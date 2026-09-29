Kit jasadi ortidan sohilga yuzlab akulalar kelishi mumkin

·81·Dunyo
Kit jasadi ortidan sohilga yuzlab akulalar kelishi mumkin
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Pert shahri yaqinidagi City Beach sohiliga 28 sentyabr kuni taxminan 20 futlik kit jasadi chiqib qolishi ortidan, katta oq akulalar qirg‘oqqa yaqinlashdi.
  • Kitning hidiga jalb bo‘lgan akulalar, jumladan yirik yo‘lbars akulasi, jasad olib tashlangandan keyin ham uzoq vaqt davomida yuzlab akulalarni jalb qilishi mumkin.
  • Bu holat 18 sentyabr kuni Greg O'Nillning katta oq akula hujumi oqibatida halok bo‘lganidan ko‘p o‘tmay yuz berdi.

Avstraliyaning Pert shahridagi City Beach sohiliga 28 sentyabr kuni taxminan 20 futlik bukri kit jasadi chiqib qoldi. Ko‘p o‘tmay, uning hidiga jalb bo‘lgan katta oq akulalar qirg‘oqqa yaqinlashdi.

Britanlik tabiat suratkashi Tom Kavanag ikki oq akulani suvning sayoz qismida aylanayotganini tasvirga oldi. 36 yoshli suratkashning aytishicha, bayram kuni bo‘lgani sababli yovvoyi hayvonlarni ko‘rish uchun sohilga ko‘plab odamlar yig‘ilgan.

Surf Life Saving WA kit haqida soat 7:30 atrofida ma’lumot olgan. Whale Watch Western Australia rahbari Gemma Sharpning so‘zlariga ko‘ra, kit dengizda bo‘lgan paytdayoq undan akulalar, jumladan yirik yo‘lbars akulasi oziqlana boshlagan. Uning ta’kidlashicha, jasad olib tashlanganidan keyin ham hid va yog‘ qumda qolib, uzoq vaqt davomida yuzlab akulalarni jalb qilishi mumkin.

Westpac qutqaruv vertolyoti hududda bir nechta oq akula borligini qayd etdi. Keyinchalik qutqaruvchilar qirg‘oqdan taxminan 15 metr masofada uzunligi 13 futga yaqin uchta katta oq akulani ko‘rdi.

Shundan so‘ng Cambridge meri Geri Mak Swanbourne va Floreat oralig‘idagi sohilni yopdi. Aholi va sayyohlarga suvga tushmaslik, hatto itlarini ham bu hududga olib kelmaslik tavsiya qilindi. Kit jasadini maxsus mashinada olib ketib, chiqindi poligoniga jo‘natish rejalashtirilgan.

Holat 18 sentyabr kuni Sorrento Beach sohilida 63 yoshli Greg O'Nill katta oq akula hujumi oqibatida halok bo‘lganidan ko‘p o‘tmay sodir bo‘ldi. Shuningdek, Kavanag Scarborough sohili yaqinida bronza akulasini ham tasvirga olgan. Bu paytda ayrim suzuvchilar va serferlar hali ham suvda bo‘lgan.

PertCity BeachTom KavanagWhale Watch Western Australia
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Anj-Yoan Bonni Milan bilan oʻyinni muhim sinov deb atadiAnj-Yoan Bonni Milan bilan oʻyinni muhim sinov deb atadi5 avgust 19:50El-Nino xavfi: Akulalar yangi hududlarga bostirib kelmoqdaEl-Nino xavfi: Akulalar yangi hududlarga bostirib kelmoqda2 avgust 13:09Irlandiya sohillarida ulkan akulalarning noyob to‘dasi kuzatildiIrlandiya sohillarida ulkan akulalarning noyob to‘dasi kuzatildi28 iyul 00:03Krasnodar o‘lkasidagi plyajda dron fojiasi: 6 kishi halok bo‘ldiKrasnodar o‘lkasidagi plyajda dron fojiasi: 6 kishi halok bo‘ldi3 avgust 21:1810 yoshli qiz kitni qutqarish uchun suvga tushdi10 yoshli qiz kitni qutqarish uchun suvga tushdi11 avgust 10:13Kit bolalari suv ostida qanday oziqlanadi? (video)Kit bolalari suv ostida qanday oziqlanadi? (video)3 avgust 22:29
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota