MrBeast bir sutkada 71,8 mln ko‘rish bilan rekord o‘rnatdi

·41·Dunyo
MrBeast bir sutkada 71,8 mln ko‘rish bilan rekord o‘rnatdi

YouTube platformasidagi eng mashhur kontent yaratuvchilardan biri MrBeast navbatdagi katta natijasini qayd etdi. Uning yangi videosi e’lon qilinganidan keyin dastlabki 24 soat ichida 71,8 million marta ko‘rildi. Bu ko‘rsatkich youtuber'ning bir sutkadagi ko‘rishlar bo‘yicha shaxsiy rekordiga aylandi.

Videoga bo‘lgan qiziqish nafaqat ko‘rishlar sonida, balki tomoshabinlarning uni qancha vaqt davomida tomosha qilganida ham namoyon bo‘ldi. Ma’lumotlarga ko‘ra, foydalanuvchilar videoni o‘rtacha 20 daqiqadan ko‘proq vaqt ko‘rgan.

Natijada videoning umumiy tomosha vaqti 1 milliard daqiqadan oshgan. Bu esa MrBeast kontentining YouTube auditoriyasi orasida qanchalik katta qiziqish uyg‘otayotganini ko‘rsatadi.

MrBeast so‘nggi yillarda yirik loyihalari, katta sovrinlari va noodatiy videolari bilan platformadagi eng taniqli ijodkorlardan biriga aylangan. Yangi rekord esa uning YouTube'dagi yuqori natijalari qatoriga yana bir ko‘rsatkich qo‘shdi.

MrBeastYutub rekordiYutub auditoriyasiYutub videolari
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

500 mln muxlisi bor MrBeast uylandi: to‘ydagi sirli orol...500 mln muxlisi bor MrBeast uylandi: to‘ydagi sirli orol...23 iyul 15:32Yutub qiroli MrBeast yarim milliardlik marrani birinchi bo‘lib zabt etdiYutub qiroli MrBeast yarim milliardlik marrani birinchi bo‘lib zabt etdi14 iyun 16:56Rossiya rasmiylari Irkutskdagi “vabo” haqidagi mish-mishlarga ishonmaslikka chaqirdiRossiya rasmiylari Irkutskdagi “vabo” haqidagi mish-mishlarga ishonmaslikka chaqirdiBugun 17:45Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?Bugun 17:40Tuyalarga ham botoks qilinadimi? Go‘zallik tanlovida 20 ta tuya chetlatildiTuyalarga ham botoks qilinadimi? Go‘zallik tanlovida 20 ta tuya chetlatildiBugun 16:5820 yillik shifokorlik kasbidan voz kechib bulochka biznesini boshlagan xitoylik ayol20 yillik shifokorlik kasbidan voz kechib bulochka biznesini boshlagan xitoylik ayolBugun 16:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota