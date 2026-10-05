«Pxenyan yana 10 ming harbiy jo‘natmoqda»: Zelenskiy Rossiya frontidagi yangi kuchlar haqida
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyning ma’lumotlariga ko‘ra, Shimoliy Koreya Rossiya uchun yana 10 ming askarni frontga yuborishga tayyorlanmoqda.
- Rossiya o‘z yo‘qotishlarini qoplash maqsadida chet el yollanma jangchilari va harbiy xizmatchilar sonini ko‘paytirishni rejalashtirmoqda.
- Zelenskiy fuqarolari urushga jalb qilinayotgan davlatlarni bu jarayonga qarshi chiqishga chaqirdi.
Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy front chizig‘idagi vaziyat va Moskvaning xorijiy kuchlarni jalb qilish ko‘lamiga oid yangi xavotirli bayonot bilan chiqdi. Ukraina rahbarining ta’kidlashicha, Shimoliy Koreya (KXDR) Rossiya qurolli kuchlari safiga qo‘shilish uchun navbatdagi yirik harbiy kontingentni — yana 10 ming askarni yuborishga faol hozirlik ko‘rmoqda.
Zelenskiy Rossiya tomoni o‘z yo‘qotishlarini qoplash maqsadida xorijlik yollanma jangchilar hamda chet el harbiylari safini keskin kengaytirishni rejalashtirayotganini alohida qayd etdi.
10 minglik yangi kontingent va ittifoqchilik ko‘lami
Vladimir Zelenskiy oshkor qilgan ma’lumotlarga ko‘ra, Moskva va Pxenyan o‘rtasidagi harbiy hamkorlik yangi bosqichga chiqmoqda:
Shimoliy Koreyaning ishtiroki: KXDR Rossiya tomonida harakat qilish uchun yana 10 ming nafar harbiy xizmatchini front hududiga yo‘naltirishga tayyorlamoqda;
Xorijiy manbalarga tayanish: Rossiya armiyasi shaxsiy tarkib tanqisligini to‘ldirish uchun turli davlatlardan keluvchi yollanma kuchlar va xorijlik jangchilar oqimini sun’iy ravishda oshirish choralarini ko‘rmoqda.
Zelenskiyning jahon hamjamiyatiga shoshilinch chaqirig‘i
Ukraina rahbari o‘z chiqishi davomida fuqarolari turli yo‘llar orqali Rossiya safidagi harbiy harakatlarga yollanayotgan yoki jalb etilayotgan davlatlar hukumatlariga to‘g‘ridan to‘g‘ri murojaat yo‘lladi:
«Fuqarolari ushbu urushga jalb qilinayotgan barcha davlatlarni bu jarayonga keskin qarshilik ko‘rsatishga, odamlarining yollanma kuchga aylanishining oldini olishga va o‘z xalqini bunday xavfli tavakkalchilikdan asrab qolishga chaqiraman».
Zelenskiyning mazkur chiqishi xalqaro maydonda Pxenyan va Moskva aloqalariga nisbatan bosimlar kuchayayotgan hamda global xavfsizlik tashkilotlari urush geografiyasining yanada kengayib borishini muhokama qilayotgan pallada e’lon qilindi. Xalqaro kuzatuvchilar ushbu bayonot Kiyevning g‘arblik ittifoqchilari tomonidan qo‘shimcha havo hujumidan mudofaa vositalari va cheklovlarsiz qurol ishlatish bo‘yicha yangi talablarni ilgari surishiga turtki bo‘lishini taxmin qilmoqda.
Izohlar 0
…