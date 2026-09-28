To‘yiga tayyorlangan ayol yog‘ olish operatsiyasidan so‘ng vafot etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Meksikada 35 yoshli Dulse Mariya to‘yiga tayyorgarlik ko‘rayotgan paytda yashirincha liposaksiya operatsiyasini o‘tkazish uchun Pink Glow Clinic'ga murojaat qilgan.
- Operatsiyadan oldin taxminan 18 soat ovqatlanmagan Dulse Mariya jarrohlik muolajasidan so‘ng ko‘p qon yo‘qotib, yuragi va nafasi to‘xtashi oqibatida vafot etdi.
Meksikaning Mexiko shahrida 35 yoshli Dulse Mariya to‘yiga bir necha oy qolganida yashirincha liposaksiya qildirib, operatsiyadan so‘ng vafot etdi. U bo‘lajak turmush o‘rtog‘iga bachadon miomasini davolatish uchun muolaja olishini aytgan. Keyinchalik esa kosmetik operatsiya qildirgani ma’lum bo‘ldi.
Dulse Mariya Pink Glow Clinic'ni ijtimoiy tarmoqlar orqali topgan va 27 avgustdagi maslahatlashuvdan so‘ng taxminan 3300 funt sterlingni oldindan to‘lagan. U operatsiyadan oldin qariyb 18 soat ovqat yemagan.
Biroq jarrohlik konsultatsiya o‘tkazilgan manzilda emas, uyga o‘xshagan boshqa binoda amalga oshirilgan. Qarindoshlari binoda klinika belgisi bo‘lmaganini aytgan.
Dulse Mariya 11 sentyabr kuni soat 13:00 atrofida binoga kirgan. Taxminan 15:30 da esa uning oilasiga shoshilinch xabar berilgan. Shifokor ularga ayol ko‘p qon yo‘qotgani va keyin yurak hamda nafas olishi to‘xtaganini ma’lum qilgan.
Uning bo‘lajak turmush o‘rtog‘i Emir Kalebning aytishicha, xodimlar Dulse Mariyaning buyumlarini olib chiqib, tez yordam chaqirishni so‘ragan. Ular kislorod va yurak massaji yordamida uni qutqarishga uringan, ammo zarur shoshilinch tibbiy jihozlar mavjud emasdek ko‘ringan.
Dulse Mariya soat 19:00 dan keyin sud-tibbiyot xodimlari tomonidan olib chiqilgan. O‘lim haqidagi hujjatda miya shishi va o‘pkada suyuqlik to‘planishi qayd etilgan.
Hodisa yuzasidan prokuratura ehtimoliy ehtiyotsizlik oqibatida odam o‘limi va boshqa huquqbuzarliklar bo‘yicha tergov boshlagan. Operatsiyani o‘tkazgani taxmin qilinayotgan shaxsga nisbatan hibsga olish orderi berilgan, ammo uning shaxsi va hibsga olingani rasman tasdiqlanmagan.
Dulse Mariyaning opasi keyinchalik uning qovurg‘alari osti va dumbasida igna izlarini ko‘rganini aytgan. Bu izlar hozircha rasman izohlanmagan. Oila a’zolari, shuningdek, Dulse Mariya klinikada qon zaxirasi yo‘qligidan xavotir bildirganini va operatsiyadan oldingi tekshiruvda shifokor unga “juda qo‘pol” munosabatda bo‘lganini da’vo qilgan.
Dulse Mariyaning o‘g‘li Dide Gonsales onasini “jangchi ayol” deb atab, xotirladi. Hodisadan keyin klinika ijtimoiy tarmoqlardagi xabarlarini o‘chirgan.
Tergov hozir ham davom etmoqda.
Izohlar 0
…