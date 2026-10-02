Dunyo bo‘ylab tez yordam chaqirish qancha turadi?
Tez yordam xizmati dunyoning turli davlatlarida turlicha moliyalashtiriladi. Ayrim mamlakatlarda favqulodda tibbiy yordam davlat tomonidan qoplanadi, boshqalarida esa bemor yoki uning sug‘urtasi xizmat uchun to‘lov qiladi.
Buyuk Britaniya — 999 raqamiga qo‘ng‘iroq qilib, favqulodda vaziyatda tez yordam chaqirish va kasalxonaga olib borilish uchun alohida to‘lov olinmaydi. Xizmat NHS tizimi orqali moliyalashtiriladi.
AQSH — tez yordam xizmati pulli bo‘lishi mumkin. Yakuniy summa chaqiruv, transport masofasi, ko‘rsatilgan tibbiy yordam va sug‘urta shartlariga qarab o‘zgaradi. Masalan, Medicare qamrovidagi bemorlar uchun Medicare tasdiqlagan summaning 80 foizi qoplanadi, qolgan qismi esa bemor zimmasida qolishi mumkin.
Avstraliya — Medicare tez yordam xizmati xarajatini qoplamaydi. To‘lov tartibi shtat va hududga qarab farq qiladi. Masalan, Kvinslend va Tasmaniyada doimiy rezidentlar uchun shoshilinch tez yordam xizmati davlat tomonidan qoplanadi. Ayrim boshqa hududlarda esa bemor to‘lashi yoki sug‘urtadan foydalanishi mumkin.
Shu sababli “tez yordam chaqirish bepul” yoki “tez yordam har doim qimmat” degan yagona qoida yo‘q. Bir xil favqulodda holatda ham bemorning sug‘urtasi, yashash joyi va xizmat ko‘rsatish tizimiga qarab xarajat keskin farq qilishi mumkin.
Eng muhimi, favqulodda vaziyatda tez yordam chaqirishni narxdan qo‘rqib kechiktirmaslik kerak. To‘lov tartibi va sug‘urta qoplamasi mamlakat hamda hududga qarab alohida belgilanadi.
Izohlar 0
…