To‘yiga tayyorlangan ayol yog‘ olish operatsiyasidan so‘ng vafot etdi

·121·Dunyo
To‘yiga tayyorlangan ayol yog‘ olish operatsiyasidan so‘ng vafot etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Meksikada 35 yoshli Dulse Mariya to‘yiga tayyorgarlik ko‘rayotgan paytda yashirincha liposaksiya operatsiyasini o‘tkazish uchun Pink Glow Clinic'ga murojaat qilgan.
  • Operatsiyadan oldin taxminan 18 soat ovqatlanmagan Dulse Mariya jarrohlik muolajasidan so‘ng ko‘p qon yo‘qotib, yuragi va nafasi to‘xtashi oqibatida vafot etdi.

Meksikaning Mexiko shahrida 35 yoshli Dulse Mariya to‘yiga bir necha oy qolganida yashirincha liposaksiya qildirib, operatsiyadan so‘ng vafot etdi. U bo‘lajak turmush o‘rtog‘iga bachadon miomasini davolatish uchun muolaja olishini aytgan. Keyinchalik esa kosmetik operatsiya qildirgani ma’lum bo‘ldi.

Dulse Mariya Pink Glow Clinic'ni ijtimoiy tarmoqlar orqali topgan va 27 avgustdagi maslahatlashuvdan so‘ng taxminan 3300 funt sterlingni oldindan to‘lagan. U operatsiyadan oldin qariyb 18 soat ovqat yemagan.

Biroq jarrohlik konsultatsiya o‘tkazilgan manzilda emas, uyga o‘xshagan boshqa binoda amalga oshirilgan. Qarindoshlari binoda klinika belgisi bo‘lmaganini aytgan.

Dulse Mariya 11 sentyabr kuni soat 13:00 atrofida binoga kirgan. Taxminan 15:30 da esa uning oilasiga shoshilinch xabar berilgan. Shifokor ularga ayol ko‘p qon yo‘qotgani va keyin yurak hamda nafas olishi to‘xtaganini ma’lum qilgan.

Uning bo‘lajak turmush o‘rtog‘i Emir Kalebning aytishicha, xodimlar Dulse Mariyaning buyumlarini olib chiqib, tez yordam chaqirishni so‘ragan. Ular kislorod va yurak massaji yordamida uni qutqarishga uringan, ammo zarur shoshilinch tibbiy jihozlar mavjud emasdek ko‘ringan.

Dulse Mariya soat 19:00 dan keyin sud-tibbiyot xodimlari tomonidan olib chiqilgan. O‘lim haqidagi hujjatda miya shishi va o‘pkada suyuqlik to‘planishi qayd etilgan.

Hodisa yuzasidan prokuratura ehtimoliy ehtiyotsizlik oqibatida odam o‘limi va boshqa huquqbuzarliklar bo‘yicha tergov boshlagan. Operatsiyani o‘tkazgani taxmin qilinayotgan shaxsga nisbatan hibsga olish orderi berilgan, ammo uning shaxsi va hibsga olingani rasman tasdiqlanmagan.

Dulse Mariyaning opasi keyinchalik uning qovurg‘alari osti va dumbasida igna izlarini ko‘rganini aytgan. Bu izlar hozircha rasman izohlanmagan. Oila a’zolari, shuningdek, Dulse Mariya klinikada qon zaxirasi yo‘qligidan xavotir bildirganini va operatsiyadan oldingi tekshiruvda shifokor unga “juda qo‘pol” munosabatda bo‘lganini da’vo qilgan.

Dulse Mariyaning o‘g‘li Dide Gonsales onasini “jangchi ayol” deb atab, xotirladi. Hodisadan keyin klinika ijtimoiy tarmoqlardagi xabarlarini o‘chirgan.

Tergov hozir ham davom etmoqda.

Dulse MariyaPink Glou KlinikMexikoLiposaksiya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

43 talabaning o‘limi: sobiq hokim qo‘lga olindi43 talabaning o‘limi: sobiq hokim qo‘lga olindi7 avgust 11:47Garri Staylzning kutilmagan yiqilishi konsertni to‘xtatmadiGarri Staylzning kutilmagan yiqilishi konsertni to‘xtatmadi4 avgust 12:59Abbosbek: «Chigilyozdi mashg‘ulotida xuddi kinoga tushib qolgandek bo‘ldim»Abbosbek: «Chigilyozdi mashg‘ulotida xuddi kinoga tushib qolgandek bo‘ldim»20 iyun 15:58O‘zbekiston sport rasmiylari Meksikada Janni Infantino bilan uchrashdiO‘zbekiston sport rasmiylari Meksikada Janni Infantino bilan uchrashdi18 iyun 23:43Terma jamoa futbolchilarining «Atsteka»da qilgan ishi barchaga o‘rnak bo‘ldiTerma jamoa futbolchilarining «Atsteka»da qilgan ishi barchaga o‘rnak bo‘ldi18 iyun 20:48O‘zbekiston terma jamoasi Kolumbiyaga qarshi oq libosda maydonga tushadiO‘zbekiston terma jamoasi Kolumbiyaga qarshi oq libosda maydonga tushadi17 iyun 11:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota