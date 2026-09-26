Messining Argentina terma jamoasidagi xayrlashuv o‘yini chiptalari 90 daqiqa ichida sotildi
Lionel Messining Argentina terma jamoasidagi xayrlashuv o‘yini uchun chiptalar ikki soatga yetmay sotilib ketdi. Bu haqda Argentina OAVlari xabar berdi.
Argentina 6 oktyabr kuni Buenos-Ayresdagi «Monumental» stadionida Benin terma jamoasiga qarshi o‘rtoqlik uchrashuvida maydonga tushadi. Mazkur bahs Messi uchun Argentina terma jamoasi safidagi so‘nggi o‘yin bo‘lishi kutilmoqda. Argentina futbol assotsiatsiyasi prezidenti Klaudio Tapiya ham uchrashuvni Messi uchun xayrlashuv o‘yini sifatida taqdim etgan.
Chiptalar savdosi 24 sentyabr kuni boshlangan. Mahalliy OAV ma’lumotlariga ko‘ra, barcha mavjud o‘rinlar taxminan 90 daqiqa ichida sotilgan. Savdo boshlanganidan ko‘p o‘tmay, chipta platformasida yuqori yuklama kuzatilgan.
«Monumental» stadioni qariyb 85 ming tomoshabinni sig‘dira oladi. Biroq sotuvga chiqarilgan chiptalar soni turli manbalarda 80 ming atrofida ekani ko‘rsatilgan.
39 yoshli Messi Argentina terma jamoasi safida 2005 yilda debyut qilgan. U hozirga qadar 207 ta uchrashuvda 125 ta gol urgan. 6 oktyabr kuni Beninga qarshi bahs uning milliy jamoa safidagi 208-o‘yini bo‘lishi kutilmoqda.
Messi avgust oyida Argentina terma jamoasidagi xalqaro faoliyatini yakunlashga qaror qilganini ma’lum qilgan edi. Shundan so‘ng Argentina futbol assotsiatsiyasi uni xayrlashuv uchrashuvida ishtirok etish uchun tarkibga chaqirdi.
Izohlar 0
…