Londondagi 5 ta golli triller: Ispaniya Angliyani 3:2 hisobida tiz cho‘ktirdi!

·5·Sport
Londondagi 5 ta golli triller: Ispaniya Angliyani 3:2 hisobida tiz cho‘ktirdi!

UYEFA Millatlar ligasining yangi mavsumi 1-turi chinakam futbol dramasi va sensatsiyalarga boy tarzda boshlandi. Londondagi muhtasham to‘qnashuvda qit’aning ikki giganti — Angliya hamda amaldagi Yevropa chempioni Ispaniya milliy terma jamoalari o‘zaro saf tortdi. Shiddatli, keskin va gollarga boy kechgan super jangda «qizil furiya» 3:2 hisobidagi irodali g‘alabani ilib ketdi. O‘yinning 2-daqiqasidayoq Lamin Yamal hisobni ochgan bo‘lsa, inglizlar birinchi bo‘limda Entoni Gordon va Harri Keynning gollari evaziga vaziyatni o‘z foydalariga o‘zgartirishdi.

Biroq ikkinchi bo‘limda Harri Keyn belgilangan penaltini aniq amalga oshira olmadi va bu bahsning burilish nuqtasiga aylandi: maydonga zaxiradan tushgan Aleks Baena hamda Mikel Oyarsabal gol urib, Ispaniyaga safarda muhim 3 ochkoni taqdim etishdi. Pragada kechgan yana bir qiziqarli bellashuvda esa Xorvatiya termasi Chexiya ustidan 2:1 hisobida zafar quchdi — unda 41 yoshli afsonaviy sardor Luka Modrichning navbatdagi aqlbovar qilmas shedevr goli muxlislarni hayratga soldi.

«Londondagi beshta gol, Keynning fojiasi va Modrich sehri»: 1-turning 5 ta asosiy nuqtasi

Millatlar ligasi markaziy bahslari bo‘yicha eng muhim rasmiy faktlar:

  • Ispaniyaning Londondagi 3:2 g‘alabasi: «Qizil furiya» qiyin kechgan safar uchrashuvida inglizlarni mag‘lub etdi;

  • Keynning foydalanilmagan penaltisi: Harri Keyn 54-daqiqada penaltini urolmadi, bu esa o‘yin taqdiriga keskin ta’sir qildi;

  • Zaxiradan tushganlar qahramonligi: Ispaniya safida 55-daqiqada zaxiradan tushgan Aleks Baena va Mikel Oyarsabal g‘alaba to‘plarini kiritishdi;

  • Lamin Yamaldan yana bir tezkor gol: 19 yoshli iqtidor o‘yinning 2-daqiqasidayoq Trafford darvozasini ishg‘ol qildi;

  • 41 yoshli Modrichdan gol va g‘alaba: Luka Modrich Chexiya maydonida to‘p kiritib, Xorvatiyaning 2:1 hisobidagi g‘alabasiga bosh poydevor qo‘ydi.

Millatlar ligasi (1-tur): Bahslar xronologiyasi va texnik statistika taqqosi

London va Pragadagi markaziy o‘yinlarning batafsil natijalari jadvali:

Ko‘rsatkichlar va mezonlar

Angliya — Ispaniya uchrashuvi

Chexiya — Xorvatiya uchrashuvi

Yakuniy hisob

2 : 3 (Ispaniyaning irodali g‘alabasi)

1 : 2 (Xorvatiyaning safardagi zafari)

Gollar mualliflari

Gordon 36, Keyn 40 – Yamal 2, Baena 60, Oyarsabal 74

Karabes 54 – Modrich 47, Pashalich 77

Muhim burilish nuqtasi

Harri Keyn 54-daqiqada penaltidan foydalana olmadi

Modrichning 47-daqiqadagi psixologik goli

Ogohlantirishlar va intizom

O'Rayli 67, Gehi 69, Bellinghem 81

Qo‘polliklarsiz, pozitsion taktik kurash

Murabbiylar zaxirasi samarasi

Rojers, Garner, Gibbs-Uayt, Kalvert-Lyuin maydonga tushdi

Pashalich va Budimir tushib, Pashalich 77-daqiqada g‘alaba to‘pini urdi

Bahs qahramoni

Aleks Baena va Mikel Oyarsabal (Gol urgan zaxirachilar)

Luka Modrich (41 yoshda maydonda yetakchi va gol muallifi)

Futbol ekspertizasi: Nega Angliya yutqazdi va Modrich fenomeni nimada?

Xalqaro sport tahlilchilari va Yevropa futboli ekspertlarining xulosalari:

  • «Ispaniya zaxira o‘rindig‘ining qudrati»: Luis de la Fuentening 55-daqiqada Niko Uilyams va Ferran Torres o‘rniga Baena hamda Oyarsabalni tashlashi o‘yin sxemasini tubdan o‘zgartirdi; aynan shu ikki futbolchi 15 daqiqa ichida ikkita gol urib, Angliya himoyasini shoshirib qo‘ydi;

  • Keynning ruhiy bosimi va singan temp: Inglizlar 2:1 hisobida oldinda borayotgan paytda 54-daqiqada penaltining boy berilishi jamoaga ruhiy zarba bo‘ldi; Bellinghem va Saka qanotlarda faollik ko‘rsatgan bo‘lsa-da, himoya markazida Konsa va Gehi ispanlarning tezkor qarshi hujumlariga dosh berolmadi;

  • 41 yoshli Modrichning mangu mahorati: Xorvatiya sardorining bu yoshda ham yuqori intensivlikdagi bahslarda to‘liq yetakchilik qila olishi va gol urishi jahon futbolidagi noyob hodisadir; uning goli jamoaga Chexiya bosimi ostida zarur ruhiy ustunlikni qaytarib berdi.

Sizningcha, Angliya terma jamoasining mag‘lubiyatiga asosiy sabab Keynning penaltidan foydalana olmaganimi yoki himoyadagi xatolar? 41 yoshli Luka Modrichning hamon top-darajada to‘p surayotganiga shaxsan qanday baho berasiz? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va Yevropa futbolining ushbu shiddatli tahlilini barcha muxlislar bilan baham ko‘ring!

UYEFA Millatlar ligi 1-turAngliya-Ispaniya matchLuka ModrichXarri Keyn penalti
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Samarqandda tarixiy triller: O‘zbekiston Hindiston grandlarini tiz cho‘ktirdi!Samarqandda tarixiy triller: O‘zbekiston Hindiston grandlarini tiz cho‘ktirdi!21 sentabr 19:48«Aston Villa» mehmonda «Tottenhem»ni tiz cho‘ktirdi: «Shporlar» mag‘lubiyatdan qocha olmadi«Aston Villa» mehmonda «Tottenhem»ni tiz cho‘ktirdi: «Shporlar» mag‘lubiyatdan qocha olmadi19 sentabr 20:11O‘zbekiston Hindistonni tiz cho‘ktirdi, Ispaniya tor-mor etildi: 6-turning barcha natijalariO‘zbekiston Hindistonni tiz cho‘ktirdi, Ispaniya tor-mor etildi: 6-turning barcha natijalari22 sentabr 01:02O‘zbekiston erkak shaxmatchilar jamoalari Samarqandda tengsiz: 9-turning to‘liq natijalariO‘zbekiston erkak shaxmatchilar jamoalari Samarqandda tengsiz: 9-turning to‘liq natijalari25 sentabr 21:51Samarqandda triumf va drama: O‘zbekiston erkaklar termasi 1-o‘ringa ko‘tarildiSamarqandda triumf va drama: O‘zbekiston erkaklar termasi 1-o‘ringa ko‘tarildi21 sentabr 10:2446-Olimpiadaning 7-turi to‘liq natijalari: O‘zbekiston terma jamoalarining tarixiy kuni46-Olimpiadaning 7-turi to‘liq natijalari: O‘zbekiston terma jamoalarining tarixiy kuni23 sentabr 22:59
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi