doirasida 3 nafar erkak va 2 nafar ayol sportchimiz chorak final bahsida qatnashadi;
Abdumalik Xalokov filippinlikka qarshi: Jahon boksi yulduzi soat 14:00 da Junmilardo Ogayre bilan kuch sinashadi;
Super og‘ir vazndagi Markaziy Osiyo derbisi: Jahongir Zokirov (+90 kg) tojikistonlik Muhammad Abroridinov bilan to‘qnash keladi;
Ikki bosqichli dastur: Janglar Toshkent vaqti bilan tongi 08:00 va kunduzgi 13:00 sessiyalarida tashkil etiladi.
Osiyo o‘yinlari (Boks): Chorak final juftliklari va janglar jadvali
O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolarining ringga chiqish tartibi va raqiblari tasnifi:
Vazn toifasi
O‘zbekistonlik bokschi
Raqib sportchi va davlati
Bahs boshlanish vaqti (Toshkent vaqti)
Bosqich va garovdagi mukofot
-54 kg (Ayollar)
Nigina O‘ktamova
Natnicha Chongprongklang (Tailand)
08:15
Chorak final (Yarim final va medal yo‘llanmasi)
-80 kg (Erkaklar)
Fazliddin Erkinboyev
Yazmin Mohommed (Shri-Lanka)
09:00
Chorak final (Yarim final va medal yo‘llanmasi)
-65 kg (Ayollar)
Navbahor Hamidova
Parveyen (Hindiston)
13:30
Chorak final (Yarim final va medal yo‘llanmasi)
-60 kg (Erkaklar)
Abdumalik Xalokov
Junmilardo Ogayre (Filippin)
14:00
Chorak final (Yarim final va medal yo‘llanmasi)
+90 kg (Erkaklar)
Jahongir Zokirov
Muhammad Abroridinov (Tojikiston)
15:30
Chorak final (Yarim final va medal yo‘llanmasi)
Sport ekspertizasi: Nega ertangi chorak final O‘zbekiston uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega?
Xalqaro boks tahlilchilari va mutaxassislarining xulosalari:
«Psixologik to‘siq va shohsupa kafolati»: Boks turnirlarida chorak final eng bosimli bosqich sanaladi; bu yerda yutqazgan bokschi quruq qo‘l bilan qaytadi, g‘alaba qozongan sportchi esa o‘z delegatsiyasi g‘aznasiga kamida bronzani ta’minlab, oltin sari ruhiy yengillik bilan harakatlanadi;
Xalokovning texnik ustunligi va filippincha maktab: Abdumalik Xalokov o‘zining betakror fintlari, masofani his qilishi va tezligi bo‘yicha Filippin vakilidan sezilarli darajada ustun; biroq filippinlik bokschilarning tinimsiz jang qiluvchi va pressingga asoslangan uslubi diqqatni bir lahzaga ham susaytirmaslikni talab etadi;
Og‘ir vazndagi zarbalar to‘qnashuvi: Jahongir Zokirov va Muhammad Abroridinov o‘rtasidagi bahs haqiqiy kuch sinovi bo‘ladi; bu vaznda har qanday aniq zarba jangni muddatidan oldin yakunlashi mumkin, shu bois Zokirovdan sovuqqon taktika talab qilinadi.
Sizningcha, Nagoyadagi chorak finalda ringga ko‘tariladigan 5 nafar o‘zbek bokschisidan nechtasi g‘alaba qozonib, medallarni naqd qila oladi? Abdumalik Xalokov va Jahongir Zokirovning ushbu Osiyo o‘yinlarida oltin medalni olish imkoniyatini qanday baholaysiz? O‘z taxminlaringiz va sportchilarimizga tilaklaringizni izohlarda qoldiring hamda milliy boks termamizni qo‘llab-quvvatlash uchun ushbu tahlilni barcha ixlosmandlar bilan baham ko‘ring!
Izohlar 0
…