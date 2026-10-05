«Pxenyan yana 10 ming harbiy jo‘natmoqda»: Zelenskiy Rossiya frontidagi yangi kuchlar haqida

·49·Dunyo
«Pxenyan yana 10 ming harbiy jo‘natmoqda»: Zelenskiy Rossiya frontidagi yangi kuchlar haqida
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyning ma’lumotlariga ko‘ra, Shimoliy Koreya Rossiya uchun yana 10 ming askarni frontga yuborishga tayyorlanmoqda.
  • Rossiya o‘z yo‘qotishlarini qoplash maqsadida chet el yollanma jangchilari va harbiy xizmatchilar sonini ko‘paytirishni rejalashtirmoqda.
  • Zelenskiy fuqarolari urushga jalb qilinayotgan davlatlarni bu jarayonga qarshi chiqishga chaqirdi.

Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy front chizig‘idagi vaziyat va Moskvaning xorijiy kuchlarni jalb qilish ko‘lamiga oid yangi xavotirli bayonot bilan chiqdi. Ukraina rahbarining ta’kidlashicha, Shimoliy Koreya (KXDR) Rossiya qurolli kuchlari safiga qo‘shilish uchun navbatdagi yirik harbiy kontingentni — yana 10 ming askarni yuborishga faol hozirlik ko‘rmoqda.

Zelenskiy Rossiya tomoni o‘z yo‘qotishlarini qoplash maqsadida xorijlik yollanma jangchilar hamda chet el harbiylari safini keskin kengaytirishni rejalashtirayotganini alohida qayd etdi.

10 minglik yangi kontingent va ittifoqchilik ko‘lami

Vladimir Zelenskiy oshkor qilgan ma’lumotlarga ko‘ra, Moskva va Pxenyan o‘rtasidagi harbiy hamkorlik yangi bosqichga chiqmoqda:

  • Shimoliy Koreyaning ishtiroki: KXDR Rossiya tomonida harakat qilish uchun yana 10 ming nafar harbiy xizmatchini front hududiga yo‘naltirishga tayyorlamoqda;

  • Xorijiy manbalarga tayanish: Rossiya armiyasi shaxsiy tarkib tanqisligini to‘ldirish uchun turli davlatlardan keluvchi yollanma kuchlar va xorijlik jangchilar oqimini sun’iy ravishda oshirish choralarini ko‘rmoqda.

Zelenskiyning jahon hamjamiyatiga shoshilinch chaqirig‘i

Ukraina rahbari o‘z chiqishi davomida fuqarolari turli yo‘llar orqali Rossiya safidagi harbiy harakatlarga yollanayotgan yoki jalb etilayotgan davlatlar hukumatlariga to‘g‘ridan to‘g‘ri murojaat yo‘lladi:

«Fuqarolari ushbu urushga jalb qilinayotgan barcha davlatlarni bu jarayonga keskin qarshilik ko‘rsatishga, odamlarining yollanma kuchga aylanishining oldini olishga va o‘z xalqini bunday xavfli tavakkalchilikdan asrab qolishga chaqiraman».

Zelenskiyning mazkur chiqishi xalqaro maydonda Pxenyan va Moskva aloqalariga nisbatan bosimlar kuchayayotgan hamda global xavfsizlik tashkilotlari urush geografiyasining yanada kengayib borishini muhokama qilayotgan pallada e’lon qilindi. Xalqaro kuzatuvchilar ushbu bayonot Kiyevning g‘arblik ittifoqchilari tomonidan qo‘shimcha havo hujumidan mudofaa vositalari va cheklovlarsiz qurol ishlatish bo‘yicha yangi talablarni ilgari surishiga turtki bo‘lishini taxmin qilmoqda.

Vladimir ZelenskiyKoreya (KXDR)RossiyaUkraina
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Zelenskiy ittifoqchilardan Patriot raketalarini so‘radi va Rossiyaga tahdid qildiZelenskiy ittifoqchilardan Patriot raketalarini so‘radi va Rossiyaga tahdid qildi20 avgust 23:20Ukraina uchun eng katta muammo: ballistik raketa tahdidi kuchaymoqda...Ukraina uchun eng katta muammo: ballistik raketa tahdidi kuchaymoqda...20 avgust 22:56Noqonuniy g'alla savdosiga zarba: Ukraina 13 ta kema va 28 ta kompaniyani «qora ro'yxat»ga kiritdiNoqonuniy g'alla savdosiga zarba: Ukraina 13 ta kema va 28 ta kompaniyani «qora ro'yxat»ga kiritdi15 avgust 09:56«Ukraina yo‘q qilinish yoqasida»: AQSH harbiy ekspertining shov-shuvli bayonoti«Ukraina yo‘q qilinish yoqasida»: AQSH harbiy ekspertining shov-shuvli bayonoti10 avgust 11:04«Rossiyaning zaiflashishini kutmang»: Vuchich Yevropani sulh tuzishga chaqirdi«Rossiyaning zaiflashishini kutmang»: Vuchich Yevropani sulh tuzishga chaqirdi10 avgust 10:52Ukrainada bosh qo‘mondon almashdi: frontda yangi da’volar aytildiUkrainada bosh qo‘mondon almashdi: frontda yangi da’volar aytildi22 iyul 16:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota