Amerikaliklar kamroq ovqatlanmoqda: "ozdiruvchi dorilar" restoran biznesiga ta’sir qilmoqda

·3·Dunyo
Amerikaliklar kamroq ovqatlanmoqda: "ozdiruvchi dorilar" restoran biznesiga ta’sir qilmoqda

AQSHda ozish uchun qo‘llaniladigan GLP-1 preparatlarining ommalashishi restoran biznesiga ham ta’sir ko‘rsata boshladi. The New York Times ma’lumotiga ko‘ra, mamlakatda katta yoshli aholining qariyb 11 foizi, ya’ni 30 millionga yaqin kishi Wegovy, Ozempic va Zepbound kabi dorilardan foydalanmoqda.

Bunday preparatlar ishtahani pasaytirishi va insonning kamroq ovqat iste’mol qilishiga olib kelishi mumkin. Shu sababli ayrim odamlar restoranlarga avvalgidan kamroq bormoqda, borganida esa kichikroq porsiya buyurtma qilmoqda yoki taomning bir qismini qoldirib ketmoqda.

Atlantadagi Twisted Soul Cookhouse & Pours restorani egasi Debora VanTris mijozlar idishda ovqatning yarmini qoldirib ketayotgani ko‘payganini aytgan. Restoran xodimlari bunga sababni so‘raganida, ayrim mijozlar bu holatni ozish uchun qilayotgan «ukollar» bilan bog‘lashgan.

Bu o‘zgarishlar restoranlarni menyularini qayta ko‘rib chiqishga undamoqda. Kichikroq porsiyalar, oqsilga boy taomlar va kaloriyasi nisbatan kam variantlarga talab ortib bormoqda.

Masalan, ayrim restoranlar katta porsiya o‘rniga kichikroq miqdordagi go‘shtni sabzavot yoki dengiz mahsulotlari bilan birga taklif qilish variantlarini ko‘rib chiqmoqda. Ba’zi yirik tarmoqlar esa GLP-1 preparatlarini qabul qiluvchilar uchun moslashtirilgan menyularni sinovdan o‘tkazmoqda.

Shu bilan birga, restoranlar uchun yangi muammo ham paydo bo‘lmoqda: porsiyani kichraytirish bilan birga narxni qanday belgilash masalasi. Chunki mahsulot miqdori kamaygani bilan ijara, xodimlar maoshi va boshqa xarajatlar o‘zgarmasligi mumkin.

Mutaxassislar fikricha, GLP-1 preparatlaridan foydalanuvchilar soni ortib borishi bilan restoranlar ham iste’molchilarning yangi ovqatlanish odatlariga moslashishiga to‘g‘ri keladi.

GLP-1VegoviOzempikTvisted Sou Kukxaus & Purs
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lapshadan tirik kalamush bolasi chiqdi: mijoz shokdaLapshadan tirik kalamush bolasi chiqdi: mijoz shokda13 sentabr 10:34Hindistondagi sirli restoran: mijozlar qabrlar orasida ovqatlanadiHindistondagi sirli restoran: mijozlar qabrlar orasida ovqatlanadi2 sentabr 22:24Desertga chumoli qo‘shgan mashhur oshpaz qamoqqa tushishi mumkinDesertga chumoli qo‘shgan mashhur oshpaz qamoqqa tushishi mumkin22 iyul 15:29Britaniyada 1,3 million dollarlik ozdiruvchi dorilar sirli o‘g‘irlandiBritaniyada 1,3 million dollarlik ozdiruvchi dorilar sirli o‘g‘irlandi10 iyul 01:33Ulkan “gril charxpalagi” videosi restoran yopilishiga sabab bo‘ldiUlkan “gril charxpalagi” videosi restoran yopilishiga sabab bo‘ldi4 avgust 16:31Kiyevdagi “O‘zbek palovi №1” restorani raketa hujumida vayron bo‘ldiKiyevdagi “O‘zbek palovi №1” restorani raketa hujumida vayron bo‘ldi3 iyul 15:38
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota