Shveysariya mehmonda Shimoliy Makedoniyani 3:0 hisobida tor-mor etdi!

·45·Sport
Shveysariya mehmonda Shimoliy Makedoniyani 3:0 hisobida tor-mor etdi!
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • UYEFA Millatlar ligasining 1-turi doirasida Shveysariya safarda Shimoliy Makedoniyani 3:0 hisobida mag‘lub etdi.
  • Uchrashuvda Remo Froyler 22-daqiqada hisobni ochgan bo‘lsa, Zeki Amduni 41 va 74-daqiqalarda dubl qayd etdi.
  • Bu g‘alaba Shveysariyani guruhda asosiy favoritga aylantirib, 29 sentyabr kuni Shotlandiyaga qarshi o‘yinga mustahkam poydevor yaratdi.

UYEFA Millatlar ligasining 1-turi doirasida Yevropaning eng tartibli va murakkab jamoalaridan biri bo‘lgan Shveysariya milliy terma jamoasi safarda Shimoliy Makedoniya maydoniga safar qildi. Skopedagi bahsda Murat Yakin shogirdlari o‘zlarining yuqori saviyasi va mukammal taktik intizomini to‘liq namoyish etib, mezbonlarni 3:0 hisobidagi yirik va so‘zsiz natija bilan taslim etdilar. Uchrashuv taqdirini shveysariyaliklarning tezkor va keskin hujumlari hal qildi: 22-daqiqada tajribali yarimhimoyachi Remo Froyler hisobni ochgan bo‘lsa, bahs qahramoniga aylangan Zeki Amduni 41 va 74-daqiqalarda ikki bor raqib darvozasini aniq nishonga olib, o‘z hisobiga chiroyli dublni yozdirib qo‘ydi.

«So‘g‘diyona» muxlislariga yaxshi tanish bo‘lgan makedoniyalik hujumchi Lyupche Doriyev ushbu bahsda qaydnomaga kiritilgan bo‘lsa-da, maydonga tushirilmay zaxirada qoldirildi. Mehmonda qo‘lga kiritilgan mazkur yirik g‘alaba Shveysariyani guruhdagi asosiy favorit maqomiga ko‘tarib, 29 sentyabr kungi Shotlandiyaga qarshi navbatdagi safar jangi oldidan mustahkam poydevor bo‘lib xizmat qiladi.

«3:0 hisobi, Amduni dubli va Yakinning taktikasi»: Safardagi g‘alabaning 5 ta asosiy nuqtasi

Millatlar ligasi 1-turidagi muhim bellashuv bo‘yicha eng asosiy rasmiy faktlar:

  • Shveysariyadan yirik 3:0 g‘alabasi: Murat Yakin jamoasi mehmonda ishonchli va yirik g‘alabani rasmiylashtirdi;

  • Zeki Amdunining porlashi va dubli: Hujumchi 41 va 74-daqiqalarda ikkita ajoyib gol urib, bahsning eng yaxshi o‘yinchisiga aylandi;

  • Froylerdan tezkor hisob ochilishi: 22-daqiqada Remo Froyler mehmonlarning o‘yin ustidan to‘liq nazorat o‘rnatishini ta’minladi;

  • Lyupche Doriyev zaxirada qoldi: Shimoliy Makedoniyaning yetakchilaridan biri hisoblangan Doriyev murabbiylar qarori bilan maydonga tushmadi;

  • 29 sentyabrdagi yangi sinovlar: Shimoliy Makedoniya 2-turda Sloveniya safariga yo‘l olsa, Shveysariya Shotlandiya mehmoni bo‘ladi.

Millatlar ligasi (1-tur): Shimoliy Makedoniya — Shveysariya bahsi tafsilotlari

Uchrashuvning texnik ko‘rsatkichlari, gollar xronologiyasi va tarkiblar taqqosi:

Ko‘rsatkichlar va mezonlar

Shimoliy Makedoniya terma jamoasi

Shveysariya milliy terma jamoasi

Yakuniy hisob

0

3 (Yirik safar g‘alabasi)

Gollar mualliflari

Gol urilmadi

Froyler 22, Amduni 41, 74 (Dubl)

Darvozabon va himoya chizig‘i

Dimitriyevski, Iliyevski, Zaykov, Musliu, Errera

Kobel, Atekame, Elverdi, Akanji, Rodriges

Maydon markazi va hujum

Bardi, Elmas, Kostandinov, Gashtarov, Miovski

Yashari, Froyler, Rider, Manzambi, Ndoy, Amduni

Amalga oshirilgan o‘zgarishlar

Mitrovski (46), Stoychevski (75) tushdi (Doriyev o‘ynamadi)

Sou, Brichgi (63), Sanshesh, Ebisher (75), Boteli (86)

Keyingi 2-tur bahsi (29 sentyabr)

Safarda Sloveniya terma jamoasiga qarshi

Safarda Shotlandiya milliy jamoasiga qarshi

Futbol ekspertizasi: Nega Shveysariya mehmonda bu qadar erkin g‘alaba qozondi?

Yevropa futboli tahlilchilari, sharhlovchilar va sport ekspertlarining xulosalari:

  • «Yakin tanlagan intensiv pressing va markaz ustunligi»: Ardon Yashari va Remo Froyler tandemi maydon markazini to‘liq nazorat qildi; makedoniyaliklarning bosh ijodkori Elif Elmas va Enis Bardiga erkin hudud berilmadi, bu esa mezbonlarning hujumlarini kurtagidayoq yo‘qqa chiqardi;

  • Zeki Amdunining sovuqqonligi va dinamikasi: Hujum chizig‘ida Amduni pozitsiya tanlash va imkoniyatlardan foydalanishda yuqori mahorat ko‘rsatdi; uning ikkala goli ham himoyachilar ortiga ochilish va zarba berishdagi aniqlik samarasi bo‘ldi;

  • Shimoliy Makedoniyaning hujumdagi ojizligi: Lyupche Doriyev singari tezkor vingerlarning maydonga tushirilmagani va Miovskining yakkalanib qolgani sababli jamoa Kobel darvozasi oldida jiddiy xavf tug‘dira olmadi.

Sizningcha, Shveysariya 29 sentyabr kuni Shotlandiyaga qarshi safarda ham shunday ishonchli g‘alabaga erisha oladimi? Shimoliy Makedoniya bosh murabbiyining Lyupche Doriyevni zaxirada qoldirgani bahs taqdiriga qanchalik ta’sir qildi deb o‘ylaysiz? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va Millatlar ligasining ushbu tahlilini barcha futbol ixlosmandlari bilan baham ko‘ring!

Shveysariya milliy terma jamoasiShimoliy Makedoniya milliy terma jamoasiMurat YakinZeki Amduni
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shveytsariya terma jamoasi Bosniya ustidan yirik g‘alabani qo‘lga kiritdiShveytsariya terma jamoasi Bosniya ustidan yirik g‘alabani qo‘lga kiritdi19 iyun 02:07O‘zbekiston Hindistonni tiz cho‘ktirdi, Ispaniya tor-mor etildi: 6-turning barcha natijalariO‘zbekiston Hindistonni tiz cho‘ktirdi, Ispaniya tor-mor etildi: 6-turning barcha natijalari22 sentabr 01:02«Fintlar kaskadi va zargarona uzatma»: 19 yoshli Behruz Karimov Shveysariyada yana porladi«Fintlar kaskadi va zargarona uzatma»: 19 yoshli Behruz Karimov Shveysariyada yana porladi22 sentabr 06:4046-Olimpiadaning 7-turi to‘liq natijalari: O‘zbekiston terma jamoalarining tarixiy kuni46-Olimpiadaning 7-turi to‘liq natijalari: O‘zbekiston terma jamoalarining tarixiy kuni23 sentabr 22:59«Samarqandda tarixiy 4:0 va triumf»: O‘zbek grossmeysterlari Vengriyani tor-mor etdi!«Samarqandda tarixiy 4:0 va triumf»: O‘zbek grossmeysterlari Vengriyani tor-mor etdi!20 sentabr 22:49«Lugano»dan safarda 4:0 va Karimovdan assist: Shveysariya peshqadami to‘xtamayapti (video)«Lugano»dan safarda 4:0 va Karimovdan assist: Shveysariya peshqadami to‘xtamayapti (video)20 sentabr 22:07
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi