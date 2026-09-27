Murod Nazarov katta o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan tafsilotlar

·11·Madaniyat
Murod Nazarov katta o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan tafsilotlar

O‘zbekistonlik taniqli tadbirkor va jamoat arbobi Murod Nazarov xonadonida quvonchli voqea — to‘y marosimi bo‘lib o‘tdi.

Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan xabarlarga ko‘ra, tadbirkor katta o‘g‘lini uylantirgan. Toshkent shahrida tashkil etilgan tantanali marosimda oilaning yaqinlari, biznes hamkorlari hamda shou-biznes vakillari mehmon bo‘lgan.

To‘ydan tarqalgan lavhalar ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilarining ham e’tiborini tortdi. Ko‘plab kuzatuvchilar yangi oila qurgan yoshlarga samimiy tabrik va ezgu tilaklarini yo‘llamoqda.

Nazarovlar xonadonidagi ushbu quvonchli kun munosabati bilan yangi oilaga baxt, totuvlik va fayzu baraka tilaymiz.

Murod NazarovTo‘yToshkentShou-biznes
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rayhon Ulasenova o‘g‘lining sevgi qissasini oshkor qildiRayhon Ulasenova o‘g‘lining sevgi qissasini oshkor qildi17 sentabr 16:34Rayhon Ulasenova o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan videolar tarqaldiRayhon Ulasenova o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan videolar tarqaldi7 avgust 21:51Zuhra Soliyevaning dardli gaplari muxlislarni o‘ylantirdiZuhra Soliyevaning dardli gaplari muxlislarni o‘ylantirdi29 may 14:58Yosh ko'rinishga ega go'zal Shahzoda o'g'li Salihni uylantirdi!Yosh ko'rinishga ega go'zal Shahzoda o'g'li Salihni uylantirdi!21 aprel 22:56To‘ydan keyin Shahlo Salayeva qo‘liga ilk bor to‘pponcha oldi (video)To‘ydan keyin Shahlo Salayeva qo‘liga ilk bor to‘pponcha oldi (video)22 iyul 17:00Bolaligida "Dunyoning eng go‘zal qizi" sifatida tanilgan Tilan Blondo turmushga chiqdi!Bolaligida "Dunyoning eng go‘zal qizi" sifatida tanilgan Tilan Blondo turmushga chiqdi!21 iyul 12:33
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh