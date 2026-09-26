Vetnamda “kachok” xo‘rozlar e’tibor tortdi
Ijtimoiy tarmoqlarda oyoqlari nihoyatda yo‘g‘on va gavdasi baquvvat xo‘rozlar aks etgan video tarqalib, foydalanuvchilar e’tiborini tortdi.
Videodagi qushlar Ga Dong Tao zotiga mansub bo‘lib, ularning eng asosiy xususiyati — odatdagidan ancha katta va yo‘g‘on oyoqlaridir. Mazkur zot Vetnamning shimolidagi Xungyen viloyatidagi Dong Tao hududidan kelib chiqqan. Dong Tao - qadimgi zamonlardan beri xo‘roz urishtirish bilan shug‘ullanib kelingan yirik Vetnam qishlog‘i.
Ga Dong Tao xo‘rozlarining oyoqlari nafaqat tashqi ko‘rinishi, balki suyak va mushak tuzilishi jihatidan ham boshqa ko‘plab tovuq zotlaridan farq qiladi. Tadqiqotlarda ularning boldir qismidagi suyaklar va unga birikuvchi mushak-pay tizimi sezilarli darajada yirik ekani aniqlangan.
Bu zot Vetnamda nafaqat noodatiy ko‘rinishi, balki go‘shti bilan ham qadrlanadi. Ga Dong Tao tovuqlari mahalliy an’analar va maxsus taomlar bilan bog‘liq bo‘lib, ayrim hollarda yuqori narxda sotiladi.
Ga Dong Tao xo‘rozlarining vazni odatda oddiy uy tovuqlariga qaraganda ancha katta bo‘ladi. Shu sababli internetda ularning yirik gavdasi va bahaybat oyoqlari aks etgan surat hamda videolar tez-tez qiziqish uyg‘otadi.
Izohlar 0
…