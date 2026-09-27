Londondagi 5 ta golli triller: Ispaniya Angliyani 3:2 hisobida tiz cho‘ktirdi!
UYEFA Millatlar ligasining yangi mavsumi 1-turi chinakam futbol dramasi va sensatsiyalarga boy tarzda boshlandi. Londondagi muhtasham to‘qnashuvda qit’aning ikki giganti — Angliya hamda amaldagi Yevropa chempioni Ispaniya milliy terma jamoalari o‘zaro saf tortdi. Shiddatli, keskin va gollarga boy kechgan super jangda «qizil furiya» 3:2 hisobidagi irodali g‘alabani ilib ketdi. O‘yinning 2-daqiqasidayoq Lamin Yamal hisobni ochgan bo‘lsa, inglizlar birinchi bo‘limda Entoni Gordon va Harri Keynning gollari evaziga vaziyatni o‘z foydalariga o‘zgartirishdi.
Biroq ikkinchi bo‘limda Harri Keyn belgilangan penaltini aniq amalga oshira olmadi va bu bahsning burilish nuqtasiga aylandi: maydonga zaxiradan tushgan Aleks Baena hamda Mikel Oyarsabal gol urib, Ispaniyaga safarda muhim 3 ochkoni taqdim etishdi. Pragada kechgan yana bir qiziqarli bellashuvda esa Xorvatiya termasi Chexiya ustidan 2:1 hisobida zafar quchdi — unda 41 yoshli afsonaviy sardor Luka Modrichning navbatdagi aqlbovar qilmas shedevr goli muxlislarni hayratga soldi.
«Londondagi beshta gol, Keynning fojiasi va Modrich sehri»: 1-turning 5 ta asosiy nuqtasi
Millatlar ligasi markaziy bahslari bo‘yicha eng muhim rasmiy faktlar:
Ispaniyaning Londondagi 3:2 g‘alabasi: «Qizil furiya» qiyin kechgan safar uchrashuvida inglizlarni mag‘lub etdi;
Keynning foydalanilmagan penaltisi: Harri Keyn 54-daqiqada penaltini urolmadi, bu esa o‘yin taqdiriga keskin ta’sir qildi;
Zaxiradan tushganlar qahramonligi: Ispaniya safida 55-daqiqada zaxiradan tushgan Aleks Baena va Mikel Oyarsabal g‘alaba to‘plarini kiritishdi;
Lamin Yamaldan yana bir tezkor gol: 19 yoshli iqtidor o‘yinning 2-daqiqasidayoq Trafford darvozasini ishg‘ol qildi;
41 yoshli Modrichdan gol va g‘alaba: Luka Modrich Chexiya maydonida to‘p kiritib, Xorvatiyaning 2:1 hisobidagi g‘alabasiga bosh poydevor qo‘ydi.
Millatlar ligasi (1-tur): Bahslar xronologiyasi va texnik statistika taqqosi
London va Pragadagi markaziy o‘yinlarning batafsil natijalari jadvali:
Ko‘rsatkichlar va mezonlar
Angliya — Ispaniya uchrashuvi
Chexiya — Xorvatiya uchrashuvi
Yakuniy hisob
2 : 3 (Ispaniyaning irodali g‘alabasi)
1 : 2 (Xorvatiyaning safardagi zafari)
Gollar mualliflari
Gordon 36, Keyn 40 – Yamal 2, Baena 60, Oyarsabal 74
Karabes 54 – Modrich 47, Pashalich 77
Muhim burilish nuqtasi
Harri Keyn 54-daqiqada penaltidan foydalana olmadi
Modrichning 47-daqiqadagi psixologik goli
Ogohlantirishlar va intizom
O'Rayli 67, Gehi 69, Bellinghem 81
Qo‘polliklarsiz, pozitsion taktik kurash
Murabbiylar zaxirasi samarasi
Rojers, Garner, Gibbs-Uayt, Kalvert-Lyuin maydonga tushdi
Pashalich va Budimir tushib, Pashalich 77-daqiqada g‘alaba to‘pini urdi
Bahs qahramoni
Aleks Baena va Mikel Oyarsabal (Gol urgan zaxirachilar)
Luka Modrich (41 yoshda maydonda yetakchi va gol muallifi)
Futbol ekspertizasi: Nega Angliya yutqazdi va Modrich fenomeni nimada?
Xalqaro sport tahlilchilari va Yevropa futboli ekspertlarining xulosalari:
«Ispaniya zaxira o‘rindig‘ining qudrati»: Luis de la Fuentening 55-daqiqada Niko Uilyams va Ferran Torres o‘rniga Baena hamda Oyarsabalni tashlashi o‘yin sxemasini tubdan o‘zgartirdi; aynan shu ikki futbolchi 15 daqiqa ichida ikkita gol urib, Angliya himoyasini shoshirib qo‘ydi;
Keynning ruhiy bosimi va singan temp: Inglizlar 2:1 hisobida oldinda borayotgan paytda 54-daqiqada penaltining boy berilishi jamoaga ruhiy zarba bo‘ldi; Bellinghem va Saka qanotlarda faollik ko‘rsatgan bo‘lsa-da, himoya markazida Konsa va Gehi ispanlarning tezkor qarshi hujumlariga dosh berolmadi;
41 yoshli Modrichning mangu mahorati: Xorvatiya sardorining bu yoshda ham yuqori intensivlikdagi bahslarda to‘liq yetakchilik qila olishi va gol urishi jahon futbolidagi noyob hodisadir; uning goli jamoaga Chexiya bosimi ostida zarur ruhiy ustunlikni qaytarib berdi.
Sizningcha, Angliya terma jamoasining mag‘lubiyatiga asosiy sabab Keynning penaltidan foydalana olmaganimi yoki himoyadagi xatolar? 41 yoshli Luka Modrichning hamon top-darajada to‘p surayotganiga shaxsan qanday baho berasiz? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va Yevropa futbolining ushbu shiddatli tahlilini barcha muxlislar bilan baham ko‘ring!
Izohlar 0
…