Vetnamda otalar farzandlarini maktabga yetkazish uchun paketga solib daryodan o‘tkazadi
Vetnamda yomg‘irli mavsum boshlanishi bilan maktab o‘quvchilari uchun daryodan o‘tish jiddiy muammoga aylanadi. Biroq Xuoy Xa qishlog‘ida ota-onalar farzandlarini maktabga yetkazishning g‘ayrioddiy usulini qo‘llashga majbur.
Ma’lum bo‘lishicha, yomg‘irli mavsumda Nam Chim daryosida suv sathi keskin ko‘tarilib, oqim kuchayadi. Bunday sharoitda oddiy bambuk ko‘prikdan o‘tish bolalar uchun xavfli bo‘lib qoladi.
Shu sababli qishloqdagi otalar farzandlarini katta plastik qoplarga joylashtirib, daryoning narigi sohiliga olib o‘tishadi. Bu orqali bolalarning kiyimlari ho‘l bo‘lmay, ular maktabga nisbatan quruq holda yetib borishadi.
Ayniqsa, yomg‘irli mavsumda ushbu usuldan har kuni 50 nafardan ortiq o‘quvchi foydalanishi aytilmoqda.
Qishloq aholisi uchun daryodan o‘tishning bu usuli maktabga borishni davom ettirish imkonini bersa-da, suv sathi va kuchli oqim sababli yo‘l xavfli bo‘lib qolmoqda.
Izohlar 0
…