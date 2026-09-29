Kit jasadi ortidan sohilga yuzlab akulalar kelishi mumkin
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Pert shahri yaqinidagi City Beach sohiliga 28 sentyabr kuni taxminan 20 futlik kit jasadi chiqib qolishi ortidan, katta oq akulalar qirg‘oqqa yaqinlashdi.
- Kitning hidiga jalb bo‘lgan akulalar, jumladan yirik yo‘lbars akulasi, jasad olib tashlangandan keyin ham uzoq vaqt davomida yuzlab akulalarni jalb qilishi mumkin.
- Bu holat 18 sentyabr kuni Greg O'Nillning katta oq akula hujumi oqibatida halok bo‘lganidan ko‘p o‘tmay yuz berdi.
Avstraliyaning Pert shahridagi City Beach sohiliga 28 sentyabr kuni taxminan 20 futlik bukri kit jasadi chiqib qoldi. Ko‘p o‘tmay, uning hidiga jalb bo‘lgan katta oq akulalar qirg‘oqqa yaqinlashdi.
Britanlik tabiat suratkashi Tom Kavanag ikki oq akulani suvning sayoz qismida aylanayotganini tasvirga oldi. 36 yoshli suratkashning aytishicha, bayram kuni bo‘lgani sababli yovvoyi hayvonlarni ko‘rish uchun sohilga ko‘plab odamlar yig‘ilgan.
Surf Life Saving WA kit haqida soat 7:30 atrofida ma’lumot olgan. Whale Watch Western Australia rahbari Gemma Sharpning so‘zlariga ko‘ra, kit dengizda bo‘lgan paytdayoq undan akulalar, jumladan yirik yo‘lbars akulasi oziqlana boshlagan. Uning ta’kidlashicha, jasad olib tashlanganidan keyin ham hid va yog‘ qumda qolib, uzoq vaqt davomida yuzlab akulalarni jalb qilishi mumkin.
Westpac qutqaruv vertolyoti hududda bir nechta oq akula borligini qayd etdi. Keyinchalik qutqaruvchilar qirg‘oqdan taxminan 15 metr masofada uzunligi 13 futga yaqin uchta katta oq akulani ko‘rdi.
Shundan so‘ng Cambridge meri Geri Mak Swanbourne va Floreat oralig‘idagi sohilni yopdi. Aholi va sayyohlarga suvga tushmaslik, hatto itlarini ham bu hududga olib kelmaslik tavsiya qilindi. Kit jasadini maxsus mashinada olib ketib, chiqindi poligoniga jo‘natish rejalashtirilgan.
Holat 18 sentyabr kuni Sorrento Beach sohilida 63 yoshli Greg O'Nill katta oq akula hujumi oqibatida halok bo‘lganidan ko‘p o‘tmay sodir bo‘ldi. Shuningdek, Kavanag Scarborough sohili yaqinida bronza akulasini ham tasvirga olgan. Bu paytda ayrim suzuvchilar va serferlar hali ham suvda bo‘lgan.
Izohlar 0
…