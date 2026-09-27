Yong‘inni o‘chirgan o‘t o‘chiruvchi mashina ustida namoz o‘qidi

·1·Dunyo
Yong‘inni o‘chirgan o‘t o‘chiruvchi mashina ustida namoz o‘qidi

Turkiyaning Elazig viloyati Ashag’idemirtash hududida dala yong‘ini yuz berdi. Xabar kelib tushgach, Elazig shahar yong‘in xavfsizligi boshqarmasi xodimlari voqea joyiga yetib borib, alangani nazorat ostiga oldi va yong‘inni o‘chirdi. Bu haqda IHA xabar berdi.

Shundan so‘ng o‘t o‘chiruvchilardan biri asr namozi vaqti tugashiga sanoqli daqiqalar qolganini payqagan. U namozni vaqtida ado etish uchun yong‘in hududida turgan o‘t o‘chirish mashinasi ustiga chiqib, namozini o‘qigan.

O‘t o‘chiruvchining mashina ustida namoz o‘qigan lahzalari atrofdagi fuqarolardan biri tomonidan telefon kamerasiga yozib olingan. Keyinchalik ushbu lavha internetda tarqalib, ijtimoiy tarmoqlarda e’tibor qozongan.

ElazigAshag’idemirtashIHAasr namozi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yevropada tabiiy ofat: o‘rmon yong‘inlari kengaymoqdaYevropada tabiiy ofat: o‘rmon yong‘inlari kengaymoqda6 iyul 19:53Rossiyada ko‘chada namoz o‘qigan o‘zbekistonlik deportatsiya qilinmoqdaRossiyada ko‘chada namoz o‘qigan o‘zbekistonlik deportatsiya qilinmoqda14 may 18:41Dubayda robot masjidda namoz o‘qidiDubayda robot masjidda namoz o‘qidi29 may 22:56Xitoyda ulkan tirnoqli yangi dinozavr turi aniqlandiXitoyda ulkan tirnoqli yangi dinozavr turi aniqlandiBugun 02:38Bangkokda kuchli suv toshqini: barcha 50 tuman tabiiy ofat hududi deb e’lon qilindiBangkokda kuchli suv toshqini: barcha 50 tuman tabiiy ofat hududi deb e’lon qilindiBugun 02:1661 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdiBugun 02:00
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota