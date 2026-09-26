Namanganda 5 yoshli qiz bilan bog‘liq jinoyat ishi Bosh prokuror nazoratiga olindi
Namangan viloyati Uchqo‘rg‘on tumanidagi davlat maktabgacha ta’lim tashkilotida 5 yoshli tarbiyalanuvchiga nisbatan jinsiy zo‘ravonlik sodir etilgani haqida xabar berilgan edi. Mazkur holat yuzasidan olib borilayotgan tergovni Bosh prokuror Nig‘matilla Yo‘ldoshev shaxsan nazoratga olgan. Bu haqda Bosh prokuratura matbuot xizmati ma’lum qildi.
Ma’lum qilinishicha, 2026 yil sentyabr oyida Uchqo‘rg‘on tumani IIB Tergov bo‘limi tomonidan davlat maktabgacha ta’lim tashkilotida voyaga yetmagan shaxsga nisbatan jinsiy zo‘ravonlik sodir etilgani holati yuzasidan Jinoyat kodeksining 118 va 112-moddalari bilan jinoyat ishi qo‘zg‘atilgan.
Jinoyat ishi doirasida bir nafar shaxsga nisbatan qamoqqa olish ehtiyot chorasi qo‘llangan.
Hozirda jinoyat ishi Namangan viloyati prokuraturasining ish yurituviga o‘tkazilgan bo‘lib, tergov harakatlari davom ettirilmoqda. Tergov jarayoni Bosh prokuror Nig‘matilla Yo‘ldoshevning shaxsiy nazoratiga olingan.
Bosh prokuratura ma’lum qilishicha, jinoyat ishi har tomonlama, to‘liq va xolisona tergov qilinishi, shuningdek, voyaga yetmagan jabrlanuvchining huquq va qonuniy manfaatlari himoya qilinishi ta’minlanadi.
Shuningdek, jinoyatga aloqadorlik, uning holatlarini yashirish yoki mas’ul shaxslarning harakatsizligi bilan bog‘liq aniqlangan har bir holatga qonunchilikda belgilangan tartibda huquqiy baho beriladi.
Izohlar 0
…