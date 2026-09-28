Belarusda 800 ta bo‘sh ish o‘rni: O‘zbekistonliklar Vitebskka uyushgan holda jalb etiladi

·68·Jamiyat
Belarusda 800 ta bo‘sh ish o‘rni: O‘zbekistonliklar Vitebskka uyushgan holda jalb etiladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Belarusning Vitebsk viloyatida chorvachilik, traktorchilik va haydovchilik kabi yo'nalishlar bo'yicha 800 ga yaqin bo'sh ish o'rni taklif etilmoqda.
  • Nomzodlar O'zbekistonning barcha hududlaridan tanlab olinadi va dastlabki tekshiruv hamda ish beruvchi bilan onlayn suhbatdan o'tadi.
  • Ushbu loyiha doirasida yo'l xarajatlarini belaruslik ish beruvchilarning o'zi qoplashi taklif etilmoqda.

O‘zbekiston Respublikasi Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi direktori Muhsinxo‘ja Abdurahmonov Belarusning mamlakatimizdagi favqulodda va muxtor elchisi Aleksandr Ogorodnikov bilan rasmiy uchrashuv o‘tkazdi. Muzokaralarda fuqarolarimizni Belarus hududida, xususan, qishloq xo‘jaligi va sanoati rivojlangan Vitebsk viloyatida xavfsiz hamda uyushgan tartibda qonuniy ish bilan ta’minlash masalalari muhokama qilindi.

Vitebsklik ish beruvchilar tomonidan o‘zbekistonlik ishchilar uchun 800 ga yaqin bo‘sh ish o‘rni taklif etilmoqda. Tanlov jarayoni respublikamizning barcha hududlarini qamrab olib, dastlabki tekshiruvlar va ish beruvchi bilan onlayn suhbat asosida amalga oshiriladi. Muzokaralarda nomzodlarning yo‘l xarajatlarini belaruslik ish beruvchilar hisobidan oldindan qoplash tashabbusi ham ilgari surildi.

«Vitebskdagi bo‘sh o‘rinlar, onlayn tanlov va yo‘l xarajatlari»: Loyihaning 5 ta asosiy nuqtasi

Migratsiya agentligi va Belarus elchixonasi uchrashuvidan eng muhim rasmiy ma’lumotlar:

  • 800 ta bo‘sh ish o‘rni ochildi: Belarus Respublikasining Vitebsk viloyati korxonalari o‘zbekistonlik mutaxassislarga ehtiyoj bildirdi;

  • Asosiy kasbiy yo‘nalishlar: Ish o‘rinlari asosan chorvachilik, traktorchilik, og‘ir va yengil transport haydovchiligi hamda yordamchi xo‘jalik ishlari uchun taklif qilinmoqda;

  • Shaffof va ikki bosqichli tanlov: Nomzodlarning hujjatlari va kasbiy malakasi avval agentlik tomonidan tekshiriladi, yakuniy bosqich esa ish beruvchilar bilan onlayn suhbat orqali bo‘ladi;

  • Barcha viloyatlar uchun teng imkoniyat: Tanlov jarayoni respublikaning barcha viloyatlari va Qoraqalpog‘iston Respublikasida birdek tashkil etiladi;

  • Yo‘l xarajatlarini qoplash imtiyozi: Fuqarolarning Belarusga borish chipta xarajatlarini ish beruvchi korxonalar tomonidan oldindan qoplab berish mexanizmi taklif etildi.

Belarusga tashkiliy mehnat migratsiyasi: Bo‘sh o‘rinlar va saralash shartlari

Vitebsk viloyatiga ishchilarni jalb qilish loyihasi ko‘rsatkichlari jadvali:

Yo‘nalishlar va talablar

Rasmiy shartlar va belgilangan mezonlar

Manzil va hudud

Belarus Respublikasi, Vitebsk viloyati

Kvota va ehtiyoj ko‘lami

800 nafarga yaqin xodim

Talab yuqori bo‘lgan kasblar

Chorvachilik mutaxassislari, traktorchilar, haydovchilar, yordamchi ishchilar

Saralash mexanizmi

1-bosqich: Hujjatlar va ko‘nikmalar tekshiruvi; 2-bosqich: Onlayn suhbat

Nomzodlar qamrovi

O‘zbekiston Respublikasining barcha hududlari

Moliyaviy yengilliklar

Yo‘l chiptalarini ish beruvchi tomonidan oldindan to‘lab berish taklifi

Maqom va kafolatlar

Davlatlararo uyushgan va rasmiy qonuniy ishga joylashtirish

Mehnat bozori va ijtimoiy ekspertiza: Nega Belarus yo‘nalishi muhim muqobil bo‘lmoqda?

Mehnat migratsiyasi bo‘yicha ekspertlar va iqtisodchilarning xulosalari:

  • «Geografik diversifikatsiya va xavfsizlik»: O‘zbekiston hukumati mehnat migrantlarining faqatgina bir davlatga bog‘lanib qolishining oldini olish maqsadida yangi xavfsiz yo‘nalishlarni ochmoqda; Belarus bilan uyushgan hamkorlik fuqarolarning rasmiy shartnoma va ijtimoiy himoya bilan ta’minlanishiga xizmat qiladi;

  • Qishloq aholisi uchun qulay sohalar: Taklif etilayotgan ishlar (chorvachilik, qishloq xo‘jaligi texnikasi, haydovchilik) O‘zbekiston viloyatlaridagi ko‘plab fuqarolarning tabiiy ko‘nikmalariga mos keladi; bu ortiqcha uzoq muddatli qayta tayyorlovsiz ishga kirishish imkonini beradi;

  • Ijtimoiy yukning kamayishi: Yo‘l chiptasi xarajatlarini ish beruvchi tomonidan qoplanishi chet elga ish izlab chiqayotgan fuqarolarning boshidanoq qarzga botishi yoki moliyaviy qiyinchilikka uchrashining oldini oladigan muhim omildir.

Sizningcha, Belarusning Vitebsk viloyatidagi qishloq xo‘jaligi va haydovchilik sohalari o‘zbekistonlik ish izlovchilar uchun qanchalik manfaatli bo‘ladi? Mehnat migratsiyasida yo‘l xarajatlarini ish beruvchi tomonidan oldindan to‘lab berilishi odamlarning qonuniy kanallar orqali ketishini rag‘batlantira oladimi? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va muhim mehnat yangiligi haqidagi ushbu tahlilni ish qidirayotgan yaqinlaringiz bilan baham ko‘ring!

Tashqi mehnat migratsiyasi agentligiBelarusVitebsk viloyatiMuhsinxo‘ja Abdurahmonov
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Prezident oilasiga yaqinman»: jinoiy sxema tuzgan uyushgan guruhga hukm o‘qildi«Prezident oilasiga yaqinman»: jinoiy sxema tuzgan uyushgan guruhga hukm o‘qildi18 iyul 15:35Endi Tailandga viza olish uchun Moskvaga borish shart emas...Endi Tailandga viza olish uchun Moskvaga borish shart emas...9 sentabr 11:07O‘zbekistonliklar Minsk avtozavodiga ishga jalb qilinishi mumkinO‘zbekistonliklar Minsk avtozavodiga ishga jalb qilinishi mumkin22 iyul 11:31Endi o‘zbekistonliklar Tailand vizasi uchun Moskvaga boradiEndi o‘zbekistonliklar Tailand vizasi uchun Moskvaga boradi3 sentabr 15:43Oʻzbekistonliklar Fransiyada qonuniy ishga joylashish imkoniyati kengaymoqdaOʻzbekistonliklar Fransiyada qonuniy ishga joylashish imkoniyati kengaymoqda29 aprel 07:15Misrga borgan o‘zbekistonlik sayyohlar soni oshib bormoqda...Misrga borgan o‘zbekistonlik sayyohlar soni oshib bormoqda...6 iyun 15:10
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Islom Karimovning bolalik yillari aks etgan film namoyish etildi (video)
Islom Karimovning bolalik yillari aks etgan film namoyish etildi (video)