Manchester Siti ishi: Angliya futbolida tarixiy qaror va Gvardiola soʻzlari
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Manchester Siti klubi Angliya Premyer-ligasining moliyaviy qoidalarini 114 marotaba buzganlikda aybdor deb topildi, bu Angliya futbolidagi eng yirik moliyaviy mojarolardan biridir.
- Buyuk Britaniyaning madaniyat va sport vaziri Liza Nandi futbolga bo'lgan ishonchni tiklash uchun vaziyatga tez fursatda nuqta qo'yish zarurligini ta'kidladi.
Angliya futbolida soʻnggi yillarning eng yirik moliyaviy mojarolaridan biri hal qiluvchi bosqichga kirdi. Uch nafar mustaqil hakamdan iborat hayʼat Manchester Siti klubini Angliya Premyer-ligasining moliyaviy qoidalarini 114 marotaba buzganlikda aybdor deb topgani haqida xabarlar tarqaldi. Mazkur yopiq eshiklar ortida oʻtgan sud jarayoni mamlakat futbolining iqtisodiy va institutsional muvozanatiga jiddiy taʼsir koʻrsatishi mumkin. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Corriere.it nashrining maʼlumot qilishicha, Buyuk Britaniyaning madaniyat va sport vaziri Liza Nandi mazkur ishga tezroq yakun yasalishi muhimligini alohida taʼkidlagan. Uning soʻzlariga koʻra, futbolga boʻlgan ishonchni tiklash uchun vaziyatga tez fursatda nuqta qoʻyish talab etiladi. Vazir Premyer-liga oʻzini oʻzi boshqarish huquqiga egaligini, biroq oʻrnatilgan qoidalar barcha uchun birdek majburiy va hurmat qilinishi shartligini eslatib oʻtdi.
Klubda ushbu qaror yuzasidan apellyatsiya shikoyatini kiritish uchun 14 kunlik muddat mavjud. Agar ayblovlar oʻz kuchida qolsa, bu holat nafaqat Manchester Siti jamoasining kelajagiga, balki boshqa klublar va futbolchilar tomonidan taqdim etilishi mumkin boʻlgan kompensatsiya daʼvolariga ham yoʻl ochib berishi kutilmoqda. Bu esa Angliya chempionatidagi raqobat muhitiga keskin oʻzgarishlar olib kelishi mumkin.
Football Leaks asoschisining munosabatiMazkur fosh etish jarayonining markazida mashhur haker Rui Pinto ham turibdi. 2015 yilda xalqaro futbol olamidagi maxfiy hujjatlarni eʼlon qilish uchun Football Leaks loyihasiga asos solgan portugaliyalik mutaxassisning maʼlumotlari Der Spiegel jurnalistlari bilan birgalikda tahlil qilingan edi. Aynan shu maʼlumotlar Manchester Siti klubining ehtimoliy moliyaviy qoidabuzarliklarini fosh qilishda muhim rol oʻynagan.
Vengriyada 2019 yilda hibsga olingan va kiberjinoyat hamda tovlamachilik urinishi uchun shartli ravishda toʻrt yillik qamoq jazosini olgan Pinto keyinchalik Yevropadagi bir nechta tergov organlari bilan hamkorlik qilgan va maxsus himoya ostiga olingan edi. U Manchester Siti boʻlakchi qaroriga nisbatan oʻz fikrlarini bildirar ekan, buni Angliya futboli tarixidagi burilish nuqtasi deb atadi.
Rui Pintoning soʻzlariga koʻra, klub strukturaviy manipulyatsiyalar va moliyaviy nayranglar orqali qoidalarni shunchaki chetlab oʻtmagan, balki ularni oddiy rasmiyatchilikka aylantirib yuborgan. Haker bu holat musobaqa yaxlitligini saqlab qolishga qaratilgan barcha urinishlarga qarshi chiqqanini va jiddiy jazoga loyiqligini taʼkidladi.
Sobiq va joriy jarayonlar fonida Rui Pinto Pep Gvardiolaning Manchester Siti bosh murabbiy sifatidagi ilk matbuot anjumanida aytgan mashhur soʻzlarini yodga oldi. Oshkora bayonotida u shunday dedi: "Xavfsizlik kamarlarini taqinglar". Ushbu ogohlantirish bugungi kunda ingliz futbolidagi eng shiddatli voqealar fonida yanada ramziy maʼno kasb etmoqda.
Izohlar 0
…