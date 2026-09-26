Namanganda 5 yoshli qiz bilan bog‘liq jinoyat ishi Bosh prokuror nazoratiga olindi

·76·Jamiyat
Namanganda 5 yoshli qiz bilan bog‘liq jinoyat ishi Bosh prokuror nazoratiga olindi

Namangan viloyati Uchqo‘rg‘on tumanidagi davlat maktabgacha ta’lim tashkilotida 5 yoshli tarbiyalanuvchiga nisbatan jinsiy zo‘ravonlik sodir etilgani haqida xabar berilgan edi. Mazkur holat yuzasidan olib borilayotgan tergovni Bosh prokuror Nig‘matilla Yo‘ldoshev shaxsan nazoratga olgan. Bu haqda Bosh prokuratura matbuot xizmati ma’lum qildi.

Ma’lum qilinishicha, 2026 yil sentyabr oyida Uchqo‘rg‘on tumani IIB Tergov bo‘limi tomonidan davlat maktabgacha ta’lim tashkilotida voyaga yetmagan shaxsga nisbatan jinsiy zo‘ravonlik sodir etilgani holati yuzasidan Jinoyat kodeksining 118 va 112-moddalari bilan jinoyat ishi qo‘zg‘atilgan.

Jinoyat ishi doirasida bir nafar shaxsga nisbatan qamoqqa olish ehtiyot chorasi qo‘llangan.

Hozirda jinoyat ishi Namangan viloyati prokuraturasining ish yurituviga o‘tkazilgan bo‘lib, tergov harakatlari davom ettirilmoqda. Tergov jarayoni Bosh prokuror Nig‘matilla Yo‘ldoshevning shaxsiy nazoratiga olingan.

Bosh prokuratura ma’lum qilishicha, jinoyat ishi har tomonlama, to‘liq va xolisona tergov qilinishi, shuningdek, voyaga yetmagan jabrlanuvchining huquq va qonuniy manfaatlari himoya qilinishi ta’minlanadi.

Shuningdek, jinoyatga aloqadorlik, uning holatlarini yashirish yoki mas’ul shaxslarning harakatsizligi bilan bog‘liq aniqlangan har bir holatga qonunchilikda belgilangan tartibda huquqiy baho beriladi.

Namangan viloyatiUchqo‘rg‘on tumaniJinsiy zo‘ravonlikBosh prokuror Nig‘matilla Yo‘ldoshev
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Namangandagi bog‘chada 5 yoshli qiz bilan bog‘liq yangi tafsilotlar: qizaloqning onasi bilan suhbat (video)Namangandagi bog‘chada 5 yoshli qiz bilan bog‘liq yangi tafsilotlar: qizaloqning onasi bilan suhbat (video)Bugun 13:18Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildiNamanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildiKecha 16:57«Bog‘chadagi dahshat»: Namanganda ombor mudiri 5 yoshli qizaloqni zo‘rlagani ma’lum bo‘ldi«Bog‘chadagi dahshat»: Namanganda ombor mudiri 5 yoshli qizaloqni zo‘rlagani ma’lum bo‘ldi22 sentabr 19:38Namanganda erini o‘ldirmoqchi bo‘lgan ayol va uning jazmani panjara ortiga ravona bo‘ldiNamanganda erini o‘ldirmoqchi bo‘lgan ayol va uning jazmani panjara ortiga ravona bo‘ldi18 sentabr 23:12Namanganda ikki qizni fohishalikka jo‘natmoqchi bo‘lgan ayollar Chustda qo‘lga olindiNamanganda ikki qizni fohishalikka jo‘natmoqchi bo‘lgan ayollar Chustda qo‘lga olindi17 sentabr 18:04Sud kursisida: Toshkent shahar soliq boshqarmasining sobiq boshlig‘i nimalarda ayblanmoqda?Sud kursisida: Toshkent shahar soliq boshqarmasining sobiq boshlig‘i nimalarda ayblanmoqda?21 sentabr 09:04
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Islom Karimovning bolalik yillari aks etgan film namoyish etildi (video)
Islom Karimovning bolalik yillari aks etgan film namoyish etildi (video)