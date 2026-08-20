Ukraina uchun eng katta muammo: ballistik raketa tahdidi kuchaymoqda...

·1·Dunyo
Ukraina uchun eng katta muammo: ballistik raketa tahdidi kuchaymoqda...

Ukraina havo hujumidan mudofaa tizimi ballistik raketalarga qarshi kurashda jiddiy qiyinchiliklarga duch kelmoqda. The Guardian mudofaa va xavfsizlik bo‘yicha muharriri Den Sabbag bu holatni, avvalo, Patriot tizimi uchun tutqich raketalar yetishmasligi bilan izohladi.

Eng xavotirli jihati shundaki, yuqori tezlikdagi ballistik raketalar havo hujumi haqidagi ogohlantirishdan so‘ng atigi bir necha daqiqada nishonga yetib borishi mumkin.

Patriot raketalari yetishmayapti

Den Sabbagning yozishicha, tutqich raketalar tanqisligi Ukraina uchun ballistik hujumlarga qarshi mudofaani ancha murakkablashtirmoqda.

«Patriot uchun ushlagichlarning yetishmasligi Ukrainani yuqori tezlikdagi ballistik hujumlardan himoya qilishni qiyinlashtiradi».

Shu oy boshida Ukraina Qurolli kuchlari havo kuchlari xavfsizlik sabablariga ko‘ra Rossiya tomonidan uchirilgan va urib tushirilgan ballistik raketalar soni haqidagi ma’lumotlarni e’lon qilishni to‘xtatgani ham qayd etilgan.

Zelenskiy hamkorlarga yana murojaat qildi

Rossiyaning navbatdagi raketa hujumidan keyin Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy mamlakat uchun havo mudofaa vositalari va tutqich raketalar yetkazib berish masalasini yana ko‘tardi.

Uning ta’kidlashicha, ballistik raketalar hozirgi sharoitda Ukraina uchun eng jiddiy tahdidlardan biri bo‘lib qolmoqda.

Zelenskiyning fikricha, mamlakatning ballistik hujumlarga qarshi himoyasi ko‘p jihatdan hamkor davlatlar tomonidan Patriot tizimi uchun raketalar yetkazib berilishiga bog‘liq.

Rossiya Kiyev va viloyatiga ommaviy zarba berganini ma’lum qildi

Rossiya Mudofaa vazirligi ma’lumotiga ko‘ra, bugun tunda Rossiya Qurolli kuchlari Kiyev shahri va Kiyev viloyatidagi harbiy sanoat obyektlari, transport-logistika markazlari hamda omborlarga ommaviy zarba bergan.

Bu da’volar urush sharoitidagi tomonlarning rasmiy bayonotlariga asoslanganini va mustaqil manbalar tomonidan har bir nishon hamda hujum natijalarini zudlik bilan to‘liq tekshirish har doim ham imkonli emasligini hisobga olish lozim.

Nega aynan ballistik raketalar asosiy xavfga aylanmoqda?

Muammo

Ukraina uchun oqibat

Raketalarning yuqori tezligi

Reaksiya vaqti juda qisqa

Tutqich raketalar tanqisligi

Barcha hujumlarni qaytarish qiyin

Ballistik trayektoriya

Maxsus havo mudofaa tizimlari talab qilinadi

Hujumlar davom etishi

Mudofaa zaxiralariga bosim kuchayadi

Shu tariqa, Ukraina uchun havo hujumidan mudofaa masalasi yana eng dolzarb mavzulardan biriga aylanmoqda. Endi asosiy savol — Kiyev hamkorlaridan yetarli miqdorda havo mudofaa vositalari va tutqich raketalar ola oladimi?

Sizningcha, Ukrainaga havo mudofaa tizimlarini yetkazib berish urushdagi vaziyatga qay darajada ta’sir qilishi mumkin? Fikringizni izohlarda qoldiring va maqolani Telegram hamda boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Metro ichida chelakdan o‘nlab ilonsimon baliqlar sochilib ketdiMetro ichida chelakdan o‘nlab ilonsimon baliqlar sochilib ketdiBugun, 21:32Politsiyachini tishlab olgan mast ukrainalik ayol Polshadan deportatsiya qilindiPolitsiyachini tishlab olgan mast ukrainalik ayol Polshadan deportatsiya qilindiBugun, 17:19«Musulmonlar bizga katoliklardan ko‘ra yaqinroq»: Mixalkovdan shov-shuvli fikr...«Musulmonlar bizga katoliklardan ko‘ra yaqinroq»: Mixalkovdan shov-shuvli fikr...Bugun, 17:15Harbiy ekspert Rossiyaning «Poseydon» tizimiga qanday baho berdi?Harbiy ekspert Rossiyaning «Poseydon» tizimiga qanday baho berdi?Bugun, 17:06AQSH davlat qarzi bo‘yicha yangi rekord o‘rnatdiAQSH davlat qarzi bo‘yicha yangi rekord o‘rnatdiBugun, 14:45JD.com kompaniyasi Pekinda 24 soat ishlaydigan robot-qahvaxona ochdiJD.com kompaniyasi Pekinda 24 soat ishlaydigan robot-qahvaxona ochdiBugun, 13:10
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi