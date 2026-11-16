Millatlar ligasi: Qozog‘iston so‘nggi daqiqalarda g‘alabani boy berdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- UYEFA Millatlar ligasi doirasida Qozog‘iston va Slovakiya terma jamoalari o‘rtasidagi uchrashuv 2:2 hisobidagi durang bilan yakunlandi.
- Qozog‘iston safida Islom Chesnokov va Yan Vorogovskiy gol urgan bo‘lsa-da, mehmonlar 90+5-daqiqada Adrian Kapralik kiritgan gol evaziga mag‘lubiyatdan qutulib qoldi.
- Mazkur natijadan so‘ng 12 ochkoga ega Slovakiya guruhda birinchi o‘rinni egallab, V ligaga yo‘llanma oldi.
UYEFA Millatlar ligasida guruh bosqichining so‘nggi tur bahslari qizg‘in davom etmoqda. C liganing 3-guruhida joylashgan Qozog‘iston terma jamoasi o‘z maydonida Slovakiyani qabul qilib, g‘oliblikni qo‘ldan chiqardi. Uchrashuv kutilmagan drama va so‘nggi soniyalardagi gol bilan yakunlandi.
Qozog‘iston — Slovakiya uchrashuvidagi dramatik durang
O‘yinning birinchi bo‘limida qozog‘istonliklar faol harakat qilib, 29-daqiqada Islom Chesnokovning goli evaziga hisobni ochdilar. Ikkinchi taym boshida slovaklar hujumchisi Robert Bojenik muvozanatni tiklagan bo‘lsa-da, 65-daqiqada Yan Vorogovskiy Qozog‘istonni yana oldinga olib chiqdi.
Biroq uchrashuv asosiy vaqtiga qo‘shib berilgan beshinchi daqiqada — 90+5-daqiqada Adrian Kapralik gol urib, Slovakiyani mag‘lubiyatdan qutqarib qoldi. Shu tariqa, uchrashuv 2:2 hisobidagi durang bilan yakunlandi. Natijada Slovakiya 12 ochko bilan guruhni yuqori pog‘onada yakunlab, V ligaga to‘g‘ridan to‘g‘ri yo‘llanma oldi. Qozog‘iston esa 3 ochko bilan guruhda so‘nggi o‘rinda qoldi.
Guruh bahslari va natijalar
Ko‘rsatkichlar va tafsilotlar
Qozog‘iston — Slovakiya
2:2 (Gollar: Chesnokov, 29, Vorogovskiy, 65 — Bojenik, 56, Kapralik, 90+5)
Farer orollari — Moldova
1:0 (Gol: Samuelsen, 24)
Slovakiyaning natijasi
12 ochko bilan 1-o‘rin va V ligaga yo‘llanma
Qozog‘istonning natijasi
3 ochko bilan so‘nggi o‘rin
Farer orollari pley-offda
Guruhning ikkinchi uchrashuvida Farer orollari o‘z maydonida Moldovani qabul qildi. Uchrashuv taqdirini 24-daqiqada Edvin Samuelsen kiritgan yagona gol hal qildi. Ushbu g‘alabadan so‘ng Farer orollari o‘z hisobidagi ochkolari sonini 8 taga yetkazib, guruhda 2-o‘rinni egalladi va V ligaga o‘tish uchun pley-off bosqichida ishtirok etadigan bo‘ldi. Moldova esa 7 ochko bilan 3-pog‘onada qoldi.
Sizningcha, Qozog‘iston terma jamoasining Millatlar ligasidagi bunday natijalariga asosiy sabab nimada? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…