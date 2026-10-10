MrBeast Samarqandda muxlislar qurshovida qoldi (video)

·7·Madaniyat
MrBeast Samarqandda muxlislar qurshovida qoldi (video)

Bugun, 10 oktyabr kuni Samarqandda mashhur bloger MrBeast'ni ko‘rish va u bilan suratga tushish istagida bo‘lgan yuzlab muxlislar to‘plandi. Bloger atrofida katta olomon yig‘ilib, ko‘pchilik unga yaqinroq borish va esdalik uchun suratga tushishga harakat qildi. Odamlar shu qadar ko‘p ediki, olomon orasidan o‘tishning o‘zi ham oson bo‘lmadi.

Kecha Toshkentda MrBeast ortidan yugurgan muxlislar bugun Samarqandda uni kutib oldi. Bloger bilan suratga tushish va uni yaqindan ko‘rish istagida bo‘lganlar orasida hayajon katta bo‘ldi. Uning tashrifi nafaqat poytaxtda, balki boshqa shaharlarda ham katta qiziqish uyg‘otayotganini kuzatish mumkin.

Ijtimoiy tarmoqlarda ham MrBeast'ning O‘zbekistondagi tashrifi bilan bog‘liq lavhalar e’tibor tortmoqda. Mashhur blogerni ko‘rish uchun yig‘ilgan muxlislar, olomon va suratga tushish uchun bo‘lgan urinishlar uning tashrifi ko‘pchilik uchun unutilmas voqeaga aylanganini ko‘rsatmoqda.

MrBeastSamarqandTashrifiMuxlislar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

MrBeast Samarqand, Buxoro va Xivaga ham boradimi?MrBeast Samarqand, Buxoro va Xivaga ham boradimi?Kecha 21:03MrBeast'ning O‘zbekistonga kelishi ortida qanday iqtisodiy hisob-kitob yotibdi?MrBeast'ning O‘zbekistonga kelishi ortida qanday iqtisodiy hisob-kitob yotibdi?Bugun 10:52MrBeast shousida 3 nafar omadli ishtirokchi 100 mln so‘mdan pul yutib oldi (video)MrBeast shousida 3 nafar omadli ishtirokchi 100 mln so‘mdan pul yutib oldi (video)Kecha 20:49MrBeast'ning Toshkentdagi uchrashuv manzili ma’lum bo‘ldiMrBeast'ning Toshkentdagi uchrashuv manzili ma’lum bo‘ldiKecha 13:53Dunyoning 1-raqamli yutuberi MrBeast Toshkent aeroportida qanday kutib olindi? (video)Dunyoning 1-raqamli yutuberi MrBeast Toshkent aeroportida qanday kutib olindi? (video)Kecha 09:07MrBeast Toshkentga keladi: 200 nafar muxlis uni ko‘rishi mumkinMrBeast Toshkentga keladi: 200 nafar muxlis uni ko‘rishi mumkin6 oktabr 19:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi
Maftuna Xolmurotova "Ko‘krak nishoni" bilan taqdirlandi: xonanda muxlislariga murojaat qildi
Maftuna Xolmurotova "Ko‘krak nishoni" bilan taqdirlandi: xonanda muxlislariga murojaat qildi
Murod Nazarov katta o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan tafsilotlar
Murod Nazarov katta o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan tafsilotlar