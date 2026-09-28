NASA Marsdagi 15 nafar astronavt uchun oziq-ovqat tizimini tanladi

·0·Texno
NASA Marsdagi 15 nafar astronavt uchun oziq-ovqat tizimini tanladi

NASA agentligi kelajakdagi Mars ekspeditsiyalari uchun toʻlaqonli oziq-ovqat tizimini yaratishga qaratilgan Deep Space Food Challenge: Mars to Table tanlovi yakunlarini eʼlon qildi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur loyiha kelgusida Qizil sayyoraga yoʻl oladigan 15 nafar astronavtni uzoq muddat davomida barqaror oziq-ovqat bilan taʼminlash uchun muhim poydevor vazifasini bajaradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Musobaqa shartlari juda qattiq boʻlib, ishtirokchilar 15 kishilik ekipajni 500 mars sutkasi yoki taxminan 513 yer kuniga yetadigan oziq-ovqat bilan taʼminlaydigan infratuzilmani loyihalashtirishi kerak edi. Jami 33 davlat va AQShning 28 shtatidan 113 ta ariza kelib tushgan boʻlib, ulardan 5 tasi gʻolib deb topildi va umumiy 650 ming dollar miqdoridagi mukofot jamgʻarmasini oʻzaro boʻlib oldi.

Adaptive Nourishment Infrastructure gʻolib boʻldi

Tanlovda birinchi oʻrinni Filadelfiyadan kelgan Chinyer Ukeje egalladi va 300 ming dollar mukofot oldi. Uning Adaptive Nourishment Infrastructure (ANI) deb nomlangan konsepsiyasi boshqa loyihalardan oʻzining kompleks yondashuvi bilan ajralib turdi.

ANI konsepsiyasi oʻz ichiga bir qator ilgʻor yoʻnalishlarni oladi:

  • Boshqariladigan muhitda qishloq xoʻjaligini yuritish
  • Fermentatsiya jarayonlari va zamburugʻlar yetishtirish
  • Bioreaktorlar yordamida ozuqa moddalarini yopiq siklda qayta ishlash
  • Yer zahiralaridan minimal darajada foydalangan holda ratsionning 50 foizini joyida ishlab chiqarish
Ikkinchi oʻrinni Kaliforniyaning Cislune kompaniyasi qoʻlga kiritib, 200 ming dollar mukofotga ega chiqdi. Ularning Fresh, Ferment, Reserve tizimi maxsus madaniyatlarni yetishtirish, hosilning bir qismini odatiy mahsulotlarga aylantirish va favqulodda vaziyatlar uchun yer zahiralaridan foydalanishni nazarda tutadi. Shuningdek, yana 3 ta jamoa alohida yutuqlari uchun 50 ming dollardan mukofotlandi.

Mars missiyalari uchun oziq-ovqat yetishtirishning ahamiyati

Hozirgi vaqtda Xalqaro kosmik stansiyaga yuboriladigan oziq-ovqat mahsulotlari Yerda tayyorlanib, qadoqlangan holda joʻnatiladi. Biroq Mars missiyasi uchun bu yondashuv oʻta murakkab hisoblanadi, chunki faqat bir tomonlama parvozning oʻzi kamida 9 oy davom etadi va tayyor oziq-ovqat zahirasini saqlash ogʻirlik hamda saqlanish muammolarini keltirib chiqaradi.

Shu bois NASA ratsionning bir qismini bevosita kosmosda va oʻsha yerning oʻzida ishlab chiqarishni kelajakdagi uzoq muddatli sayyoralararo parvozlar infratuzilmasining ajralmas qismi sifatida koʻrib chiqmoqda. Mars to Table tanlovi 2021–2024 yillarda oʻtkazilgan dasturning mantiqiy davomi boʻldi.

NASAMarsKosmosOziq-ovqatTexnologiya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Marsni tadqiq qilayotgan Curiosity 5000-solni nishonladiMarsni tadqiq qilayotgan Curiosity 5000-solni nishonladi18 sentabr 21:25Rocket Lab NASA’ning 700 million dollarlik Mars shartnomasidan norozRocket Lab NASA’ning 700 million dollarlik Mars shartnomasidan noroz12 sentabr 15:54NASA Swift teleskopini qutqarish missiyasi muvaffaqiyatsiz yakunlandiNASA Swift teleskopini qutqarish missiyasi muvaffaqiyatsiz yakunlandi26 sentabr 17:21NASA soʻnggi 60 yilda ilk bor Marsni himoya qilish qoidalarini oʻzgartirmoqdaNASA soʻnggi 60 yilda ilk bor Marsni himoya qilish qoidalarini oʻzgartirmoqda1 sentabr 16:59Mars sirtida topilgan "meduza" sirining ilmiy izohi maʼlum qilindiMars sirtida topilgan "meduza" sirining ilmiy izohi maʼlum qilindi29 avgust 12:27NASA va SpaceX Xalqaro kosmik stansiyaga yana uchta parvozni kelishib oldiNASA va SpaceX Xalqaro kosmik stansiyaga yana uchta parvozni kelishib oldi19 sentabr 14:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi