Belarusda 800 ta bo‘sh ish o‘rni: O‘zbekistonliklar Vitebskka uyushgan holda jalb etiladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Belarusning Vitebsk viloyatida chorvachilik, traktorchilik va haydovchilik kabi yo'nalishlar bo'yicha 800 ga yaqin bo'sh ish o'rni taklif etilmoqda.
- Nomzodlar O'zbekistonning barcha hududlaridan tanlab olinadi va dastlabki tekshiruv hamda ish beruvchi bilan onlayn suhbatdan o'tadi.
- Ushbu loyiha doirasida yo'l xarajatlarini belaruslik ish beruvchilarning o'zi qoplashi taklif etilmoqda.
O‘zbekiston Respublikasi Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi direktori Muhsinxo‘ja Abdurahmonov Belarusning mamlakatimizdagi favqulodda va muxtor elchisi Aleksandr Ogorodnikov bilan rasmiy uchrashuv o‘tkazdi. Muzokaralarda fuqarolarimizni Belarus hududida, xususan, qishloq xo‘jaligi va sanoati rivojlangan Vitebsk viloyatida xavfsiz hamda uyushgan tartibda qonuniy ish bilan ta’minlash masalalari muhokama qilindi.
Vitebsklik ish beruvchilar tomonidan o‘zbekistonlik ishchilar uchun 800 ga yaqin bo‘sh ish o‘rni taklif etilmoqda. Tanlov jarayoni respublikamizning barcha hududlarini qamrab olib, dastlabki tekshiruvlar va ish beruvchi bilan onlayn suhbat asosida amalga oshiriladi. Muzokaralarda nomzodlarning yo‘l xarajatlarini belaruslik ish beruvchilar hisobidan oldindan qoplash tashabbusi ham ilgari surildi.
«Vitebskdagi bo‘sh o‘rinlar, onlayn tanlov va yo‘l xarajatlari»: Loyihaning 5 ta asosiy nuqtasi
Migratsiya agentligi va Belarus elchixonasi uchrashuvidan eng muhim rasmiy ma’lumotlar:
800 ta bo‘sh ish o‘rni ochildi: Belarus Respublikasining Vitebsk viloyati korxonalari o‘zbekistonlik mutaxassislarga ehtiyoj bildirdi;
Asosiy kasbiy yo‘nalishlar: Ish o‘rinlari asosan chorvachilik, traktorchilik, og‘ir va yengil transport haydovchiligi hamda yordamchi xo‘jalik ishlari uchun taklif qilinmoqda;
Shaffof va ikki bosqichli tanlov: Nomzodlarning hujjatlari va kasbiy malakasi avval agentlik tomonidan tekshiriladi, yakuniy bosqich esa ish beruvchilar bilan onlayn suhbat orqali bo‘ladi;
Barcha viloyatlar uchun teng imkoniyat: Tanlov jarayoni respublikaning barcha viloyatlari va Qoraqalpog‘iston Respublikasida birdek tashkil etiladi;
Yo‘l xarajatlarini qoplash imtiyozi: Fuqarolarning Belarusga borish chipta xarajatlarini ish beruvchi korxonalar tomonidan oldindan qoplab berish mexanizmi taklif etildi.
Belarusga tashkiliy mehnat migratsiyasi: Bo‘sh o‘rinlar va saralash shartlari
Vitebsk viloyatiga ishchilarni jalb qilish loyihasi ko‘rsatkichlari jadvali:
Yo‘nalishlar va talablar
Rasmiy shartlar va belgilangan mezonlar
Manzil va hudud
Belarus Respublikasi, Vitebsk viloyati
Kvota va ehtiyoj ko‘lami
800 nafarga yaqin xodim
Talab yuqori bo‘lgan kasblar
Chorvachilik mutaxassislari, traktorchilar, haydovchilar, yordamchi ishchilar
Saralash mexanizmi
1-bosqich: Hujjatlar va ko‘nikmalar tekshiruvi; 2-bosqich: Onlayn suhbat
Nomzodlar qamrovi
O‘zbekiston Respublikasining barcha hududlari
Moliyaviy yengilliklar
Yo‘l chiptalarini ish beruvchi tomonidan oldindan to‘lab berish taklifi
Maqom va kafolatlar
Davlatlararo uyushgan va rasmiy qonuniy ishga joylashtirish
Mehnat bozori va ijtimoiy ekspertiza: Nega Belarus yo‘nalishi muhim muqobil bo‘lmoqda?
Mehnat migratsiyasi bo‘yicha ekspertlar va iqtisodchilarning xulosalari:
«Geografik diversifikatsiya va xavfsizlik»: O‘zbekiston hukumati mehnat migrantlarining faqatgina bir davlatga bog‘lanib qolishining oldini olish maqsadida yangi xavfsiz yo‘nalishlarni ochmoqda; Belarus bilan uyushgan hamkorlik fuqarolarning rasmiy shartnoma va ijtimoiy himoya bilan ta’minlanishiga xizmat qiladi;
Qishloq aholisi uchun qulay sohalar: Taklif etilayotgan ishlar (chorvachilik, qishloq xo‘jaligi texnikasi, haydovchilik) O‘zbekiston viloyatlaridagi ko‘plab fuqarolarning tabiiy ko‘nikmalariga mos keladi; bu ortiqcha uzoq muddatli qayta tayyorlovsiz ishga kirishish imkonini beradi;
Ijtimoiy yukning kamayishi: Yo‘l chiptasi xarajatlarini ish beruvchi tomonidan qoplanishi chet elga ish izlab chiqayotgan fuqarolarning boshidanoq qarzga botishi yoki moliyaviy qiyinchilikka uchrashining oldini oladigan muhim omildir.
Sizningcha, Belarusning Vitebsk viloyatidagi qishloq xo‘jaligi va haydovchilik sohalari o‘zbekistonlik ish izlovchilar uchun qanchalik manfaatli bo‘ladi? Mehnat migratsiyasida yo‘l xarajatlarini ish beruvchi tomonidan oldindan to‘lab berilishi odamlarning qonuniy kanallar orqali ketishini rag‘batlantira oladimi? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va muhim mehnat yangiligi haqidagi ushbu tahlilni ish qidirayotgan yaqinlaringiz bilan baham ko‘ring!
Izohlar 0
…