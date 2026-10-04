Tramp 20 milliondan ortiq amerikalikka 90 dollardan bir martalik to‘lov berilishini e’lon qildi

·2·Dunyo
Tramp 20 milliondan ortiq amerikalikka 90 dollardan bir martalik to‘lov berilishini e’lon qildi

AQSH prezidenti Donald Tramp 20 milliondan ortiq Medicare benefitsiariga tibbiy sug‘urta xarajatlarini qoplashga yordam berish uchun 90 dollardan bir martalik to‘lov berilishini ma’lum qildi. Bu haqda u Truth Social ijtimoiy tarmog‘ida yozdi.

AQSH Medicare va Medicaid xizmatlari markazi ma’lum qilishicha, to‘lov Medicare Part B dasturining ayrim ishtirokchilariga oktyabr oyida beriladi. Ko‘pchilik mablag‘ni to‘g‘ridan to‘g‘ri bank hisob raqamiga oladi, ayrim benefitsiarlarga esa chek yuboriladi.

Mablag‘lar Kongress tomonidan ajratilgan, qariyb 2 milliard dollarga ega Medicare Improvement Fund hisobidan beriladi. Biroq to‘lov barcha keksa amerikaliklarga tegishli emas: ayrim Medicare benefitsiarlari, jumladan Medicare Advantage rejasidagilar, undan foydalana olmaydi.

Bu Trampning saylovlar oldidan amerikaliklarga moliyaviy yordam berish haqidagi so‘nggi tashabbuslaridan biri bo‘ldi. Prezident, shuningdek, noyabr oyidagi oraliq saylovlarda respublikachilar Kongressda nazoratni saqlab qolsa, barcha katta yoshli amerikaliklarga 5 ming dollardan berish rejasini ilgari surgan. Biroq bu hozircha amalga oshirilgan to‘lov emas, balki taklif hisoblanadi.

Tramp ma’muriyati shu kunlarda yana qariyb 1 million amerikalikka 500 dollardan Obamacare bilan bog‘liq qaytarimlarni ham yubormoqda. Bu dastur Medicare to‘lovlaridan alohida hisoblanadi.

Donald TrampMedicareAQSH tibbiy sug‘urtasiObamacare
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Dunyo bo‘ylab tez yordam chaqirish qancha turadi?Dunyo bo‘ylab tez yordam chaqirish qancha turadi?2 oktabr 19:56Tizimni buzib kirdi: OpenAI sun’iy intellekti Avstraliya davlat bazasini buzib ochdiTizimni buzib kirdi: OpenAI sun’iy intellekti Avstraliya davlat bazasini buzib ochdi25 sentabr 09:41Har bir amerikalikka $5000 dan naqd pul: Tramp saylov oldidan mislsiz va’da berdiHar bir amerikalikka $5000 dan naqd pul: Tramp saylov oldidan mislsiz va’da berdi10 sentabr 16:35Oq uyda Si Szinpin sharafiga tantanali ziyofat — ko‘tarilgan tarixiy qadah so‘zlariOq uyda Si Szinpin sharafiga tantanali ziyofat — ko‘tarilgan tarixiy qadah so‘zlari25 sentabr 07:59Si Szinpin va Tramp Oq uydagi muzokaralarni «haqiqiy va chuqur» deb atadiSi Szinpin va Tramp Oq uydagi muzokaralarni «haqiqiy va chuqur» deb atadi25 sentabr 08:50«Har bir fuqaroga 5 000 dollar beraman»: Tramp saylov oldidan aqlbovar qilmas va’da berdi«Har bir fuqaroga 5 000 dollar beraman»: Tramp saylov oldidan aqlbovar qilmas va’da berdi2 oktabr 16:10
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota