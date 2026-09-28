78 yoshli shotlandiyalik ayol Fortnite o‘yini bo‘yicha jahon rekordini yangiladi

·44·Dunyo
78 yoshli shotlandiyalik ayol Fortnite o‘yini bo‘yicha jahon rekordini yangiladi

78 yoshli shotlandiyalik geymer Kit Boui kompyuter o‘yinlari tarixida o‘z nomini qoldirdi. U Fortnite o‘yinini Twitch platformasida muntazam efirga uzatib kelayotgan eng keksa ayol strimer sifatida Guinness World Records rekordini qo‘lga kiritdi.

Kit Boui qariyb to‘qqiz yildan buyon Twitch platformasidagi «grumpygran48» nomi ostida o‘zining o‘yin jarayonlarini jonli efirda namoyish qilib kelmoqda. Uning Fortnite'ga bo‘lgan qiziqishi esa 2017 yilda, nabirasi ushbu mashhur onlayn o‘yinni o‘ynayotganini ko‘rganidan keyin boshlangan.

Nabirasi o‘ynayotganini kuzatish Bouida darhol qiziqish uyg‘otgan. Avvaliga o‘yinni shunchaki kuzatgan shotlandiyalik ayol keyinchalik Fortnite'ni o‘zi ham sinab ko‘rishga qaror qilgan. Vaqt o‘tishi bilan bu qiziqish oddiy mashg‘ulotdan doimiy o‘yinchilik va striming faoliyatiga aylangan.

Guinness World Records'ga bergan intervyusida Boui Fortnite'ni o‘ynayotganiga qariyb to‘qqiz yil bo‘lganiga qaramay, hanuz ushbu o‘yinni avvalgidek katta ishtiyoq bilan o‘ynashini aytdi.

78 yoshli geymer boshqa bir qator kompyuter o‘yinlarini ham sinab ko‘rgan. Biroq ularning hech biri unda Fortnite kabi qiziqish uyg‘ota olmagan. Shu sababli Boui o‘zini oddiy «geymer» deb atashdan ko‘ra, «Fortniter» — ya’ni Fortnite o‘yinchisi deb ta’riflashni afzal ko‘radi.

Yoshi katta bo‘lishiga qaramay, Boui striming faoliyatini davom ettirmoqda. Uning uzoq yillar davomida Fortnite o‘ynashi va Twitch'da kontent yaratishi kompyuter o‘yinlariga bo‘lgan qiziqish har qanday yoshda ham davom etishi mumkinligini ko‘rsatdi.

Kit BouiFortniteTwitchGuinness World Records
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Twitch strimerlar kontentidan sunʼiy intellektni oʻqitishda foydalanadiTwitch strimerlar kontentidan sunʼiy intellektni oʻqitishda foydalanadi13 avgust 01:27Dubayda avtomobilga o‘rnatilgan eng katta bayroq bo‘yicha rekord o‘rnatildiDubayda avtomobilga o‘rnatilgan eng katta bayroq bo‘yicha rekord o‘rnatildi21 iyun 08:24Nyu-York meri Zohran Mamdani Twitch orqali aholi bilan muloqot qiladiNyu-York meri Zohran Mamdani Twitch orqali aholi bilan muloqot qiladi21 may 21:20Xitoylik 6 yoshli qizaloq Rubik kubigini 4 soniyada yig‘ib jahon rekordini o‘rnatdi!Xitoylik 6 yoshli qizaloq Rubik kubigini 4 soniyada yig‘ib jahon rekordini o‘rnatdi!23 sentabr 14:59Burritoni 30 soniyada yeb, jahon rekordini yangiladi (video)Burritoni 30 soniyada yeb, jahon rekordini yangiladi (video)9 sentabr 16:14Amerikalik yigit Kubik Rubikni 11,56 soniyada ko‘zi bog‘liq holda yechib rekord o‘rnatdiAmerikalik yigit Kubik Rubikni 11,56 soniyada ko‘zi bog‘liq holda yechib rekord o‘rnatdi18 avgust 09:31
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota