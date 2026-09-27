Ohangaronda bog‘chada hasharotlarga qarshi dori ichib qo‘ygan 3 yoshli bola vafot etdi
Toshkent viloyatining Ohangaron shahrida 3 yoshli bola bog‘chada hasharotlarga qarshi kimyoviy vositani ichib yuborgani ortidan vafot etdi. Holat 28 avgust kuni shahardagi 6-sonli davlat maktabgacha ta’lim tashkilotida sodir bo‘lgan. Bu haqda Bosh prokuratura matbuot kotibi Hayot Shamsutdinov ma’lum qilgan.
Tergovga qadar tekshiruv davomida aniqlanishicha, 27 avgust kuni bog‘cha xo‘jalik ishlari bo‘yicha mudirasining chaqiruviga asosan Ohangaron tuman dezinfeksiya stansiyasi dezinfektori muassasaning xo‘jalik xonalarida hasharotlarga qarshi dezinfeksiya ishlarini olib borgan.
Tekshiruvda dezinfeksiya ishlari yakunlangach, ortib qolgan kimyoviy aralashma belgilangan tartibda saqlanmagani aniqlangan. 2023 yilda tug‘ilgan Ibrohim ushbu vositani suv deb o‘ylab ichib yuborgan. Shundan so‘ng u og‘ir ahvolda shifoxonaga yotqizilgan.
Shifokorlar tomonidan ko‘rsatilgan tibbiy yordamga qaramay, bola 30 avgust kuni vafot etgan.
Sud-tibbiy ekspertizasi xulosasiga ko‘ra, uning o‘limiga noma’lum etiologiyali o‘tkir zaharlanish asoratlari, toksik miokardit, toksik ensefalopatiya, bosh miya va o‘pka shishi hamda ikki tomonlama pnevmoniya sabab bo‘lgan.
Mazkur holat yuzasidan Ohangaron shahar prokuraturasi tomonidan dezinfektor xodimga nisbatan Jinoyat kodeksining 116-moddasi 3-qismi bilan jinoyat ishi qo‘zg‘atilgan.
Hozirda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Tergov yakuni bo‘yicha qonuniy baho beriladi.
Izohlar 0
…