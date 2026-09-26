OnePlus va Oppo smartfonlarida xavfli zaiflik aniqlandi

·34·Texno
OnePlus va Oppo smartfonlarida xavfli zaiflik aniqlandi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Rasmus Moorats OnePlus va Oppo smartfonlarida oddiy APK ilovalariga toʻliq root-huquqlarini taqdim etuvchi ikkita jiddiy zaiflikni aniqladi.
  • Bu zaifliklar AtlasService va OplusLogCore tizimli xizmatlarida joylashgan boʻlib, ular Android xavfsizlik tizimini chetlab oʻtishga imkon beradi.
  • Tadqiqotchi ushbu zaifliklarni OnePlus 12 va OnePlus 15 smartfonlarida muvaffaqiyatli sinovdan oʻtkazgan.

Axborot xavfsizligi boʻyicha tadqiqotchi Rasmus Moorats OnePlus va Oppo smartfonlarining tizimli dasturiy taʼminotida oddiy APK ilovalariga toʻliq root-huquqlarini taqdim etuvchi ikkita jiddiy zaiflikni aniqladi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, xavflilikning asosiy sababi shundaki, zararli dastur oʻz faoliyati uchun hech qanday maxsus ruxsatlarni talab qilmagan holda Android xavfsizlik tizimini chetlab oʻtishga qodir boʻlgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Tadqiqot natijalariga koʻra, birinchi nosozlik OxygenOS tarkibiga kiruvchi AtlasService tizimli xizmatida yashiringan. Ushbu xizmat oʻrnatilgan ilovaga UID 0, yaʼni toʻliq root huquqiga ega foydalanuvchi nomidan buyruqlarni bajarish imkoniyatini bergan. Shunga qaramay, dastlabki bosqichda hujumchining imkoniyatlari SELinux xavfsizlik mexanizmlari orqali cheklangan edi.

Biroq, ikkinchi zaiflik OplusLogCore xizmatida aniqlangan boʻlib, u aynan mana shu cheklovlarni chetlab oʻtishga yordam bergan. Mutaxassis ushbu xizmat yordamida Linux imkoniyatlarining toʻliq toʻplamiga ega boʻlgan buyruqni ishga tushirishga muvaffaq boʻlgan. Ikki xatolikning oʻzaro birlashishi Android platformasining standart xavfsizlik modelidan toʻliq chiqib ketishga imkon beruvchi mukammal imtiyozlarni oshirish zanjirini hosil qilgan.

Amaliy sinovlar va qurilmalarning qamrovi

Hujum mexanizmini amalda tekshirib koʻrish uchun Rasmus Moorats qoʻshimcha ruxsatlarni talab qilmaydigan oddiy APK faylini yaratgan. Dastlabki ishlanmalar va sinov jarayoni OnePlus 12 smartfonida amalga oshirilgan. Shundan soʻng tadqiqotchi oʻsha APK faylini hech qanday oʻzgarishlarsiz OnePlus 15 qurilmasiga ham oʻrnatib koʻrgan.

Ekspoyt birinchi urinishdayoq muvaffaqiyatli ishga tushgan. Bu esa mazkur zaifliklar nafaqat bitta modelda, balki qurilmalarning bir nechta avlodlari va turli dasturiy taʼminot versiyalarida mavjud ekanligini yaqqol koʻrsatib berdi.

Ishlab chiqaruvchining munosabati va xavfsizlik choralari

Tadqiqotchi aniqlangan muammolar haqida joriy yilning aprel oyida OnePlus kompaniyasiga rasman xabar bergan. May oyiga kelib ishlab chiqaruvchi xavfsizlik xatolarini tasdiqlagan va ular turli xil dasturiy taʼminot versiyalariga ega boʻlgan koʻplab OnePlus hamda Oppo smartfonlariga taʼsir qilishini maʼlum qilgan. Shunga qaramay, potentsial zaif boʻlgan modellar va proshivkalarning toʻliq roʻyxati omborga taqdim etilmagan.

Hozirgi vaqtda OnePlus 15 smartfonida ushbu ikkala zaiflik ham toʻliq bartaraf etilgan. Avgust oyida boshlangan OxygenOS 16.0.10.500(EX01) yangilanishi xavfsizlik muammosini hal qilgan. Biroq, xavf ostida qolgan boshqa barcha turdagi OnePlus va Oppo qurilmalari ham shunday tuzatishlarni olganmi yoki yoʻqmi, hozircha nomaʼlumligicha qolmoqda.

OnePlusOppoAndroidXavfsizlikZaiflik
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

ColorOS faol foydalanuvchilari soni 770 milliondan oshdiColorOS faol foydalanuvchilari soni 770 milliondan oshdi17 sentabr 12:52Oppo yangi ColorOS 17 operatsion tizimini taqdim etdiOppo yangi ColorOS 17 operatsion tizimini taqdim etdi18 sentabr 17:26Oppo A7 Pro Max xalqaro bozorga chiqdiOppo A7 Pro Max xalqaro bozorga chiqdi22 sentabr 02:57Oppo A7 Pro Max 5G smartfoni global bozorga chiqdiOppo A7 Pro Max 5G smartfoni global bozorga chiqdi21 sentabr 08:25OnePlus 16 flagmani Geekbench testida rekord natija koʻrsatdiOnePlus 16 flagmani Geekbench testida rekord natija koʻrsatdi20 sentabr 11:57OnePlus 16 flagmani 9000 mA•ch akkumulyator va 185 Hz ekran bilan sertifikatsiyadan oʻtdiOnePlus 16 flagmani 9000 mA•ch akkumulyator va 185 Hz ekran bilan sertifikatsiyadan oʻtdi19 sentabr 09:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra chidamliligi sinovdan oʻtdi
iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra chidamliligi sinovdan oʻtdi