Ukraina uchun eng katta muammo: ballistik raketa tahdidi kuchaymoqda...
Ukraina havo hujumidan mudofaa tizimi ballistik raketalarga qarshi kurashda jiddiy qiyinchiliklarga duch kelmoqda. The Guardian mudofaa va xavfsizlik bo‘yicha muharriri Den Sabbag bu holatni, avvalo, Patriot tizimi uchun tutqich raketalar yetishmasligi bilan izohladi.
Eng xavotirli jihati shundaki, yuqori tezlikdagi ballistik raketalar havo hujumi haqidagi ogohlantirishdan so‘ng atigi bir necha daqiqada nishonga yetib borishi mumkin.
Patriot raketalari yetishmayapti
Den Sabbagning yozishicha, tutqich raketalar tanqisligi Ukraina uchun ballistik hujumlarga qarshi mudofaani ancha murakkablashtirmoqda.
«Patriot uchun ushlagichlarning yetishmasligi Ukrainani yuqori tezlikdagi ballistik hujumlardan himoya qilishni qiyinlashtiradi».
Shu oy boshida Ukraina Qurolli kuchlari havo kuchlari xavfsizlik sabablariga ko‘ra Rossiya tomonidan uchirilgan va urib tushirilgan ballistik raketalar soni haqidagi ma’lumotlarni e’lon qilishni to‘xtatgani ham qayd etilgan.
Zelenskiy hamkorlarga yana murojaat qildi
Rossiyaning navbatdagi raketa hujumidan keyin Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy mamlakat uchun havo mudofaa vositalari va tutqich raketalar yetkazib berish masalasini yana ko‘tardi.
Uning ta’kidlashicha, ballistik raketalar hozirgi sharoitda Ukraina uchun eng jiddiy tahdidlardan biri bo‘lib qolmoqda.
Zelenskiyning fikricha, mamlakatning ballistik hujumlarga qarshi himoyasi ko‘p jihatdan hamkor davlatlar tomonidan Patriot tizimi uchun raketalar yetkazib berilishiga bog‘liq.
Rossiya Kiyev va viloyatiga ommaviy zarba berganini ma’lum qildi
Rossiya Mudofaa vazirligi ma’lumotiga ko‘ra, bugun tunda Rossiya Qurolli kuchlari Kiyev shahri va Kiyev viloyatidagi harbiy sanoat obyektlari, transport-logistika markazlari hamda omborlarga ommaviy zarba bergan.
Bu da’volar urush sharoitidagi tomonlarning rasmiy bayonotlariga asoslanganini va mustaqil manbalar tomonidan har bir nishon hamda hujum natijalarini zudlik bilan to‘liq tekshirish har doim ham imkonli emasligini hisobga olish lozim.
Nega aynan ballistik raketalar asosiy xavfga aylanmoqda?
Muammo
Ukraina uchun oqibat
Raketalarning yuqori tezligi
Reaksiya vaqti juda qisqa
Tutqich raketalar tanqisligi
Barcha hujumlarni qaytarish qiyin
Ballistik trayektoriya
Maxsus havo mudofaa tizimlari talab qilinadi
Hujumlar davom etishi
Mudofaa zaxiralariga bosim kuchayadi
Shu tariqa, Ukraina uchun havo hujumidan mudofaa masalasi yana eng dolzarb mavzulardan biriga aylanmoqda. Endi asosiy savol — Kiyev hamkorlaridan yetarli miqdorda havo mudofaa vositalari va tutqich raketalar ola oladimi?
Sizningcha, Ukrainaga havo mudofaa tizimlarini yetkazib berish urushdagi vaziyatga qay darajada ta’sir qilishi mumkin? Fikringizni izohlarda qoldiring va maqolani Telegram hamda boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing.
…