Jurnalistlar va teleboshlovchilar uchun yangi raqib: Xitoy robotlarni namoyish qildi

·44·Dunyo
Jurnalistlar va teleboshlovchilar uchun yangi raqib: Xitoy robotlarni namoyish qildi

Xitoyda sun’iy intellekt yordamida ishlaydigan ikkita odamsimon robot teleboshlovchi namoyish etildi. Ular inson qiyofasida yaratilgan bo‘lib, kamera qarshisida turish, gapirish, tabiiy harakatlanish va nutq mazmuniga mos ravishda yuz ifodalarini o‘zgartirish imkoniyatiga ega.

Yangi robotlar 5 noyabr kuni Pekinda bo‘lib o‘tgan Jahon media sammiti doirasidagi sun’iy intellekt forumida taqdim etildi. Loyiha Xitoyning Sinxua axborot agentligi va UBTECH Robotics kompaniyasi hamkorligida amalga oshirilgan.

Robotlardan biri erkak, ikkinchisi esa ayol qiyofasida yaratilgan. Ularning tashqi ko‘rinishini imkon qadar insonga o‘xshatish uchun bionik teri, odamsimon robototexnika va sun’iy intellekt texnologiyalaridan foydalanilgan. Shuningdek, ularning nutqi, lab harakatlari va yuz ifodalari o‘zaro uyg‘unlashtirilgan.

Robotlar Xinhua Yudian nomli sun’iy intellekt platformasiga ulangan. Ushbu tizim axborot agentligining tekshirilgan ma’lumotlar bazasidan foydalanib, yangiliklarni taqdim etishga yordam beradi. Taqdimot davomida robotlardan biri sahnada yangiliklarni o‘qib, o‘z imkoniyatlarini namoyish qilgan.

Shunga qaramay, robotlardan televideniyeda doimiy teleboshlovchi sifatida foydalanish rejasi hozircha tasdiqlanmagan. Ular kelajakda yangiliklarni taqdim etish, turli tillarda axborot yetkazish va auditoriya bilan muloqot qilish kabi vazifalarda qo‘llanishi mumkin.

Sun’iy intellektSinxuaUBTECH RoboticsJahon media sammiti
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jurnalistlar uchun eng xavfli davlatlar qaysi va nega dron zarbalari ko‘paymoqda?Jurnalistlar uchun eng xavfli davlatlar qaysi va nega dron zarbalari ko‘paymoqda?4 noyabr 13:25Bayqo‘ng‘irdan muvaffaqiyatli parvoz: «Soyuz-2.1b» raketasi 2,4 tonnadan ziyod yuk bilan uchdiBayqo‘ng‘irdan muvaffaqiyatli parvoz: «Soyuz-2.1b» raketasi 2,4 tonnadan ziyod yuk bilan uchdi16 sentabr 22:47Tirikdek tirannozavr: Xitoy savdo markazlari va parklaridagi shov-shuvli namoyish (video)Tirikdek tirannozavr: Xitoy savdo markazlari va parklaridagi shov-shuvli namoyish (video)27 oktabr 18:05Tramp oilasiga aloqador kompaniya Ukrainada robotlarni sinovdan o‘tkazmoqdaTramp oilasiga aloqador kompaniya Ukrainada robotlarni sinovdan o‘tkazmoqda31 may 16:05Bombardimonchi va yashirin qiruvchi kadrda: Xitoy qanday signal berdi?Bombardimonchi va yashirin qiruvchi kadrda: Xitoy qanday signal berdi?4 avgust 19:35Robotlar Marsning ilk "aholisi" bo‘lishi mumkinRobotlar Marsning ilk "aholisi" bo‘lishi mumkin10 iyul 13:55
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
G‘ozlar nega osmonda V shaklida uchadi? Buning ortida qanday sir bor?
G‘ozlar nega osmonda V shaklida uchadi? Buning ortida qanday sir bor?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi