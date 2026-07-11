500 yilgacha yashaydigan noyob akula Irlandiya sohilidan topildi

·0·Dunyo
500 yilgacha yashaydigan noyob akula Irlandiya sohilidan topildi

Irlandiya sohilida sayr qilib yurgan fuqarolarni hayratga solgan noyob topilma qayd etildi. Mamlakat sohilidan dunyodagi eng uzoq umr ko‘radigan jonzotlardan biri sanaluvchi qadimiy Grenlandiya akulasining jasadi topildi. Mutaxassislarning ta’kidlashicha, ushbu yirik dengiz yirtqichi 500 yilgacha yashash qobiliyatiga ega bo‘lib, bu turning Irlandiya sohiliga chiqib qolishi mamlakat tarixida ilk bor kuzatildi.

Ma’lum qilinishicha, Hammad Chaudri va Jeyms Uinters O'Donnell Finnisklin (Slaygo grafligi) sohili bo‘ylab sayr qilib yurgan vaqtlarida dahshatli ko‘rinishdagi ulkan dengiz jonivorining jasadiga duch kelishgan. Jam Press ma’lumotiga ko‘ra, dastlab ular buni oddiy ulkan akula deb o‘ylashgan. Keyinchalik topilma haqida Irish Whale & Dolphin Group tashkilotiga xabar berilgan.

Mutaxassislar o‘rganishlaridan so‘ng jasad haqiqatan ham Grenlandiya akulasiga tegishli ekanini tasdiqladi. Ular bu holatni «juda noyob va ilmiy jihatdan o‘ta qiziq sohilga chiqib qolish hodisasi» deb baholadi. Keyinchalik namuna yanada chuqurroq tahlil o‘tkazish uchun Tabiiy tarix muzeyiga olib ketildi.

Toshlar orasida ko‘k arqon bilan bog‘langan yirik akula yonida bir kishi o‘tiribdi.

Olimlarning fikricha, ushbu akula taxminan 150 yoshda bo‘lgan. Mutaxassislar uning yaxshi rivojlangan jinsiy belgilariga qarab, jonivor sohilga chiqib qolishidan avval deyarli voyaga yetgan bo‘lganini taxmin qilmoqda. Biroq bu yosh ham mazkur tur uchun nisbatan «yosh» hisoblanadi. Chunki Grenlandiya akulalari bir necha asr davomida yashay oladi.

Irish Whale & Dolphin Group vakili shunday dedi:

«Grenlandiya akulasi dunyodagi eng uzoq umr ko‘radigan umurtqali jonzot hisoblanadi. Uning hayot davomiyligi bir necha asrni tashkil etadi. Ilmiy jihatdan qayd etilgan eng qari namuna yarim ming yildan ham ortiq yashagan».

Grenlandiya akulasi dunyodagi eng yirik akulalardan biri sanaladi. Uning uzunligi 20 futdan (6 metrdan) ortiq bo‘lishi mumkin. Bu esa deyarli yirik yuk avtomobili uzunligiga teng hisoblanadi.

Mutaxassislarning ta’kidlashicha, garchi bu holat achinarli bo‘lsa-da, sohilga chiqib qolgan namuna olimlarga ushbu sirli dengiz mavjudoti haqida yanada ko‘proq ma’lumot to‘plash imkonini beradi. Chunki Grenlandiya akulalari odatda Arktika va Shimoliy Atlantika okeanining muzdek suvlarida, 7000 fut (qariyb 2100 metr) chuqurlikda hayot kechiradi. Shu bois ularni tabiiy muhitda kuzatish juda qiyin.

Grenlandiya akulasi moviy okean suvida suzmoqda.

Bu tur og‘ir va baquvvat tana tuzilishi, qisqa yumaloq boshi hamda kichik ko‘zlari bilan ajralib turadi. Florida Museum ma’lumotiga ko‘ra, Grenlandiya akulasi turli baliqlar, jumladan, goletslar, bo‘ribaliqlar, kichik akulalar, ba’zan esa tyulenlar va dengiz cho‘chqalarini ovlaydi.

Shunga qaramay, mutaxassislar ushbu akula insonlar uchun xavf tug‘dirmasligini ta’kidlamoqda. Bunga asosiy sabab — uning yashash muhiti insonlar suza olmaydigan darajada sovuq suvlarda joylashganidir.

Shuningdek, mutaxassislar Grenlandiya akulasining go‘shti yangi holatida zaharli bo‘lishini, ammo maxsus usulda yer ostida fermentatsiya qilinib, keyin quritilgandan so‘ng iste’mol qilish mumkinligini ham qayd etmoqda.

Noyob topilma olimlar uchun yana bir muhim ilmiy manbaga aylanishi kutilmoqda. Ushbu holat dunyoda eng uzoq umr ko‘radigan umurtqali jonzotlardan biri bo‘lgan Grenlandiya akulasining hayot tarzi va biologiyasini yanada chuqurroq o‘rganishga xizmat qilishi mumkin.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Germaniyada Ikkinchi jahon urushi davriga oid 500 kilolik bomba topildiGermaniyada Ikkinchi jahon urushi davriga oid 500 kilolik bomba topildiBugun, 14:54Shifokorlarni hayratga solgan holat: Rossiyada 7 qavatdan qulab tushgan homilador ayol tirik qoldiShifokorlarni hayratga solgan holat: Rossiyada 7 qavatdan qulab tushgan homilador ayol tirik qoldiBugun, 14:41Kiyevga ballistik raketa zarbasi: 10 kishi yaralandiKiyevga ballistik raketa zarbasi: 10 kishi yaralandiBugun, 13:39Rossiyada benzin tanqisligi kuchaydi: ishlab chiqarish talabning 65 foizini qoplamoqdaRossiyada benzin tanqisligi kuchaydi: ishlab chiqarish talabning 65 foizini qoplamoqdaBugun, 13:23“Ishqiy munosabatlar” orqali teraktga yollangan ayol“Ishqiy munosabatlar” orqali teraktga yollangan ayolBugun, 13:11AQSHda o‘zbekistonlik haydovchi futbolchi o‘limida ayblanmoqda...AQSHda o‘zbekistonlik haydovchi futbolchi o‘limida ayblanmoqda...Bugun, 13:00
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi