O‘zbekiston Osiyo o‘yinlarida 34 ta medal bilan 4-o‘ringa ko‘tarildi: 7-kun yakunlari

·18·Sport
O‘zbekiston Osiyo o‘yinlarida 34 ta medal bilan 4-o‘ringa ko‘tarildi: 7-kun yakunlari
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Osiyo o‘yinlarining yettinchi kuni yakuniga ko‘ra, O‘zbekiston 34 ta medal (8 ta oltin, 17 ta kumush, 9 ta bronza) bilan umumjamoa hisobida 4-o‘rinni egallab turibdi.
  • Hamyurtlarimiz kumush medallar soni bo‘yicha Qozog‘iston va Tailandni ortda qoldirib, ushbu pozitsiyani mustahkamlamoqda.
  • Xitoy (176 ta medal), Yaponiya (129 ta medal) va Janubiy Koreya (73 ta medal) kuchli uchlikni band etgan.

Yaponiya maydonlarida qit’aning eng sara atletlari ishtirokida o‘tayotgan Osiyo o‘yinlarida musobaqaning dastlabki haftasi — yettinchi kun bahslari to‘liq yakunlandi. O‘zbekiston milliy sport delegatsiyasi musobaqada yuqori barqarorlik va mahorat ko‘rsatib, umumjamoa hisobida Osiyoning kuchli to‘rtligidagi o‘rnini mustahkam saqlab turibdi. Yetti kunlik shiddatli bellashuvlar yakuniga ko‘ra, hamyurtlarimiz hisobida jami 34 ta medal — 8 ta oltin, 17 ta kumush va 9 ta bronza mavjud.

Musobaqa jadvalining yuqori pog‘onalarini an’anaviy tarzda qit’a sport gigantlari bo‘lmish Xitoy (107 ta oltin), mezbon Yaponiya (31 ta oltin) hamda Janubiy Koreya (16 ta oltin) jamoalari band etgan. O‘zbekiston esa ushbu «trio»dan keyingi eng yuqori 4-o‘rinni egallab, mintaqadagi bosh raqibi hisoblangan Qozog‘iston (8 ta oltin, 8 ta kumush) hamda Tailandni ortda qoldirishda davom etmoqda.

«34 ta medal, 4-pog‘ona va kuchli uchlik ortidan ta’qib»: 7-kunning 5 ta asosiy nuqtasi

Osiyo o‘yinlarining 7-kunidan so‘ng shakllangan rasmiy medallar hisobidan eng muhim faktlar:

  • O‘zbekiston mustahkam 4-o‘rinda: Delegatsiyamiz 8 ta oltin bilan umumjamoa hisobida qit’aning to‘rtinchi jamoasi bo‘lib turibdi;

  • Medallar jami 34 taga yetdi: Hamyurtlarimiz 8 ta oltin, 17 ta kumush va 9 ta bronza medalini qo‘lga kiritdi;

  • Qozog‘istondan sifat bo‘yicha ustunlik: Qozog‘istonda ham 8 ta oltin bo‘lishiga qaramay, O‘zbekiston kumushlar soni (17 ga qarshi 8) hisobiga 4-o‘rinni band etgan;

  • Xitoyning rekord darajadagi farqi: Pekin vakillari 107 ta oltin va jami 176 ta medal bilan mutlaq peshqadam bo‘lib oldi;

  • Oldinda yangi finallar: Boks, yakkakurashlar va jamoaviy sport turlaridagi hal qiluvchi bahslar oldidan O‘zbekiston kuchli to‘rtlikni saqlab qolish uchun katta imkoniyatga ega.

Osiyo o‘yinlari: 7-kun yakunlari bo‘yicha TOP-10 mamlakatlar medallar jadvali

Musobaqaning rasmiy jadvali va terma jamoalarning natijalari qiyosi:

O‘rin

Mamlakat / Terma jamoa

Oltin (Gold)

Kumush (Silver)

Bronza (Bronze)

Jami medallar soni

1

Xitoy (People's Republic of China)

107

41

28

176

2

Yaponiya (Japan)

31

49

49

129

3

Janubiy Koreya (Republic of Korea)

16

21

36

73

4

O‘ZBЕKISTON (Uzbekistan)

8

17

9

34

5

Qozog‘iston (Kazakhstan)

8

8

19

35

6

Tailand (Thailand)

8

7

9

24

7

Eron (IR Iran)

7

14

7

28

8

Bahrayn (Bahrain)

7

2

2

11

9

KXDR (PRK)

5

5

4

14

10

Hindiston (India)

4

12

14

30

O‘zbekiston Osiyo o‘yinlarida 34 ta medal bilan 4-o‘ringa ko‘tarildi: 7-kun yakunlari

Sport ekspertizasi: Nega O‘zbekistonning 4-o‘rinda borishi katta strategik muvaffaqiyat?

Xalqaro sport ekspertlari va tahlilchilarining xulosalari:

  • «Kumushlar zaxirasi va sifat ustunligi»: O‘zbekiston hisobidagi 17 ta kumush medal sportchilarimizning juda ko‘plab yo‘nalishlarda finalgacha yetib borganini ko‘rsatadi; aynan kumushlar farqi bizni Qozog‘iston (8 ta kumush) va Tailanddan (7 ta kumush) ustun qo‘ymoqda;

  • Osiyoning eng qudratli «uchligi» ortidan mustahkam qadam: Xitoy, Yaponiya va Janubiy Koreya o‘z infratuzilmasi va sportchilar soni bo‘yicha dunyo yetakchilari sanaladi; ulardan keyingi 4-o‘rinni egallab turish — O‘zbekistonning qit’adagi eng qudratli sport davlatlaridan biriga aylanganining yorqin dalilidir;

  • Oldindagi «oltin zaxiralar»: Boks, taekvondo, kurash va og‘ir atletika kabi an’anaviy kuchli turlarimizdagi hal qiluvchi bahslar endi boshlanmoqda; bu esa delegatsiyamizga oltin medallar sonini ikki barobarga oshirish va 4-o‘rinni musobaqa oxirigacha boy bermaslik imkonini beradi.

Sizningcha, O‘zbekiston sport delegatsiyasi Osiyo o‘yinlari yakuniga qadar 4-o‘rinni muvaffaqiyatli saqlab qola oladimi yoki ta’qib qilayotgan raqiblar bosimni oshiradimi? Oldinda turgan qaysi sport turidan eng ko‘p oltin medal kutyapsiz? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va sportchilarimizni qo‘llab-quvvatlash uchun ushbu tahlilni barcha ixlosmandlar bilan baham ko‘ring!

Osiyo o‘yinlariO‘zbekiston sport delegatsiyasiMedallar jadvaliQozog‘iston
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shohsanam Sherzodovadan oltin marra»: Osiyo o‘yinlarida O‘zbekiston bayrog‘i baland ko‘tarildiShohsanam Sherzodovadan oltin marra»: Osiyo o‘yinlarida O‘zbekiston bayrog‘i baland ko‘tarildi24 sentabr 10:59To‘rtinchi kun dramasi va 4 ta yangi bronza: O‘zbekiston Osiyo o‘yinlarida 14-o‘ringa tushdiTo‘rtinchi kun dramasi va 4 ta yangi bronza: O‘zbekiston Osiyo o‘yinlarida 14-o‘ringa tushdi23 sentabr 19:37Osiyo o‘yinlarida akademik eshkak eshuvchilarimiz shohsupani egalladiOsiyo o‘yinlarida akademik eshkak eshuvchilarimiz shohsupani egalladi24 sentabr 10:57Bir kunda 5 ta oltin, 16 ta medal: Osiyo o‘yinlarida O‘zbekistonning oltin beshinchi kuniBir kunda 5 ta oltin, 16 ta medal: Osiyo o‘yinlarida O‘zbekistonning oltin beshinchi kuni24 sentabr 18:59Osiyo o‘yinlari: O‘zbekiston kuchli o‘nlikda — medallar jadvali va asosiy ta’qibchilarOsiyo o‘yinlari: O‘zbekiston kuchli o‘nlikda — medallar jadvali va asosiy ta’qibchilar23 sentabr 12:30Mutlaq rekord o‘rnatildi: Vladimir Svechnikov Osiyo o‘yinlarida oltin medalni qo‘lga kiritdiMutlaq rekord o‘rnatildi: Vladimir Svechnikov Osiyo o‘yinlarida oltin medalni qo‘lga kiritdi24 sentabr 17:21
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi