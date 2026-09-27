Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Xonanda Munisa Rizayeva shaxsiy hayoti va turmush o‘rtog‘i bilan munosabatlari haqida ochiq gapirdi. U nikohidan avval ham boshqa insonlar bilan munosabatda bo‘lganini yashirmaganini ta’kidladi.
«Men 38 yoshga kirgan ayolman. Albatta, shu yoshimgacha hech kim bilan uchrashmaganman, deb ayta olmayman. Hayotimda boshqa insonlar ham bo‘lgan, o‘tmishim bor. Men buni hech qachon sir tutmaganman», — dedi xonanda.
Munisa Rizayevaning so‘zlariga ko‘ra, turmush o‘rtog‘i uning o‘tmishiga salbiy munosabat bildirmagan. Aksincha, xonanda o‘zini ruhan og‘ir his qilgan paytlarda ham u doimo qo‘llab-quvvatlagan.
«Men unga “qiyin ahvoldaman, tushkunlikdaman” deganimda, u “buning ahamiyati yo‘q, mening sevgim ikkalamizga ham yetadi”, degan. U meni shunchalik yaxshi ko‘rganki, “qancha kerak bo‘lsa, shuncha kutib turaman”, deb aytgan», — deya xotirladi Munisa.
Xonanda to‘ydan keyin ham munosabatlar oson kechmaganini tan oldi. Uning aytishicha, hatto to‘ydan so‘ng uyiga borgisi kelmagan paytlari ham bo‘lgan.
Shunga qaramay, juftlik barcha qiyinchiliklarni birgalikda yengib o‘tgan. Munisa Rizayeva bugungi kunda turmush o‘rtog‘i bilan baxtli ekanini aytib, ulardagi haqiqiy muhabbat nikohdan taxminan 4–5 oy o‘tgach shakllanganini ma’lum qildi.
Izohlar 0
…