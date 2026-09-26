O‘zbekiston Armanistonni 3,5:0,5 hisobida tor-mor etib, yakka peshqadamga aylandi!

·2·Sport
O‘zbekiston Armanistonni 3,5:0,5 hisobida tor-mor etib, yakka peshqadamga aylandi!

Samarqand shahri mezbonlik qilayotgan 46-Butunjahon shaxmat Olimpiadasida O‘zbekiston bosh milliy terma jamoasi tarixiy chempionlik sari hal qiluvchi va mutlaq ustunlikka ega qadamni tashladi. Musobaqaning eng muhim va shiddatli kechgan 10-turida vakillarimiz jahon shaxmatining eng kuchli jamoalaridan biri bo‘lgan Armaniston milliy terma jamoasiga qarshi doska qarshisiga o‘tirishdi. Yuqori bosim va murosasiz taktik kurashlar ostida kechgan bellashuvda o‘zbekistonlik grossmeysterlar raqiblarini 3,5:0,5 hisobidagi yirik va qaqshatqich hisobda mag‘lubiyatga uchratdi.

Birinchi taxtada qora donalarda harakat qilgan Nodirbek Abdusattorov Xayk Martirosyan ustidan qoyilmaqom g‘alabani qo‘lga kiritgan bo‘lsa, Javohir Sindarov Robert Ovannisyanni, Muhiddin Madaminov esa tajribali Gabriel Sargissyanni taslim etdi; Nodirbek Yakubboyev esa Shant Sargsyan bilan bahsda muhim durangni qayd etdi. Ushbu g‘alaba evaziga O‘zbekiston-1 jamoasi ochkolari sonini 18 taga yetkazib, Olimpiada yakuniga atigi bir tur qolganda turnir jadvalida yakka peshqadamlikni mustahkamlab oldi. Samarqanddagi ushbu zafar mamlakatimizning tarixiy chempionlik shohsupasiga chiqishini deyarli hal qilib berdi.

«3,5:0,5 hisobi, 18 ta ochko va yakka peshqadamlik»: Armaniston ustidan qozonilgan g‘alabaning 5 ta asosiy nuqtasi

10-turning markaziy bahsi bo‘yicha eng muhim rasmiy natijalar va faktlar:

  • Qaqshatqich 3,5:0,5 hisobi: O‘zbekiston-1 kuchli Armaniston termasini deyarli quruq hisobda mag‘lub etdi;

  • Abdusattorov qora donalarda zafar quchdi: 1-taxtada Nodirbek Abdusattorov Xayk Martirosyanni 1:0 hisobida taslim qildi;

  • Sindarov va Madaminovning muhim ochkolari: Javohir va Muhiddin o‘z bahslarida oq donalarda g‘alaba qozonib, jamoa ustunligini ta’minladi;

  • 18 ochko bilan yakka peshqadamlik: Olimpiada tugashiga birgina 11-tur qolganda terma jamoamiz turnir jadvalida mutlaq 1-o‘rinda bormoqda;

  • Oltin medallar ostonasida: So‘nggi turda qayd etiladigan ijobiy natija Samarqandda 46-Olimpiada kubogi va oltinlarini rasmiylashtiradi.

Butunjahon shaxmat Olimpiadasi (10-tur): Armaniston — O‘zbekiston uchrashuvi tafsilotlari

Taxtalar bo‘yicha kechgan bellashuvlar va qayd etilgan yakuniy natijalar jadvali:

Taxta tartibi va donalar

Oq donalarda o‘ynagan shaxmatchi

Qora donalarda o‘ynagan shaxmatchi

Qayd etilgan natija

Uchrashuvga ta’siri va xulosa

1-taxta (Qora donalar)

Xayk Martirosyan (Armaniston)

Nodirbek Abdusattorov (O‘zbekiston)

0 : 1

Yetakchining qora donalardagi muhim safar g‘alabasi

2-taxta (Oq donalar)

Javohir Sindarov (O‘zbekiston)

Robert Ovannisyan (Armaniston)

1 : 0

Ishonchli va murosasiz hujumkor g‘alaba

3-taxta (Qora donalar)

Shant Sargsyan (Armaniston)

Nodirbek Yakubboyev (O‘zbekiston)

0,5 : 0,5

Strategik muhim va sovuqqon durang

4-taxta (Oq donalar)

Muhiddin Madaminov (O‘zbekiston)

Gabriel Sargissyan (Armaniston)

1 : 0

Tajribali grossmeyster ustidan qozonilgan yorqin zafar

YAKUNIY HISOB

Armaniston termasi

O‘ZBЕKISTON-1 TЕRMASI

0,5 : 3,5

O‘zbekiston 18 ochko bilan yakka peshqadam!

Shaxmat ekspertizasi: Nega Armaniston ustidan 3,5:0,5 hisobi chempionlik garovidir?

Xalqaro grossmeysterlar va ekspertlarning xulosalari:

  • «Armaniston devorining qulashi»: Jamoaviy Olimpiadalarda Armaniston an’anaviy ravishda eng barqaror va yengilmas hisoblanar edi; ularni 3,5:0,5 hisobida taslim etish o‘zbek shaxmatchilarining hozirgi kunda dunyoda tengsiz kuchga ega ekanini namoyish etdi;

  • Madaminovning porlashi va jamoaviy chuqurlik: Muhiddin Madaminovning Sargissyandek afsona ustidan qozongan g‘alabasi jamoamizning nafaqat 1-2 taxtalarda, balki zaxira va quyi taxtalarda ham raqiblardan bir bosh ustun ekanini isbotladi;

  • Psixologik ustunlik: 18 ochko bilan yakka peshqadamlikka chiqish so‘nggi 11-tur oldidan yigitlarimizga turnir strategiyasini o‘z qo‘llarida ushlab turish va oltin medalni naqd qilish uchun ulkan ruhiy ustunlik beradi.

Sizningcha, O‘zbekiston terma jamoasi Samarqanddagi Olimpiadaning so‘nggi 11-turida chempionlikni qanday hisob bilan rasmiylashtiradi? Bugungi 3,5:0,5 hisobidagi tor-mor etishda qaysi grossmeysterimizning o‘yini sizda eng katta taassurot qoldirdi? Shaxsiy tabriklaringiz va fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring hamda yurtimiz sporti tarixidagi ushbu buyuk g‘alabani barcha yurtdoshlarimiz bilan baham ko‘ring!

46-Butunjahon shaxmat OlimpiadasiSamarqand shaxmat OlimpiadasiO‘zbekiston-1 terma jamoasiArmaniston terma jamoasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekiston erkak shaxmatchilar jamoalari Samarqandda tengsiz: 9-turning to‘liq natijalariO‘zbekiston erkak shaxmatchilar jamoalari Samarqandda tengsiz: 9-turning to‘liq natijalariKecha 21:5146-Olimpiadaning 7-turi to‘liq natijalari: O‘zbekiston terma jamoalarining tarixiy kuni46-Olimpiadaning 7-turi to‘liq natijalari: O‘zbekiston terma jamoalarining tarixiy kuni23 sentabr 22:59«Turkiyada shok»: Quyi ligadan chiqqan debyutant «Beshiktosh»ni yengib, peshqadamga aylandi!«Turkiyada shok»: Quyi ligadan chiqqan debyutant «Beshiktosh»ni yengib, peshqadamga aylandi!21 sentabr 06:52«Samarqandda tarixiy 4:0 va triumf»: O‘zbek grossmeysterlari Vengriyani tor-mor etdi!«Samarqandda tarixiy 4:0 va triumf»: O‘zbek grossmeysterlari Vengriyani tor-mor etdi!20 sentabr 22:49Oltin medallar hal bo‘ladigan kun: Samarqanddagi 10-tur juftliklari e’lon qilindiOltin medallar hal bo‘ladigan kun: Samarqanddagi 10-tur juftliklari e’lon qilindiBugun 13:07«Fintlar kaskadi va zargarona uzatma»: 19 yoshli Behruz Karimov Shveysariyada yana porladi«Fintlar kaskadi va zargarona uzatma»: 19 yoshli Behruz Karimov Shveysariyada yana porladi22 sentabr 06:40
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi