Ko‘rfaz kubogi: BAA va Qatar g‘alaba qozonib, peshqadamlik jangini boshlaydi!

·53·Sport
Ko‘rfaz kubogi: BAA va Qatar g‘alaba qozonib, peshqadamlik jangini boshlaydi!
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Ko‘rfaz kubogining «V» guruhida Qatar va BAA terma jamoalari ikkita o‘yinda ham g‘alaba qozonib, 6 tadan ochko jamg‘argan holda peshqadamlikni o‘z qo‘llariga oldi.
  • Qatar Yamanni 1:0 hisobida, BAA esa Bahraynni 3:0 hisobida mag‘lub etdi.
  • Ushbu natijalar bilan har ikki jamoa pley-off masalasini deyarli hal qildi va endi guruh g‘olibligi uchun 3-turda o‘zaro prinsipial to‘qnashuvda kuch sinashadi.
  • Yaman va Bahrayn esa ikki mag‘lubiyatdan so‘ng turnirdan chiqib ketdi.

Saudiya Arabistonining Jidda shahri mezbonlik qilayotgan Ko‘rfaz kubogi bahslarida «V» guruhining 2-turi yakunlandi. Qit’aning ikki favoriti — Qatar hamda Birlashgan Arab Amirliklari navbatdagi muvaffaqiyatli o‘yinlarini o‘tkazib, pley-off masalasini deyarli hal qildi. Qatar terma jamoasi Yaman ustidan minimal 1:0 hisobida ustun kelgan bo‘lsa, BAA jamoasi Bahrayn darvozasiga javobsiz uchta gol urib, yirik 3:0 hisobidagi zafarni rasmiylashtirdi. Har ikki terma jamoa ikki turdan so‘ng 6 tadan ochko jamg‘arib, mutlaq peshqadamlik qilmoqda. Endi 3-turda guruh g‘olibligi uchun Qatar va BAA o‘rtasida hal qiluvchi prinsipial to‘qnashuv bo‘lib o‘tadi.

«Jiddadagi zafar, 6 ochko va final oldidan final»: 2-turning 5 ta asosiy nuqtasi

Ko‘rfaz kubogi «V» guruhi 2-turidan o‘rin olgan eng muhim rasmiy ma’lumotlar va ko‘rsatkichlar:

  • Qatardan sovuqqon g‘alaba: Osiyoning amaldagi chempioni Yaman mudofaasini 64-daqiqada Abdurisagning goli evaziga yorib o‘tdi (1:0);

  • BAAning mutlaq ustunligi: Bahrayn darvozasiga Kamara, Bala va Solih uchta javobsiz to‘p kiritib, 3:0 hisobida g‘alabani ta’minladi;

  • Guruhda 100 foizlik natija: Ikkala yetakchi — BAA va Qatar ikkita bahsda maksimal 6 ochko to‘pladi;

  • Yaman va Bahrayn kurashdan chiqdi: Ikki mag‘lubiyatdan so‘ng 0 ochko bilan qolgan har ikki terma jamoa imkoniyatlarini boy berdi;

  • 3-turda yakka peshqadamlik jangi: Guruh g‘olibi aynan Qatar va BAA o‘rtasidagi o‘zaro uchrashuvda aniqlanadi.

Ko‘rfaz kubogi: «V» guruhi 2-tur natijalari va turnir jadvali

Bo‘lib o‘tgan uchrashuvlar va guruhdagi kuchlar taqsimoti tasnifi:

Terma jamoalar

O‘yinlar

Ochkolar

To‘plar farqi

2-tur natijasi

Gol mualliflari

BAA (1-o‘rin)

2

6

+4 va undan yuqori

3 : 0 (Bahraynga qarshi)

Kamara (30'), Bala (66'), Solih (88')

Qatar (2-o‘rin)

2

6

Ijobiy

1 : 0 (Yamanga qarshi)

Abdurisag (64')

Bahrayn (3-o‘rin)

2

0

Salbiy

0 : 3 (BAAga qarshi)

Yaman (4-o‘rin)

2

0

Salbiy

0 : 1 (Qatarga qarshi)

Futbol ekspertizasi: Nega Qatar — BAA bahsi turnirning yashirin finali?

Arab futboli ekspertlari va tahlilchilarining xulosalari:

  • «BAA hujumkor chizig‘ining uyg‘onishi»: Bahrayndek qattiq himoyalanadigan jamoaga qarshi Kamara, Bala va Solihning samarali harakatlari amirliklarning hujum potensiali yuqori ekanini ko‘rsatdi; jamoa to‘plar nisbati bo‘yicha guruhda 1-o‘ringa chiqib oldi;

  • Qatarning pragmatik o‘yini: Tinkes va yopiq o‘ynagan Yamanga qarshi Qatar ortiqcha kuch sarflamasdan, bitta aniq hujum evaziga vazifani bajardi; Abdurisagning sovuqqonligi jamoaga rejali 3 ochkoni olib keldi;

  • Pley-off raqibini tanlash strategiyasi: 3-turdagi o‘zaro o‘yin shunchaki peshqadamlik uchun emas, balki «A» guruhidagi kuchli raqiblardan qochish va yarimfinalda qulayroq setkaga tushish uchun hal qiluvchi taktik jangga aylanadi.

Sizningcha, 3-turdagi markaziy qarama-qarshilikda Qatar o‘z tajribasi evaziga zafar quchadimi yoki BAAning yorqin hujum chizig‘i ustunlik qiladimi? Ko‘rfaz kubogining bosh sovrinini qo‘lga kiritishga qaysi jamoa ko‘proq loyiq deb o‘ylaysiz? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va arab futbolining qaynoq turniri tahlilini barcha muxlislar bilan baham ko‘ring!

Ko‘rfaz kubogiQatar terma jamoasiBAA terma jamoasiFutbol
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Saudiyaliklardan yirik “master-klass”: Ko‘rfaz kubogida aqlbovar qilmas trillerlar!Saudiyaliklardan yirik “master-klass”: Ko‘rfaz kubogida aqlbovar qilmas trillerlar!Kecha 07:52Ko‘rfaz kubogida Qatar amaldagi chempionni mag‘lub etdiKo‘rfaz kubogida Qatar amaldagi chempionni mag‘lub etdi25 sentabr 11:22Saudiya Arabistonidagi olovli start: Ko‘rfaz kubogi dramatik bahslar bilan boshlandiSaudiya Arabistonidagi olovli start: Ko‘rfaz kubogi dramatik bahslar bilan boshlandi24 sentabr 06:35O‘zbekiston FIFAning yangilangan reytingida yuqoriladi — Eron ustidan g‘alaba, 59-o‘rin...O‘zbekiston FIFAning yangilangan reytingida yuqoriladi — Eron ustidan g‘alaba, 59-o‘rin...25 sentabr 07:13Qatar terma jamoasi Shveytsariya bilan bahsda 1 ochkoga ega bo‘ldi (video)Qatar terma jamoasi Shveytsariya bilan bahsda 1 ochkoga ega bo‘ldi (video)14 iyun 11:07Aziz G‘aniyev BAA klubini tark etdi: terma jamoa a’zosi qayerga yo‘l olmoqda?Aziz G‘aniyev BAA klubini tark etdi: terma jamoa a’zosi qayerga yo‘l olmoqda?26 avgust 11:15
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi