O‘zbekiston Osiyo o‘yinlarida 34 ta medal bilan 4-o‘ringa ko‘tarildi: 7-kun yakunlari
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Osiyo o‘yinlarining yettinchi kuni yakuniga ko‘ra, O‘zbekiston 34 ta medal (8 ta oltin, 17 ta kumush, 9 ta bronza) bilan umumjamoa hisobida 4-o‘rinni egallab turibdi.
- Hamyurtlarimiz kumush medallar soni bo‘yicha Qozog‘iston va Tailandni ortda qoldirib, ushbu pozitsiyani mustahkamlamoqda.
- Xitoy (176 ta medal), Yaponiya (129 ta medal) va Janubiy Koreya (73 ta medal) kuchli uchlikni band etgan.
Yaponiya maydonlarida qit’aning eng sara atletlari ishtirokida o‘tayotgan Osiyo o‘yinlarida musobaqaning dastlabki haftasi — yettinchi kun bahslari to‘liq yakunlandi. O‘zbekiston milliy sport delegatsiyasi musobaqada yuqori barqarorlik va mahorat ko‘rsatib, umumjamoa hisobida Osiyoning kuchli to‘rtligidagi o‘rnini mustahkam saqlab turibdi. Yetti kunlik shiddatli bellashuvlar yakuniga ko‘ra, hamyurtlarimiz hisobida jami 34 ta medal — 8 ta oltin, 17 ta kumush va 9 ta bronza mavjud.
Musobaqa jadvalining yuqori pog‘onalarini an’anaviy tarzda qit’a sport gigantlari bo‘lmish Xitoy (107 ta oltin), mezbon Yaponiya (31 ta oltin) hamda Janubiy Koreya (16 ta oltin) jamoalari band etgan. O‘zbekiston esa ushbu «trio»dan keyingi eng yuqori 4-o‘rinni egallab, mintaqadagi bosh raqibi hisoblangan Qozog‘iston (8 ta oltin, 8 ta kumush) hamda Tailandni ortda qoldirishda davom etmoqda.
«34 ta medal, 4-pog‘ona va kuchli uchlik ortidan ta’qib»: 7-kunning 5 ta asosiy nuqtasi
Osiyo o‘yinlarining 7-kunidan so‘ng shakllangan rasmiy medallar hisobidan eng muhim faktlar:
O‘zbekiston mustahkam 4-o‘rinda: Delegatsiyamiz 8 ta oltin bilan umumjamoa hisobida qit’aning to‘rtinchi jamoasi bo‘lib turibdi;
Medallar jami 34 taga yetdi: Hamyurtlarimiz 8 ta oltin, 17 ta kumush va 9 ta bronza medalini qo‘lga kiritdi;
Qozog‘istondan sifat bo‘yicha ustunlik: Qozog‘istonda ham 8 ta oltin bo‘lishiga qaramay, O‘zbekiston kumushlar soni (17 ga qarshi 8) hisobiga 4-o‘rinni band etgan;
Xitoyning rekord darajadagi farqi: Pekin vakillari 107 ta oltin va jami 176 ta medal bilan mutlaq peshqadam bo‘lib oldi;
Oldinda yangi finallar: Boks, yakkakurashlar va jamoaviy sport turlaridagi hal qiluvchi bahslar oldidan O‘zbekiston kuchli to‘rtlikni saqlab qolish uchun katta imkoniyatga ega.
Osiyo o‘yinlari: 7-kun yakunlari bo‘yicha TOP-10 mamlakatlar medallar jadvali
Musobaqaning rasmiy jadvali va terma jamoalarning natijalari qiyosi:
O‘rin
Mamlakat / Terma jamoa
Oltin (Gold)
Kumush (Silver)
Bronza (Bronze)
Jami medallar soni
1
Xitoy (People's Republic of China)
107
41
28
176
2
Yaponiya (Japan)
31
49
49
129
3
Janubiy Koreya (Republic of Korea)
16
21
36
73
4
O‘ZBЕKISTON (Uzbekistan)
8
17
9
34
5
Qozog‘iston (Kazakhstan)
8
8
19
35
6
Tailand (Thailand)
8
7
9
24
7
Eron (IR Iran)
7
14
7
28
8
Bahrayn (Bahrain)
7
2
2
11
9
KXDR (PRK)
5
5
4
14
10
Hindiston (India)
4
12
14
30
Sport ekspertizasi: Nega O‘zbekistonning 4-o‘rinda borishi katta strategik muvaffaqiyat?
Xalqaro sport ekspertlari va tahlilchilarining xulosalari:
«Kumushlar zaxirasi va sifat ustunligi»: O‘zbekiston hisobidagi 17 ta kumush medal sportchilarimizning juda ko‘plab yo‘nalishlarda finalgacha yetib borganini ko‘rsatadi; aynan kumushlar farqi bizni Qozog‘iston (8 ta kumush) va Tailanddan (7 ta kumush) ustun qo‘ymoqda;
Osiyoning eng qudratli «uchligi» ortidan mustahkam qadam: Xitoy, Yaponiya va Janubiy Koreya o‘z infratuzilmasi va sportchilar soni bo‘yicha dunyo yetakchilari sanaladi; ulardan keyingi 4-o‘rinni egallab turish — O‘zbekistonning qit’adagi eng qudratli sport davlatlaridan biriga aylanganining yorqin dalilidir;
Oldindagi «oltin zaxiralar»: Boks, taekvondo, kurash va og‘ir atletika kabi an’anaviy kuchli turlarimizdagi hal qiluvchi bahslar endi boshlanmoqda; bu esa delegatsiyamizga oltin medallar sonini ikki barobarga oshirish va 4-o‘rinni musobaqa oxirigacha boy bermaslik imkonini beradi.
Sizningcha, O‘zbekiston sport delegatsiyasi Osiyo o‘yinlari yakuniga qadar 4-o‘rinni muvaffaqiyatli saqlab qola oladimi yoki ta’qib qilayotgan raqiblar bosimni oshiradimi? Oldinda turgan qaysi sport turidan eng ko‘p oltin medal kutyapsiz? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va sportchilarimizni qo‘llab-quvvatlash uchun ushbu tahlilni barcha ixlosmandlar bilan baham ko‘ring!
Izohlar 0
…