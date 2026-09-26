O‘zbekiston Armanistonni 3,5:0,5 hisobida tor-mor etib, yakka peshqadamga aylandi!
Samarqand shahri mezbonlik qilayotgan 46-Butunjahon shaxmat Olimpiadasida O‘zbekiston bosh milliy terma jamoasi tarixiy chempionlik sari hal qiluvchi va mutlaq ustunlikka ega qadamni tashladi. Musobaqaning eng muhim va shiddatli kechgan 10-turida vakillarimiz jahon shaxmatining eng kuchli jamoalaridan biri bo‘lgan Armaniston milliy terma jamoasiga qarshi doska qarshisiga o‘tirishdi. Yuqori bosim va murosasiz taktik kurashlar ostida kechgan bellashuvda o‘zbekistonlik grossmeysterlar raqiblarini 3,5:0,5 hisobidagi yirik va qaqshatqich hisobda mag‘lubiyatga uchratdi.
Birinchi taxtada qora donalarda harakat qilgan Nodirbek Abdusattorov Xayk Martirosyan ustidan qoyilmaqom g‘alabani qo‘lga kiritgan bo‘lsa, Javohir Sindarov Robert Ovannisyanni, Muhiddin Madaminov esa tajribali Gabriel Sargissyanni taslim etdi; Nodirbek Yakubboyev esa Shant Sargsyan bilan bahsda muhim durangni qayd etdi. Ushbu g‘alaba evaziga O‘zbekiston-1 jamoasi ochkolari sonini 18 taga yetkazib, Olimpiada yakuniga atigi bir tur qolganda turnir jadvalida yakka peshqadamlikni mustahkamlab oldi. Samarqanddagi ushbu zafar mamlakatimizning tarixiy chempionlik shohsupasiga chiqishini deyarli hal qilib berdi.
«3,5:0,5 hisobi, 18 ta ochko va yakka peshqadamlik»: Armaniston ustidan qozonilgan g‘alabaning 5 ta asosiy nuqtasi
10-turning markaziy bahsi bo‘yicha eng muhim rasmiy natijalar va faktlar:
Qaqshatqich 3,5:0,5 hisobi: O‘zbekiston-1 kuchli Armaniston termasini deyarli quruq hisobda mag‘lub etdi;
Abdusattorov qora donalarda zafar quchdi: 1-taxtada Nodirbek Abdusattorov Xayk Martirosyanni 1:0 hisobida taslim qildi;
Sindarov va Madaminovning muhim ochkolari: Javohir va Muhiddin o‘z bahslarida oq donalarda g‘alaba qozonib, jamoa ustunligini ta’minladi;
18 ochko bilan yakka peshqadamlik: Olimpiada tugashiga birgina 11-tur qolganda terma jamoamiz turnir jadvalida mutlaq 1-o‘rinda bormoqda;
Oltin medallar ostonasida: So‘nggi turda qayd etiladigan ijobiy natija Samarqandda 46-Olimpiada kubogi va oltinlarini rasmiylashtiradi.
Butunjahon shaxmat Olimpiadasi (10-tur): Armaniston — O‘zbekiston uchrashuvi tafsilotlari
Taxtalar bo‘yicha kechgan bellashuvlar va qayd etilgan yakuniy natijalar jadvali:
Taxta tartibi va donalar
Oq donalarda o‘ynagan shaxmatchi
Qora donalarda o‘ynagan shaxmatchi
Qayd etilgan natija
Uchrashuvga ta’siri va xulosa
1-taxta (Qora donalar)
Xayk Martirosyan (Armaniston)
Nodirbek Abdusattorov (O‘zbekiston)
0 : 1
Yetakchining qora donalardagi muhim safar g‘alabasi
2-taxta (Oq donalar)
Javohir Sindarov (O‘zbekiston)
Robert Ovannisyan (Armaniston)
1 : 0
Ishonchli va murosasiz hujumkor g‘alaba
3-taxta (Qora donalar)
Shant Sargsyan (Armaniston)
Nodirbek Yakubboyev (O‘zbekiston)
0,5 : 0,5
Strategik muhim va sovuqqon durang
4-taxta (Oq donalar)
Muhiddin Madaminov (O‘zbekiston)
Gabriel Sargissyan (Armaniston)
1 : 0
Tajribali grossmeyster ustidan qozonilgan yorqin zafar
YAKUNIY HISOB
Armaniston termasi
O‘ZBЕKISTON-1 TЕRMASI
0,5 : 3,5
O‘zbekiston 18 ochko bilan yakka peshqadam!
Shaxmat ekspertizasi: Nega Armaniston ustidan 3,5:0,5 hisobi chempionlik garovidir?
Xalqaro grossmeysterlar va ekspertlarning xulosalari:
«Armaniston devorining qulashi»: Jamoaviy Olimpiadalarda Armaniston an’anaviy ravishda eng barqaror va yengilmas hisoblanar edi; ularni 3,5:0,5 hisobida taslim etish o‘zbek shaxmatchilarining hozirgi kunda dunyoda tengsiz kuchga ega ekanini namoyish etdi;
Madaminovning porlashi va jamoaviy chuqurlik: Muhiddin Madaminovning Sargissyandek afsona ustidan qozongan g‘alabasi jamoamizning nafaqat 1-2 taxtalarda, balki zaxira va quyi taxtalarda ham raqiblardan bir bosh ustun ekanini isbotladi;
Psixologik ustunlik: 18 ochko bilan yakka peshqadamlikka chiqish so‘nggi 11-tur oldidan yigitlarimizga turnir strategiyasini o‘z qo‘llarida ushlab turish va oltin medalni naqd qilish uchun ulkan ruhiy ustunlik beradi.
Sizningcha, O‘zbekiston terma jamoasi Samarqanddagi Olimpiadaning so‘nggi 11-turida chempionlikni qanday hisob bilan rasmiylashtiradi? Bugungi 3,5:0,5 hisobidagi tor-mor etishda qaysi grossmeysterimizning o‘yini sizda eng katta taassurot qoldirdi? Shaxsiy tabriklaringiz va fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring hamda yurtimiz sporti tarixidagi ushbu buyuk g‘alabani barcha yurtdoshlarimiz bilan baham ko‘ring!
Izohlar 0
…