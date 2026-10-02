Dunyo bo‘ylab tez yordam chaqirish qancha turadi?

·1·Dunyo
Dunyo bo‘ylab tez yordam chaqirish qancha turadi?

Tez yordam xizmati dunyoning turli davlatlarida turlicha moliyalashtiriladi. Ayrim mamlakatlarda favqulodda tibbiy yordam davlat tomonidan qoplanadi, boshqalarida esa bemor yoki uning sug‘urtasi xizmat uchun to‘lov qiladi.

Buyuk Britaniya — 999 raqamiga qo‘ng‘iroq qilib, favqulodda vaziyatda tez yordam chaqirish va kasalxonaga olib borilish uchun alohida to‘lov olinmaydi. Xizmat NHS tizimi orqali moliyalashtiriladi.

AQSH — tez yordam xizmati pulli bo‘lishi mumkin. Yakuniy summa chaqiruv, transport masofasi, ko‘rsatilgan tibbiy yordam va sug‘urta shartlariga qarab o‘zgaradi. Masalan, Medicare qamrovidagi bemorlar uchun Medicare tasdiqlagan summaning 80 foizi qoplanadi, qolgan qismi esa bemor zimmasida qolishi mumkin.

Avstraliya — Medicare tez yordam xizmati xarajatini qoplamaydi. To‘lov tartibi shtat va hududga qarab farq qiladi. Masalan, Kvinslend va Tasmaniyada doimiy rezidentlar uchun shoshilinch tez yordam xizmati davlat tomonidan qoplanadi. Ayrim boshqa hududlarda esa bemor to‘lashi yoki sug‘urtadan foydalanishi mumkin.

Shu sababli “tez yordam chaqirish bepul” yoki “tez yordam har doim qimmat” degan yagona qoida yo‘q. Bir xil favqulodda holatda ham bemorning sug‘urtasi, yashash joyi va xizmat ko‘rsatish tizimiga qarab xarajat keskin farq qilishi mumkin.

Eng muhimi, favqulodda vaziyatda tez yordam chaqirishni narxdan qo‘rqib kechiktirmaslik kerak. To‘lov tartibi va sug‘urta qoplamasi mamlakat hamda hududga qarab alohida belgilanadi.

NHSMedicaretez yordam xizmati
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tizimni buzib kirdi: OpenAI sun’iy intellekti Avstraliya davlat bazasini buzib ochdiTizimni buzib kirdi: OpenAI sun’iy intellekti Avstraliya davlat bazasini buzib ochdi25 sentabr 09:41Yevropaning o‘z NATOsi bo‘ladimi? Ursula fon der Lyayen inqilobiy tashabbus bilan chiqmoqdaYevropaning o‘z NATOsi bo‘ladimi? Ursula fon der Lyayen inqilobiy tashabbus bilan chiqmoqda16 sentabr 08:29Nyu-York aeroportida kutilmagan mehmon: shiftdan yenot qulab tushdi (video)Nyu-York aeroportida kutilmagan mehmon: shiftdan yenot qulab tushdi (video)26 iyul 18:42Tramp Eronga qo‘yilgan sanksiyalar bo‘yicha kutilmagan bayonot berdiTramp Eronga qo‘yilgan sanksiyalar bo‘yicha kutilmagan bayonot berdi8 iyun 11:32Kiyevda dahshatli hujum oqibatida ko‘plab insonlar qurbon bo‘ldiKiyevda dahshatli hujum oqibatida ko‘plab insonlar qurbon bo‘ldi15 may 10:03Qora ritsar: Sidneyning ramzi ustida paydo bo‘lgan Betmen butun shaharni oyoqqa turg‘izdiQora ritsar: Sidneyning ramzi ustida paydo bo‘lgan Betmen butun shaharni oyoqqa turg‘izdi19 sentabr 09:59
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota