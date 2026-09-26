Manchester Siti ishi: Angliya futbolida tarixiy qaror va Gvardiola soʻzlari

·67·Sport
Manchester Siti ishi: Angliya futbolida tarixiy qaror va Gvardiola soʻzlari
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Manchester Siti klubi Angliya Premyer-ligasining moliyaviy qoidalarini 114 marotaba buzganlikda aybdor deb topildi, bu Angliya futbolidagi eng yirik moliyaviy mojarolardan biridir.
  • Buyuk Britaniyaning madaniyat va sport vaziri Liza Nandi futbolga bo'lgan ishonchni tiklash uchun vaziyatga tez fursatda nuqta qo'yish zarurligini ta'kidladi.

Angliya futbolida soʻnggi yillarning eng yirik moliyaviy mojarolaridan biri hal qiluvchi bosqichga kirdi. Uch nafar mustaqil hakamdan iborat hayʼat Manchester Siti klubini Angliya Premyer-ligasining moliyaviy qoidalarini 114 marotaba buzganlikda aybdor deb topgani haqida xabarlar tarqaldi. Mazkur yopiq eshiklar ortida oʻtgan sud jarayoni mamlakat futbolining iqtisodiy va institutsional muvozanatiga jiddiy taʼsir koʻrsatishi mumkin. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Corriere.it nashrining maʼlumot qilishicha, Buyuk Britaniyaning madaniyat va sport vaziri Liza Nandi mazkur ishga tezroq yakun yasalishi muhimligini alohida taʼkidlagan. Uning soʻzlariga koʻra, futbolga boʻlgan ishonchni tiklash uchun vaziyatga tez fursatda nuqta qoʻyish talab etiladi. Vazir Premyer-liga oʻzini oʻzi boshqarish huquqiga egaligini, biroq oʻrnatilgan qoidalar barcha uchun birdek majburiy va hurmat qilinishi shartligini eslatib oʻtdi.

Klubda ushbu qaror yuzasidan apellyatsiya shikoyatini kiritish uchun 14 kunlik muddat mavjud. Agar ayblovlar oʻz kuchida qolsa, bu holat nafaqat Manchester Siti jamoasining kelajagiga, balki boshqa klublar va futbolchilar tomonidan taqdim etilishi mumkin boʻlgan kompensatsiya daʼvolariga ham yoʻl ochib berishi kutilmoqda. Bu esa Angliya chempionatidagi raqobat muhitiga keskin oʻzgarishlar olib kelishi mumkin.

Football Leaks asoschisining munosabati

Mazkur fosh etish jarayonining markazida mashhur haker Rui Pinto ham turibdi. 2015 yilda xalqaro futbol olamidagi maxfiy hujjatlarni eʼlon qilish uchun Football Leaks loyihasiga asos solgan portugaliyalik mutaxassisning maʼlumotlari Der Spiegel jurnalistlari bilan birgalikda tahlil qilingan edi. Aynan shu maʼlumotlar Manchester Siti klubining ehtimoliy moliyaviy qoidabuzarliklarini fosh qilishda muhim rol oʻynagan.

Vengriyada 2019 yilda hibsga olingan va kiberjinoyat hamda tovlamachilik urinishi uchun shartli ravishda toʻrt yillik qamoq jazosini olgan Pinto keyinchalik Yevropadagi bir nechta tergov organlari bilan hamkorlik qilgan va maxsus himoya ostiga olingan edi. U Manchester Siti boʻlakchi qaroriga nisbatan oʻz fikrlarini bildirar ekan, buni Angliya futboli tarixidagi burilish nuqtasi deb atadi.

Rui Pintoning soʻzlariga koʻra, klub strukturaviy manipulyatsiyalar va moliyaviy nayranglar orqali qoidalarni shunchaki chetlab oʻtmagan, balki ularni oddiy rasmiyatchilikka aylantirib yuborgan. Haker bu holat musobaqa yaxlitligini saqlab qolishga qaratilgan barcha urinishlarga qarshi chiqqanini va jiddiy jazoga loyiqligini taʼkidladi.

Sobiq va joriy jarayonlar fonida Rui Pinto Pep Gvardiolaning Manchester Siti bosh murabbiy sifatidagi ilk matbuot anjumanida aytgan mashhur soʻzlarini yodga oldi. Oshkora bayonotida u shunday dedi: "Xavfsizlik kamarlarini taqinglar". Ushbu ogohlantirish bugungi kunda ingliz futbolidagi eng shiddatli voqealar fonida yanada ramziy maʼno kasb etmoqda.

Manchester SitiAngliya Premyer-ligasiPep GvardiolaFootball LeaksMoliyaviy Fair-Play
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Pep Gvardiola va Kayl Uoker oʻrtasidagi kiyim almashtirish xonasidagi janjal oshkor boʻldiPep Gvardiola va Kayl Uoker oʻrtasidagi kiyim almashtirish xonasidagi janjal oshkor boʻldi18 avgust 14:17Enso Mareska Pep Gvardiola soyasida ishlashga tayyorEnso Mareska Pep Gvardiola soyasida ishlashga tayyor11 avgust 12:40Josko Gvardiol: Enso Mareska Manchester Siti uchun mukammal murabbiyJosko Gvardiol: Enso Mareska Manchester Siti uchun mukammal murabbiy2 avgust 14:39Leonardo Bonuchchi Pep Gvardiola taklifini nima sababdan rad etganini aytdiLeonardo Bonuchchi Pep Gvardiola taklifini nima sababdan rad etganini aytdi19 sentabr 01:36Brayan Brobbi Manchester Siti darvozasiga xet-trik qayd etdiBrayan Brobbi Manchester Siti darvozasiga xet-trik qayd etdi23 sentabr 02:54Manchester Yunayted derbida magʻlub boʻldiManchester Yunayted derbida magʻlub boʻldi14 sentabr 09:12
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi