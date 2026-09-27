Murod Nazarov katta o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan tafsilotlar
O‘zbekistonlik taniqli tadbirkor va jamoat arbobi Murod Nazarov xonadonida quvonchli voqea — to‘y marosimi bo‘lib o‘tdi.
Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan xabarlarga ko‘ra, tadbirkor katta o‘g‘lini uylantirgan. Toshkent shahrida tashkil etilgan tantanali marosimda oilaning yaqinlari, biznes hamkorlari hamda shou-biznes vakillari mehmon bo‘lgan.
To‘ydan tarqalgan lavhalar ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilarining ham e’tiborini tortdi. Ko‘plab kuzatuvchilar yangi oila qurgan yoshlarga samimiy tabrik va ezgu tilaklarini yo‘llamoqda.
Nazarovlar xonadonidagi ushbu quvonchli kun munosabati bilan yangi oilaga baxt, totuvlik va fayzu baraka tilaymiz.
Izohlar 0
…