Millatlar ligasi: Qozog‘iston so‘nggi daqiqalarda g‘alabani boy berdi

1 daqiqa o'qish53
Millatlar ligasi: Qozog‘iston so‘nggi daqiqalarda g‘alabani boy berdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • UYEFA Millatlar ligasi doirasida Qozog‘iston va Slovakiya terma jamoalari o‘rtasidagi uchrashuv 2:2 hisobidagi durang bilan yakunlandi.
  • Qozog‘iston safida Islom Chesnokov va Yan Vorogovskiy gol urgan bo‘lsa-da, mehmonlar 90+5-daqiqada Adrian Kapralik kiritgan gol evaziga mag‘lubiyatdan qutulib qoldi.
  • Mazkur natijadan so‘ng 12 ochkoga ega Slovakiya guruhda birinchi o‘rinni egallab, V ligaga yo‘llanma oldi.

UYEFA Millatlar ligasida guruh bosqichining so‘nggi tur bahslari qizg‘in davom etmoqda. C liganing 3-guruhida joylashgan Qozog‘iston terma jamoasi o‘z maydonida Slovakiyani qabul qilib, g‘oliblikni qo‘ldan chiqardi. Uchrashuv kutilmagan drama va so‘nggi soniyalardagi gol bilan yakunlandi.

Qozog‘iston — Slovakiya uchrashuvidagi dramatik durang

O‘yinning birinchi bo‘limida qozog‘istonliklar faol harakat qilib, 29-daqiqada Islom Chesnokovning goli evaziga hisobni ochdilar. Ikkinchi taym boshida slovaklar hujumchisi Robert Bojenik muvozanatni tiklagan bo‘lsa-da, 65-daqiqada Yan Vorogovskiy Qozog‘istonni yana oldinga olib chiqdi.

Biroq uchrashuv asosiy vaqtiga qo‘shib berilgan beshinchi daqiqada — 90+5-daqiqada Adrian Kapralik gol urib, Slovakiyani mag‘lubiyatdan qutqarib qoldi. Shu tariqa, uchrashuv 2:2 hisobidagi durang bilan yakunlandi. Natijada Slovakiya 12 ochko bilan guruhni yuqori pog‘onada yakunlab, V ligaga to‘g‘ridan to‘g‘ri yo‘llanma oldi. Qozog‘iston esa 3 ochko bilan guruhda so‘nggi o‘rinda qoldi.

Guruh bahslari va natijalar

Ko‘rsatkichlar va tafsilotlar

Qozog‘iston — Slovakiya

2:2 (Gollar: Chesnokov, 29, Vorogovskiy, 65 — Bojenik, 56, Kapralik, 90+5)

Farer orollari — Moldova

1:0 (Gol: Samuelsen, 24)

Slovakiyaning natijasi

12 ochko bilan 1-o‘rin va V ligaga yo‘llanma

Qozog‘istonning natijasi

3 ochko bilan so‘nggi o‘rin

Farer orollari pley-offda

Guruhning ikkinchi uchrashuvida Farer orollari o‘z maydonida Moldovani qabul qildi. Uchrashuv taqdirini 24-daqiqada Edvin Samuelsen kiritgan yagona gol hal qildi. Ushbu g‘alabadan so‘ng Farer orollari o‘z hisobidagi ochkolari sonini 8 taga yetkazib, guruhda 2-o‘rinni egalladi va V ligaga o‘tish uchun pley-off bosqichida ishtirok etadigan bo‘ldi. Moldova esa 7 ochko bilan 3-pog‘onada qoldi.

Sizningcha, Qozog‘iston terma jamoasining Millatlar ligasidagi bunday natijalariga asosiy sabab nimada? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Sport yangiliklari