Shveysariya mehmonda Shimoliy Makedoniyani 3:0 hisobida tor-mor etdi!
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- UYEFA Millatlar ligasining 1-turi doirasida Shveysariya safarda Shimoliy Makedoniyani 3:0 hisobida mag‘lub etdi.
- Uchrashuvda Remo Froyler 22-daqiqada hisobni ochgan bo‘lsa, Zeki Amduni 41 va 74-daqiqalarda dubl qayd etdi.
- Bu g‘alaba Shveysariyani guruhda asosiy favoritga aylantirib, 29 sentyabr kuni Shotlandiyaga qarshi o‘yinga mustahkam poydevor yaratdi.
UYEFA Millatlar ligasining 1-turi doirasida Yevropaning eng tartibli va murakkab jamoalaridan biri bo‘lgan Shveysariya milliy terma jamoasi safarda Shimoliy Makedoniya maydoniga safar qildi. Skopedagi bahsda Murat Yakin shogirdlari o‘zlarining yuqori saviyasi va mukammal taktik intizomini to‘liq namoyish etib, mezbonlarni 3:0 hisobidagi yirik va so‘zsiz natija bilan taslim etdilar. Uchrashuv taqdirini shveysariyaliklarning tezkor va keskin hujumlari hal qildi: 22-daqiqada tajribali yarimhimoyachi Remo Froyler hisobni ochgan bo‘lsa, bahs qahramoniga aylangan Zeki Amduni 41 va 74-daqiqalarda ikki bor raqib darvozasini aniq nishonga olib, o‘z hisobiga chiroyli dublni yozdirib qo‘ydi.
«So‘g‘diyona» muxlislariga yaxshi tanish bo‘lgan makedoniyalik hujumchi Lyupche Doriyev ushbu bahsda qaydnomaga kiritilgan bo‘lsa-da, maydonga tushirilmay zaxirada qoldirildi. Mehmonda qo‘lga kiritilgan mazkur yirik g‘alaba Shveysariyani guruhdagi asosiy favorit maqomiga ko‘tarib, 29 sentyabr kungi Shotlandiyaga qarshi navbatdagi safar jangi oldidan mustahkam poydevor bo‘lib xizmat qiladi.
«3:0 hisobi, Amduni dubli va Yakinning taktikasi»: Safardagi g‘alabaning 5 ta asosiy nuqtasi
Millatlar ligasi 1-turidagi muhim bellashuv bo‘yicha eng asosiy rasmiy faktlar:
Shveysariyadan yirik 3:0 g‘alabasi: Murat Yakin jamoasi mehmonda ishonchli va yirik g‘alabani rasmiylashtirdi;
Zeki Amdunining porlashi va dubli: Hujumchi 41 va 74-daqiqalarda ikkita ajoyib gol urib, bahsning eng yaxshi o‘yinchisiga aylandi;
Froylerdan tezkor hisob ochilishi: 22-daqiqada Remo Froyler mehmonlarning o‘yin ustidan to‘liq nazorat o‘rnatishini ta’minladi;
Lyupche Doriyev zaxirada qoldi: Shimoliy Makedoniyaning yetakchilaridan biri hisoblangan Doriyev murabbiylar qarori bilan maydonga tushmadi;
29 sentyabrdagi yangi sinovlar: Shimoliy Makedoniya 2-turda Sloveniya safariga yo‘l olsa, Shveysariya Shotlandiya mehmoni bo‘ladi.
Millatlar ligasi (1-tur): Shimoliy Makedoniya — Shveysariya bahsi tafsilotlari
Uchrashuvning texnik ko‘rsatkichlari, gollar xronologiyasi va tarkiblar taqqosi:
Ko‘rsatkichlar va mezonlar
Shimoliy Makedoniya terma jamoasi
Shveysariya milliy terma jamoasi
Yakuniy hisob
0
3 (Yirik safar g‘alabasi)
Gollar mualliflari
Gol urilmadi
Froyler 22, Amduni 41, 74 (Dubl)
Darvozabon va himoya chizig‘i
Dimitriyevski, Iliyevski, Zaykov, Musliu, Errera
Kobel, Atekame, Elverdi, Akanji, Rodriges
Maydon markazi va hujum
Bardi, Elmas, Kostandinov, Gashtarov, Miovski
Yashari, Froyler, Rider, Manzambi, Ndoy, Amduni
Amalga oshirilgan o‘zgarishlar
Mitrovski (46), Stoychevski (75) tushdi (Doriyev o‘ynamadi)
Sou, Brichgi (63), Sanshesh, Ebisher (75), Boteli (86)
Keyingi 2-tur bahsi (29 sentyabr)
Safarda Sloveniya terma jamoasiga qarshi
Safarda Shotlandiya milliy jamoasiga qarshi
Futbol ekspertizasi: Nega Shveysariya mehmonda bu qadar erkin g‘alaba qozondi?
Yevropa futboli tahlilchilari, sharhlovchilar va sport ekspertlarining xulosalari:
«Yakin tanlagan intensiv pressing va markaz ustunligi»: Ardon Yashari va Remo Froyler tandemi maydon markazini to‘liq nazorat qildi; makedoniyaliklarning bosh ijodkori Elif Elmas va Enis Bardiga erkin hudud berilmadi, bu esa mezbonlarning hujumlarini kurtagidayoq yo‘qqa chiqardi;
Zeki Amdunining sovuqqonligi va dinamikasi: Hujum chizig‘ida Amduni pozitsiya tanlash va imkoniyatlardan foydalanishda yuqori mahorat ko‘rsatdi; uning ikkala goli ham himoyachilar ortiga ochilish va zarba berishdagi aniqlik samarasi bo‘ldi;
Shimoliy Makedoniyaning hujumdagi ojizligi: Lyupche Doriyev singari tezkor vingerlarning maydonga tushirilmagani va Miovskining yakkalanib qolgani sababli jamoa Kobel darvozasi oldida jiddiy xavf tug‘dira olmadi.
Sizningcha, Shveysariya 29 sentyabr kuni Shotlandiyaga qarshi safarda ham shunday ishonchli g‘alabaga erisha oladimi? Shimoliy Makedoniya bosh murabbiyining Lyupche Doriyevni zaxirada qoldirgani bahs taqdiriga qanchalik ta’sir qildi deb o‘ylaysiz? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va Millatlar ligasining ushbu tahlilini barcha futbol ixlosmandlari bilan baham ko‘ring!
Izohlar 0
…