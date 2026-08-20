Zelenskiy ittifoqchilardan Patriot raketalarini so‘radi va Rossiyaga tahdid qildi
Ukraina Prezidenti Vladimir Zelenskiy G'arb davlatlaridan «Patriot» tizimlari uchun raketalarni zudlik bilan yetkazib berishni so'radi va Ukraina Rossiya hududidagi obyektlarga javob zarbalarini davom ettirishini bildirdi. Kiyev, Borispol va Brovari atrofidagi yirik kombinatsiyalashgan hujumda ballistik va qanotli raketalar hamda dronlardan foydalanilgan, qanotli raketalarning taxminan 90 foizi urib tushirilgan.
Ukraina Prezidenti Vladimir Zelenskiy navbatdagi kechki videomurojaatida Kiyev va uning atrofidagi hududlarga uyushtirilgan yirik kombinatsiyalashgan hujum oqibatlari haqida to‘xtalib, G‘arb davlatlaridan «Patriot» tizimlari uchun zudlik bilan raketalar yetkazib berishni talab qildi. Davlat rahbari ballistik raketalarni urib tushirish bilan bog‘liq vaziyat keskin ekanini ta’kidlab, Ukraina Rossiya hududiga javob zarbalari berishda davom etishini bildirdi.
«Ballistika eng qiyini bo‘lib qolmoqda»: Hujum ko‘lami va raketalar tanqisligi
Zelenskiy o‘z murojaatida Kiyev, Borispol va Brovarida olib borilgan bartaraf etish ishlariga baho berib, havo hujumidan mudofaa tizimidagi zaif nuqtalarni ochiqladi:
"Bugun kunning katta qismida Kiyev va mintaqada — Borispol hamda Brovarida hujum oqibatlarini bartaraf etish ishlari davom etdi. Bu kombinatsiyalashgan zarba edi: ko‘plab ballistik va qanotli raketalar hamda dronlar qo‘llanildi. Afsuski, ballistika bilan bog‘liq vaziyat hozir eng og‘iri bo‘lib qolmoqda. Agar qanotli raketalarning taxminan 90 foizi urib tushirilgan bo‘lsa, ballistik raketalar bo‘yicha ko‘rsatkichlar ancha past.", — dedi Vladimir Zelenskiy.
Kiyevdagi vaziyat va qurol-yarog‘ ta’minoti tafsilotlari
Yo‘nalish
Holat va asosiy tafsilotlar
Hujumga uchragan hududlar
Kiyev shahri, Borispol va Brovari atrofi
Nishonga olish vositalari
Qanotli raketalar (90% urib tushirilgan), ballistik raketalar, dronlar
Asosiy talab
«Patriot» HHM tizimlari uchun qo‘shimcha raketalar
Xarid sharti
Bepul yordam emas, sotib olishga tayyorlik bildirildi
Bosh to‘siq
AQSH va ittifoqchilarda siyosiy qarorlarning kechikishi hamda mablag‘ tanqisligi
Javob harakatlari
Rossiya ichkarisidagi obyektlarga yangi zarbalar berish rejasi
«Biz sovg‘a so‘ramayapmiz, sotib olishga tayyormiz»
Ukraina rahbari ittifoqchilarning siyosiy qarorlari hal qiluvchi ahamiyatga ega ekanini bildirib, AQSH va G‘arb hamkorlarini tezkor harakat qilishga chaqirdi:
"Bizga Patriot uchun raketalar kerak, buni faqat hamkorlarimiz bera oladi. Biz sovg‘alar haqida gapirmayapmiz — Ukraina bu qurollarni sotib olishga tayyor. Faqatgina siyosiy qarorlar qabul qilinishi muhim, birinchi navbatda Qo‘shma Shtatlarda."
Moliyaviy inqiroz va yangi vazir tayinlovi
Shu bilan birga, Zelenskiy yangi mudofaa vaziri Yevgeniy Xmarani tanishtirish marosimida Kiyev uchun eng katta muammo urush olib borishga mablag‘ning keskin yetishmasligi ekanini ochiq tan oldi. Shunga qaramay, u Ukraina tomoni qarshi zarbalar berish imkoniyatlarini kengaytirishini ta’kidladi.
Sizningcha, G‘arb davlatlari Patriot tizimlarini qo‘shimcha raketalar bilan ta’minlash orqali Ukraina osmonini to‘liq himoya qila oladimi yoki moliyaviy va ishlab chiqarish cheklovlari bunga to‘sqinlik qiladimi?
O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va harbiy-siyosiy yangiliklarni kuzatib borish uchun ushbu tahlilni yaqinlaringizga ulashing!
…