Ko‘rfaz kubogi: BAA va Qatar g‘alaba qozonib, peshqadamlik jangini boshlaydi!
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Ko‘rfaz kubogining «V» guruhida Qatar va BAA terma jamoalari ikkita o‘yinda ham g‘alaba qozonib, 6 tadan ochko jamg‘argan holda peshqadamlikni o‘z qo‘llariga oldi.
- Qatar Yamanni 1:0 hisobida, BAA esa Bahraynni 3:0 hisobida mag‘lub etdi.
- Ushbu natijalar bilan har ikki jamoa pley-off masalasini deyarli hal qildi va endi guruh g‘olibligi uchun 3-turda o‘zaro prinsipial to‘qnashuvda kuch sinashadi.
- Yaman va Bahrayn esa ikki mag‘lubiyatdan so‘ng turnirdan chiqib ketdi.
Saudiya Arabistonining Jidda shahri mezbonlik qilayotgan Ko‘rfaz kubogi bahslarida «V» guruhining 2-turi yakunlandi. Qit’aning ikki favoriti — Qatar hamda Birlashgan Arab Amirliklari navbatdagi muvaffaqiyatli o‘yinlarini o‘tkazib, pley-off masalasini deyarli hal qildi. Qatar terma jamoasi Yaman ustidan minimal 1:0 hisobida ustun kelgan bo‘lsa, BAA jamoasi Bahrayn darvozasiga javobsiz uchta gol urib, yirik 3:0 hisobidagi zafarni rasmiylashtirdi. Har ikki terma jamoa ikki turdan so‘ng 6 tadan ochko jamg‘arib, mutlaq peshqadamlik qilmoqda. Endi 3-turda guruh g‘olibligi uchun Qatar va BAA o‘rtasida hal qiluvchi prinsipial to‘qnashuv bo‘lib o‘tadi.
«Jiddadagi zafar, 6 ochko va final oldidan final»: 2-turning 5 ta asosiy nuqtasi
Ko‘rfaz kubogi «V» guruhi 2-turidan o‘rin olgan eng muhim rasmiy ma’lumotlar va ko‘rsatkichlar:
Qatardan sovuqqon g‘alaba: Osiyoning amaldagi chempioni Yaman mudofaasini 64-daqiqada Abdurisagning goli evaziga yorib o‘tdi (1:0);
BAAning mutlaq ustunligi: Bahrayn darvozasiga Kamara, Bala va Solih uchta javobsiz to‘p kiritib, 3:0 hisobida g‘alabani ta’minladi;
Guruhda 100 foizlik natija: Ikkala yetakchi — BAA va Qatar ikkita bahsda maksimal 6 ochko to‘pladi;
Yaman va Bahrayn kurashdan chiqdi: Ikki mag‘lubiyatdan so‘ng 0 ochko bilan qolgan har ikki terma jamoa imkoniyatlarini boy berdi;
3-turda yakka peshqadamlik jangi: Guruh g‘olibi aynan Qatar va BAA o‘rtasidagi o‘zaro uchrashuvda aniqlanadi.
Ko‘rfaz kubogi: «V» guruhi 2-tur natijalari va turnir jadvali
Bo‘lib o‘tgan uchrashuvlar va guruhdagi kuchlar taqsimoti tasnifi:
Terma jamoalar
O‘yinlar
Ochkolar
To‘plar farqi
2-tur natijasi
Gol mualliflari
BAA (1-o‘rin)
2
6
+4 va undan yuqori
3 : 0 (Bahraynga qarshi)
Kamara (30'), Bala (66'), Solih (88')
Qatar (2-o‘rin)
2
6
Ijobiy
1 : 0 (Yamanga qarshi)
Abdurisag (64')
Bahrayn (3-o‘rin)
2
0
Salbiy
0 : 3 (BAAga qarshi)
—
Yaman (4-o‘rin)
2
0
Salbiy
0 : 1 (Qatarga qarshi)
—
Futbol ekspertizasi: Nega Qatar — BAA bahsi turnirning yashirin finali?
Arab futboli ekspertlari va tahlilchilarining xulosalari:
«BAA hujumkor chizig‘ining uyg‘onishi»: Bahrayndek qattiq himoyalanadigan jamoaga qarshi Kamara, Bala va Solihning samarali harakatlari amirliklarning hujum potensiali yuqori ekanini ko‘rsatdi; jamoa to‘plar nisbati bo‘yicha guruhda 1-o‘ringa chiqib oldi;
Qatarning pragmatik o‘yini: Tinkes va yopiq o‘ynagan Yamanga qarshi Qatar ortiqcha kuch sarflamasdan, bitta aniq hujum evaziga vazifani bajardi; Abdurisagning sovuqqonligi jamoaga rejali 3 ochkoni olib keldi;
Pley-off raqibini tanlash strategiyasi: 3-turdagi o‘zaro o‘yin shunchaki peshqadamlik uchun emas, balki «A» guruhidagi kuchli raqiblardan qochish va yarimfinalda qulayroq setkaga tushish uchun hal qiluvchi taktik jangga aylanadi.
Sizningcha, 3-turdagi markaziy qarama-qarshilikda Qatar o‘z tajribasi evaziga zafar quchadimi yoki BAAning yorqin hujum chizig‘i ustunlik qiladimi? Ko‘rfaz kubogining bosh sovrinini qo‘lga kiritishga qaysi jamoa ko‘proq loyiq deb o‘ylaysiz? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va arab futbolining qaynoq turniri tahlilini barcha muxlislar bilan baham ko‘ring!
Izohlar 0
…