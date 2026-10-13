MrBeast jamoasi Xivada: Ichan qal’a dunyo nigohida bo‘lishi mumkin!

·47·O‘zbekiston
MrBeast jamoasi Xivada: Ichan qal’a dunyo nigohida bo‘lishi mumkin!
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Mashhur YouTube blogeri MrBeast (Jimmy Donaldson) va uning jamoasi O‘zbekistonga tashrif buyurib, Xivaning Ichan qal’asida suratga olish ishlarini olib bormoqda.
  • Bu tashrifning asosiy maqsadi mamlakatning tarixiy va madaniy merosini xalqaro auditoriyaga tanitishdir.
  • Ichan qal’aning o‘ziga xos me’moriy obidalari va qadimiy ko‘rinishi xalqaro miqyosdagi videoloyihalar uchun katta qiziqish uyg‘otadi.

Dunyoning eng mashhur YouTube blogerlaridan biri MrBeast'ning (Jimmy Donaldson) suratga olish jamoasi Xorazm viloyatiga yetib bordi. Ayni paytda ijodiy guruh Xivaning tarixiy markazi — Ichan qal’ada tasvirga olish ishlarini olib bormoqda.

Toshkentdan Xivagacha davom etgan safar

MrBeast 9 oktyabr kuni O‘zbekistonga tashrif buyurgan. Bu uning Markaziy Osiyoga ilk safari hisoblanadi. Tashrif San’at va madaniyatni rivojlantirish jamg‘armasi hamda Turizm qo‘mitasi hamkorligida tashkil etilgan bo‘lib, asosiy maqsad mamlakatning tarixiy va madaniy merosini xalqaro auditoriyaga tanitishdan iborat.

Dastlab blogerning o‘zi Toshkent va Samarqandga borishi rejalashtirilgan. Uning suratga olish jamoasi esa safarni davom ettirib, Buxoro va Xivadagi tarixiy obidalarni tasvirga olishga kirishgan. Toshkentdagi tashrifi davomida MrBeast ko‘plab muxlislar e’tiboriga tushgan. Bloger O‘zbekistondagi mashhurligini avvaliga yetarlicha baholamaganini tan olgan. Uning so‘zlariga ko‘ra, minglab muxlislar avtomobili ortidan ergashgan.

Nega aynan Ichan qal’a?

Xivaning qadimiy Ichan qal’asi 1990 yilda UNESCO Butunjahon merosi ro‘yxatiga kiritilgan. O‘zbekistonning xalqaro miqyosda e’tirof etilgan tarixiy maskanlaridan biri bo‘lgan ushbu hududda Kalta Minor, Islomxo‘ja minorasi, Juma masjidi va Ko‘hna Ark kabi noyob me’moriy obidalar joylashgan.

Qadimiy devorlar, tor ko‘chalar va asrlar davomida saqlanib qolgan me’moriy yodgorliklar Ichan qal’aga o‘ziga xos ko‘rinish beradi. Shu bois bu maskan xalqaro miqyosdagi videoloyihalar uchun ham katta qiziqish uyg‘otishi mumkin.

Video qachon e’lon qilinadi?

Hozircha suratga olinayotgan videoning qachon namoyish etilishi va qanday formatda tayyorlanishi haqida rasmiy ma’lumot berilmagan. Shuningdek, jamoa Ichan qal’aning aynan qaysi qismlarida tasvirga olish ishlarini olib borayotgani ham ochiqlanmagan.

Shunga qaramay, MrBeast jamoasining Xivaga tashrifi O‘zbekistonning boy tarixiy merosini xalqaro auditoriyaga tanitish nuqtayi nazaridan katta qiziqish uyg‘otmoqda.

MrBeastIchan qal’aXivaUNESCO
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindiIIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi11 oktabr 14:28MrBeast Samarqand, Buxoro va Xivaga ham boradimi?MrBeast Samarqand, Buxoro va Xivaga ham boradimi?9 oktabr 21:03250 xil qovun va 186 ming sayyoh: Xivadagi xalqaro festival qanday o‘tdi?250 xil qovun va 186 ming sayyoh: Xivadagi xalqaro festival qanday o‘tdi?11 avgust 09:49Samarqandda olomon xitoylik sayyohni MrBeast deb o‘yladi (video)Samarqandda olomon xitoylik sayyohni MrBeast deb o‘yladi (video)Bugun 05:28Xivada uch kunlik katta bayram: asosiy "syurpriz" 8 avgustdaXivada uch kunlik katta bayram: asosiy "syurpriz" 8 avgustda25 iyul 15:31MrBeastning Instagram profilida paydo bo‘lgan “Uzbek” rukni muxlislarga manzur bo‘ldiMrBeastning Instagram profilida paydo bo‘lgan “Uzbek” rukni muxlislarga manzur bo‘ldi11 oktabr 15:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
O‘zbekistonda ertaga yomg‘ir yog‘adi: qaysi hududlarda kutilmoqda?
O‘zbekistonda ertaga yomg‘ir yog‘adi: qaysi hududlarda kutilmoqda?
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi
O‘zgidromet ertangi ob-havo prognozini e’lon qildi
O‘zgidromet ertangi ob-havo prognozini e’lon qildi
Dunyoning 1-raqamli yutuberi MrBeast Toshkent aeroportida qanday kutib olindi? (video)
Dunyoning 1-raqamli yutuberi MrBeast Toshkent aeroportida qanday kutib olindi? (video)
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi