Vetnamda “kachok” xo‘rozlar e’tibor tortdi

·88·Dunyo
Vetnamda “kachok” xo‘rozlar e’tibor tortdi

Ijtimoiy tarmoqlarda oyoqlari nihoyatda yo‘g‘on va gavdasi baquvvat xo‘rozlar aks etgan video tarqalib, foydalanuvchilar e’tiborini tortdi.

Videodagi qushlar Ga Dong Tao zotiga mansub bo‘lib, ularning eng asosiy xususiyati — odatdagidan ancha katta va yo‘g‘on oyoqlaridir. Mazkur zot Vetnamning shimolidagi Xungyen viloyatidagi Dong Tao hududidan kelib chiqqan. Dong Tao - qadimgi zamonlardan beri xo‘roz urishtirish bilan shug‘ullanib kelingan yirik Vetnam qishlog‘i.

Ga Dong Tao xo‘rozlarining oyoqlari nafaqat tashqi ko‘rinishi, balki suyak va mushak tuzilishi jihatidan ham boshqa ko‘plab tovuq zotlaridan farq qiladi. Tadqiqotlarda ularning boldir qismidagi suyaklar va unga birikuvchi mushak-pay tizimi sezilarli darajada yirik ekani aniqlangan.

Bu zot Vetnamda nafaqat noodatiy ko‘rinishi, balki go‘shti bilan ham qadrlanadi. Ga Dong Tao tovuqlari mahalliy an’analar va maxsus taomlar bilan bog‘liq bo‘lib, ayrim hollarda yuqori narxda sotiladi.

Ga Dong Tao xo‘rozlarining vazni odatda oddiy uy tovuqlariga qaraganda ancha katta bo‘ladi. Shu sababli internetda ularning yirik gavdasi va bahaybat oyoqlari aks etgan surat hamda videolar tez-tez qiziqish uyg‘otadi.

Ga Dong TaoDong TaoVetnamxo‘roz
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Vetnamda otalar farzandlarini maktabga yetkazish uchun paketga solib daryodan o‘tkazadiVetnamda otalar farzandlarini maktabga yetkazish uchun paketga solib daryodan o‘tkazadiBugun 20:30Vyetnamda mashhur teshiklari bo‘lmagan bilyard stoli tarmoqlarda qiziqish uyg‘otdiVyetnamda mashhur teshiklari bo‘lmagan bilyard stoli tarmoqlarda qiziqish uyg‘otdi4 avgust 14:27Go‘sht uchun o‘g‘irlangan 400 dan ortiq mushuklar qutqarib qolindiGo‘sht uchun o‘g‘irlangan 400 dan ortiq mushuklar qutqarib qolindi17 iyun 19:34Rossiyada 555 metrlik noodatiy osmono‘par bino qurilishi ma’qullandiRossiyada 555 metrlik noodatiy osmono‘par bino qurilishi ma’qullandiBugun 19:5650 yoshli xitoylik shifokor karyerasini tashlab, bulochka sotishda haqiqiy baxtini topdi!50 yoshli xitoylik shifokor karyerasini tashlab, bulochka sotishda haqiqiy baxtini topdi!Bugun 18:12240 million yil avval yashagan sirli hayvon: uning qoldiqlari 60 yil muzeyda yotgan240 million yil avval yashagan sirli hayvon: uning qoldiqlari 60 yil muzeyda yotganBugun 15:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota