Messining Argentina terma jamoasidagi xayrlashuv o‘yini chiptalari 90 daqiqa ichida sotildi

·59·Sport
Messining Argentina terma jamoasidagi xayrlashuv o‘yini chiptalari 90 daqiqa ichida sotildi

Lionel Messining Argentina terma jamoasidagi xayrlashuv o‘yini uchun chiptalar ikki soatga yetmay sotilib ketdi. Bu haqda Argentina OAVlari xabar berdi.

Argentina 6 oktyabr kuni Buenos-Ayresdagi «Monumental» stadionida Benin terma jamoasiga qarshi o‘rtoqlik uchrashuvida maydonga tushadi. Mazkur bahs Messi uchun Argentina terma jamoasi safidagi so‘nggi o‘yin bo‘lishi kutilmoqda. Argentina futbol assotsiatsiyasi prezidenti Klaudio Tapiya ham uchrashuvni Messi uchun xayrlashuv o‘yini sifatida taqdim etgan.

Chiptalar savdosi 24 sentyabr kuni boshlangan. Mahalliy OAV ma’lumotlariga ko‘ra, barcha mavjud o‘rinlar taxminan 90 daqiqa ichida sotilgan. Savdo boshlanganidan ko‘p o‘tmay, chipta platformasida yuqori yuklama kuzatilgan.

«Monumental» stadioni qariyb 85 ming tomoshabinni sig‘dira oladi. Biroq sotuvga chiqarilgan chiptalar soni turli manbalarda 80 ming atrofida ekani ko‘rsatilgan.

39 yoshli Messi Argentina terma jamoasi safida 2005 yilda debyut qilgan. U hozirga qadar 207 ta uchrashuvda 125 ta gol urgan. 6 oktyabr kuni Beninga qarshi bahs uning milliy jamoa safidagi 208-o‘yini bo‘lishi kutilmoqda.

Messi avgust oyida Argentina terma jamoasidagi xalqaro faoliyatini yakunlashga qaror qilganini ma’lum qilgan edi. Shundan so‘ng Argentina futbol assotsiatsiyasi uni xayrlashuv uchrashuvida ishtirok etish uchun tarkibga chaqirdi.

Lionel MessiArgentina futbol assotsiatsiyasiMonumental stadioniArgentina OAVlari
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

FIFA finaldagi tartibsizliklar sabab Argentinani keskin jazoladi...FIFA finaldagi tartibsizliklar sabab Argentinani keskin jazoladi...21 avgust 21:19JCH-2026dagi alamli mag‘lubiyat: Skaloni muxlislarga ta’sirli murojaat yo‘lladiJCH-2026dagi alamli mag‘lubiyat: Skaloni muxlislarga ta’sirli murojaat yo‘lladi28 iyul 13:54Messi Argentina libosini so‘nggi marta kiyadi: xayrlashuv bahsiga maxsus futbolka tanladiMessi Argentina libosini so‘nggi marta kiyadi: xayrlashuv bahsiga maxsus futbolka tanladi22 sentabr 15:33Emiliano Martines Lionel Messining xayrlashuv o‘yini haqida gapirdiEmiliano Martines Lionel Messining xayrlashuv o‘yini haqida gapirdi23 sentabr 10:55Bir davr yakunlandi: Messi Argentina milliy jamoasidan ketganini e’lon qildiBir davr yakunlandi: Messi Argentina milliy jamoasidan ketganini e’lon qildi31 avgust 21:51O‘zbekiston Osiyo o‘yinlarida 34 ta medal bilan 4-o‘ringa ko‘tarildi: 7-kun yakunlariO‘zbekiston Osiyo o‘yinlarida 34 ta medal bilan 4-o‘ringa ko‘tarildi: 7-kun yakunlariBugun 20:34
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi