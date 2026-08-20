Zelenskiy ittifoqchilardan Patriot raketalarini so‘radi va Rossiyaga tahdid qildi

·36·Dunyo
Zelenskiy ittifoqchilardan Patriot raketalarini so‘radi va Rossiyaga tahdid qildi
Qisqacha

Ukraina Prezidenti Vladimir Zelenskiy G'arb davlatlaridan «Patriot» tizimlari uchun raketalarni zudlik bilan yetkazib berishni so'radi va Ukraina Rossiya hududidagi obyektlarga javob zarbalarini davom ettirishini bildirdi. Kiyev, Borispol va Brovari atrofidagi yirik kombinatsiyalashgan hujumda ballistik va qanotli raketalar hamda dronlardan foydalanilgan, qanotli raketalarning taxminan 90 foizi urib tushirilgan.

Ukraina Prezidenti Vladimir Zelenskiy navbatdagi kechki videomurojaatida Kiyev va uning atrofidagi hududlarga uyushtirilgan yirik kombinatsiyalashgan hujum oqibatlari haqida to‘xtalib, G‘arb davlatlaridan «Patriot» tizimlari uchun zudlik bilan raketalar yetkazib berishni talab qildi. Davlat rahbari ballistik raketalarni urib tushirish bilan bog‘liq vaziyat keskin ekanini ta’kidlab, Ukraina Rossiya hududiga javob zarbalari berishda davom etishini bildirdi.

«Ballistika eng qiyini bo‘lib qolmoqda»: Hujum ko‘lami va raketalar tanqisligi

Zelenskiy o‘z murojaatida Kiyev, Borispol va Brovarida olib borilgan bartaraf etish ishlariga baho berib, havo hujumidan mudofaa tizimidagi zaif nuqtalarni ochiqladi:

"Bugun kunning katta qismida Kiyev va mintaqada — Borispol hamda Brovarida hujum oqibatlarini bartaraf etish ishlari davom etdi. Bu kombinatsiyalashgan zarba edi: ko‘plab ballistik va qanotli raketalar hamda dronlar qo‘llanildi. Afsuski, ballistika bilan bog‘liq vaziyat hozir eng og‘iri bo‘lib qolmoqda. Agar qanotli raketalarning taxminan 90 foizi urib tushirilgan bo‘lsa, ballistik raketalar bo‘yicha ko‘rsatkichlar ancha past.", — dedi Vladimir Zelenskiy.

Kiyevdagi vaziyat va qurol-yarog‘ ta’minoti tafsilotlari

Yo‘nalish

Holat va asosiy tafsilotlar

Hujumga uchragan hududlar

Kiyev shahri, Borispol va Brovari atrofi

Nishonga olish vositalari

Qanotli raketalar (90% urib tushirilgan), ballistik raketalar, dronlar

Asosiy talab

«Patriot» HHM tizimlari uchun qo‘shimcha raketalar

Xarid sharti

Bepul yordam emas, sotib olishga tayyorlik bildirildi

Bosh to‘siq

AQSH va ittifoqchilarda siyosiy qarorlarning kechikishi hamda mablag‘ tanqisligi

Javob harakatlari

Rossiya ichkarisidagi obyektlarga yangi zarbalar berish rejasi

«Biz sovg‘a so‘ramayapmiz, sotib olishga tayyormiz»

Ukraina rahbari ittifoqchilarning siyosiy qarorlari hal qiluvchi ahamiyatga ega ekanini bildirib, AQSH va G‘arb hamkorlarini tezkor harakat qilishga chaqirdi:

"Bizga Patriot uchun raketalar kerak, buni faqat hamkorlarimiz bera oladi. Biz sovg‘alar haqida gapirmayapmiz — Ukraina bu qurollarni sotib olishga tayyor. Faqatgina siyosiy qarorlar qabul qilinishi muhim, birinchi navbatda Qo‘shma Shtatlarda."

Moliyaviy inqiroz va yangi vazir tayinlovi

Shu bilan birga, Zelenskiy yangi mudofaa vaziri Yevgeniy Xmarani tanishtirish marosimida Kiyev uchun eng katta muammo urush olib borishga mablag‘ning keskin yetishmasligi ekanini ochiq tan oldi. Shunga qaramay, u Ukraina tomoni qarshi zarbalar berish imkoniyatlarini kengaytirishini ta’kidladi.

Sizningcha, G‘arb davlatlari Patriot tizimlarini qo‘shimcha raketalar bilan ta’minlash orqali Ukraina osmonini to‘liq himoya qila oladimi yoki moliyaviy va ishlab chiqarish cheklovlari bunga to‘sqinlik qiladimi?

O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va harbiy-siyosiy yangiliklarni kuzatib borish uchun ushbu tahlilni yaqinlaringizga ulashing!

Volodymyr ZelenskyyKyivRussiaPatriotUkraine
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Urush qimmatlashdi, eng katta muammo — pul»: Zelenskiy mudofaadagi tanqislikni tan oldi«Urush qimmatlashdi, eng katta muammo — pul»: Zelenskiy mudofaadagi tanqislikni tan oldiKecha, 23:50Germaniyada ukrainalik harbiylar o‘quv joylarini tark etmoqdaGermaniyada ukrainalik harbiylar o‘quv joylarini tark etmoqdaKecha, 23:42Mariya Zaxarova G‘arbning geosiyosiy maqsadlari haqida bayonot berdiMariya Zaxarova G‘arbning geosiyosiy maqsadlari haqida bayonot berdiKecha, 23:12Bank xodimining ishdan bo‘shatilishi talabi va Kiyevdagi yangi korrupsion shov-shuvBank xodimining ishdan bo‘shatilishi talabi va Kiyevdagi yangi korrupsion shov-shuvKecha, 23:05Ukraina uchun eng katta muammo: ballistik raketa tahdidi kuchaymoqda...Ukraina uchun eng katta muammo: ballistik raketa tahdidi kuchaymoqda...Kecha, 22:56Metro ichida chelakdan o‘nlab ilonsimon baliqlar sochilib ketdiMetro ichida chelakdan o‘nlab ilonsimon baliqlar sochilib ketdiKecha, 21:32
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi