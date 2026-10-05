Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?

·40·Dunyo
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?

Janubi-Sharqiy Osiyoning ayrim hududlarida fermerlar guruch dalalarini zararkunandalardan himoya qilish uchun o‘rdaklardan foydalanmoqda. Qushlar ma’lum vaqt davomida dalaga qo‘yib yuborilib, ekinlar orasida erkin harakatlanadi.

O‘rdaklarning asosiy vazifasi — guruchga zarar yetkazishi mumkin bo‘lgan hasharot va salyangozlarni iste’mol qilish. Ular begona o‘tlarni ham yeyishi sababli dalaning tabiiy tozaligini saqlashga yordam beradi. Shu bilan birga, o‘rdaklar guruch o‘simliklarining o‘ziga odatda zarar yetkazmaydi.

Fermerlar uchun bunday usulning yana bir muhim tomoni shundaki, u zararkunandalarga qarshi kimyoviy vositalardan foydalanish hajmini kamaytirishga yordam berishi mumkin. Bu esa qishloq xo‘jaligida ekologik yondashuvlarni kengaytirish imkonini beradi.

O‘rdaklardan foydalanish yangi g‘oya emas, biroq ayrim hududlarda bu an’anaviy usul qayta ommalashmoqda. Tabiiy oziqlanish xususiyati tufayli o‘rdaklar daladagi zararkunandalar sonini nazorat qilishda fermerlar uchun qulay yordamchiga aylanmoqda.

Shunday qilib, oddiy qushlar guruch yetishtirish jarayonida tabiatga zarar yetkazmaydigan usullardan birini taqdim etmoqda.

o‘rdaklargurchtabiiy oziqlanishfermerlar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

1200 ta o‘rdak uzumzorning “ekologik xodimlari”ga aylandi (video)1200 ta o‘rdak uzumzorning “ekologik xodimlari”ga aylandi (video)9 avgust 16:22Yaponiyada dehqonlar sholi dalalarida san’at asarlarini yaratib barchani hayron qoldirmoqda!Yaponiyada dehqonlar sholi dalalarida san’at asarlarini yaratib barchani hayron qoldirmoqda!30 iyul 02:45Bangladeshda aholisi ikki yildan beri bitmayotgan yo‘lga guruch ekdiBangladeshda aholisi ikki yildan beri bitmayotgan yo‘lga guruch ekdi9 avgust 16:34Rossiya rasmiylari Irkutskdagi “vabo” haqidagi mish-mishlarga ishonmaslikka chaqirdiRossiya rasmiylari Irkutskdagi “vabo” haqidagi mish-mishlarga ishonmaslikka chaqirdiBugun 17:45MrBeast bir sutkada 71,8 mln ko‘rish bilan rekord o‘rnatdiMrBeast bir sutkada 71,8 mln ko‘rish bilan rekord o‘rnatdiBugun 17:15Tuyalarga ham botoks qilinadimi? Go‘zallik tanlovida 20 ta tuya chetlatildiTuyalarga ham botoks qilinadimi? Go‘zallik tanlovida 20 ta tuya chetlatildiBugun 16:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota