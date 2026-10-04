Ekvadorda yo‘qolib ketish xavfi ostidagi mitti zaharli qurbaqa turi aniqlandi

·45·Dunyo
Ekvadorda yo‘qolib ketish xavfi ostidagi mitti zaharli qurbaqa turi aniqlandi

Ekvador janubida olimlar qurbaqalarning yangi turini aniqladi. Excidobates perplexus deb nomlangan ushbu amfibiya atigi 15,1–18,3 millimetr uzunlikda bo‘lib, yashash muhiti va noqonuniy savdo sabab xavf ostida qolmoqda. Bu haqda mamlakat Milliy bioxilma-xillik instituti (Inabio) ma’lum qildi.

Tadqiqotchilar yangi turning ikki populyatsiyasini aniqlagan. Ulardan biri Paute daryosi havzasida, ikkinchisi esa janubdagi Kondor tog‘ tizmasining shimoliy qismida yashaydi. Qurbaqalarning rangi ham bir-biridan farq qiladi: bir populyatsiya vakillarining orqasi qora fonda qizil, boshqasiniki esa zaytunsimon yashil va sariq dog‘li. Genetik tahlillar ularning bir turga mansubligini tasdiqlagan.

Olimlar yangi tur yashaydigan hududlarda mis, oltin va molibden qazib olish loyihalari uning tabiiy muhitiga xavf tug‘dirayotganini ta’kidlamoqda. Bundan tashqari, qurbaqalarga kolleksiya uchun saqlanadigan hayvon sifatida qora bozorda talab borligi ham xavotir uyg‘otmoqda.

Ma’lumot uchun, Ekvadorda amfibiyalarning 703 turi qayd etilgan. Excidobates perplexus esa zaharli qurbaqalar guruhiga kiradi.

O‘rmon bargida bir-biriga qarab turgan ikki xil rangli zaharli qurbaqa.
Excidobates perplexusInabioPaute daryosiKondor tog‘
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xitoyda tirik qurbaqa solingan choy videosi tarmoqlarni larzaga soldi (video)Xitoyda tirik qurbaqa solingan choy videosi tarmoqlarni larzaga soldi (video)11 avgust 17:02Tramp 20 milliondan ortiq amerikalikka 90 dollardan bir martalik to‘lov berilishini e’lon qildiTramp 20 milliondan ortiq amerikalikka 90 dollardan bir martalik to‘lov berilishini e’lon qildiBugun 15:50Shimkentda oilaviy mojaro erkakning o‘limi bilan yakunlandiShimkentda oilaviy mojaro erkakning o‘limi bilan yakunlandiBugun 15:28Ekvadorda 469 kg kokain Holand surati tushirilgan paketlarda topildiEkvadorda 469 kg kokain Holand surati tushirilgan paketlarda topildiBugun 14:34Ayol qora tanli farzandi uchun erining ko‘p qahva ichishini aybladiAyol qora tanli farzandi uchun erining ko‘p qahva ichishini aybladiBugun 13:07Kolumbiya sohilida 6 metrlik ulkan kit akulasi nobud bo‘ldiKolumbiya sohilida 6 metrlik ulkan kit akulasi nobud bo‘ldiBugun 12:01
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota