78 yoshli shotlandiyalik ayol Fortnite o‘yini bo‘yicha jahon rekordini yangiladi
78 yoshli shotlandiyalik geymer Kit Boui kompyuter o‘yinlari tarixida o‘z nomini qoldirdi. U Fortnite o‘yinini Twitch platformasida muntazam efirga uzatib kelayotgan eng keksa ayol strimer sifatida Guinness World Records rekordini qo‘lga kiritdi.
Kit Boui qariyb to‘qqiz yildan buyon Twitch platformasidagi «grumpygran48» nomi ostida o‘zining o‘yin jarayonlarini jonli efirda namoyish qilib kelmoqda. Uning Fortnite'ga bo‘lgan qiziqishi esa 2017 yilda, nabirasi ushbu mashhur onlayn o‘yinni o‘ynayotganini ko‘rganidan keyin boshlangan.
Nabirasi o‘ynayotganini kuzatish Bouida darhol qiziqish uyg‘otgan. Avvaliga o‘yinni shunchaki kuzatgan shotlandiyalik ayol keyinchalik Fortnite'ni o‘zi ham sinab ko‘rishga qaror qilgan. Vaqt o‘tishi bilan bu qiziqish oddiy mashg‘ulotdan doimiy o‘yinchilik va striming faoliyatiga aylangan.
Guinness World Records'ga bergan intervyusida Boui Fortnite'ni o‘ynayotganiga qariyb to‘qqiz yil bo‘lganiga qaramay, hanuz ushbu o‘yinni avvalgidek katta ishtiyoq bilan o‘ynashini aytdi.
78 yoshli geymer boshqa bir qator kompyuter o‘yinlarini ham sinab ko‘rgan. Biroq ularning hech biri unda Fortnite kabi qiziqish uyg‘ota olmagan. Shu sababli Boui o‘zini oddiy «geymer» deb atashdan ko‘ra, «Fortniter» — ya’ni Fortnite o‘yinchisi deb ta’riflashni afzal ko‘radi.
Yoshi katta bo‘lishiga qaramay, Boui striming faoliyatini davom ettirmoqda. Uning uzoq yillar davomida Fortnite o‘ynashi va Twitch'da kontent yaratishi kompyuter o‘yinlariga bo‘lgan qiziqish har qanday yoshda ham davom etishi mumkinligini ko‘rsatdi.
Izohlar 0
…