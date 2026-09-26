Vetnamda otalar farzandlarini maktabga yetkazish uchun paketga solib daryodan o‘tkazadi

·4·Dunyo
Vetnamda otalar farzandlarini maktabga yetkazish uchun paketga solib daryodan o‘tkazadi

Vetnamda yomg‘irli mavsum boshlanishi bilan maktab o‘quvchilari uchun daryodan o‘tish jiddiy muammoga aylanadi. Biroq Xuoy Xa qishlog‘ida ota-onalar farzandlarini maktabga yetkazishning g‘ayrioddiy usulini qo‘llashga majbur.

Ma’lum bo‘lishicha, yomg‘irli mavsumda Nam Chim daryosida suv sathi keskin ko‘tarilib, oqim kuchayadi. Bunday sharoitda oddiy bambuk ko‘prikdan o‘tish bolalar uchun xavfli bo‘lib qoladi.

Shu sababli qishloqdagi otalar farzandlarini katta plastik qoplarga joylashtirib, daryoning narigi sohiliga olib o‘tishadi. Bu orqali bolalarning kiyimlari ho‘l bo‘lmay, ular maktabga nisbatan quruq holda yetib borishadi.

Ayniqsa, yomg‘irli mavsumda ushbu usuldan har kuni 50 nafardan ortiq o‘quvchi foydalanishi aytilmoqda.

Qishloq aholisi uchun daryodan o‘tishning bu usuli maktabga borishni davom ettirish imkonini bersa-da, suv sathi va kuchli oqim sababli yo‘l xavfli bo‘lib qolmoqda.

VetnamXuoy Xa qishlog‘iNam Chim daryosiplastik qoplar bilan daryodan o‘tish
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Vetnamda “kachok” xo‘rozlar e’tibor tortdiVetnamda “kachok” xo‘rozlar e’tibor tortdiBugun 19:45Bolalari mushtlashgani uchun maktabga chaqirilgan otalarning o‘zi ham mushtlashib ketdiBolalari mushtlashgani uchun maktabga chaqirilgan otalarning o‘zi ham mushtlashib ketdi16 sentabr 18:28Vyetnamda mashhur teshiklari bo‘lmagan bilyard stoli tarmoqlarda qiziqish uyg‘otdiVyetnamda mashhur teshiklari bo‘lmagan bilyard stoli tarmoqlarda qiziqish uyg‘otdi4 avgust 14:27Xitoyda 288 metrlik ulkan lift qurildiXitoyda 288 metrlik ulkan lift qurildi17 avgust 14:30Farzandlarini maktabga kuzatgandan so‘ng, g‘oyib bo‘lgan ayol 11 yildan keyin topildiFarzandlarini maktabga kuzatgandan so‘ng, g‘oyib bo‘lgan ayol 11 yildan keyin topildi10 may 23:25Har bir tug‘ilgan farzand uchun 55 ming dollar beriladiHar bir tug‘ilgan farzand uchun 55 ming dollar beriladi25 avgust 20:46
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota