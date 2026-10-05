Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Janubi-Sharqiy Osiyoning ayrim hududlarida fermerlar guruch dalalarini zararkunandalardan himoya qilish uchun o‘rdaklardan foydalanmoqda. Qushlar ma’lum vaqt davomida dalaga qo‘yib yuborilib, ekinlar orasida erkin harakatlanadi.
O‘rdaklarning asosiy vazifasi — guruchga zarar yetkazishi mumkin bo‘lgan hasharot va salyangozlarni iste’mol qilish. Ular begona o‘tlarni ham yeyishi sababli dalaning tabiiy tozaligini saqlashga yordam beradi. Shu bilan birga, o‘rdaklar guruch o‘simliklarining o‘ziga odatda zarar yetkazmaydi.
Fermerlar uchun bunday usulning yana bir muhim tomoni shundaki, u zararkunandalarga qarshi kimyoviy vositalardan foydalanish hajmini kamaytirishga yordam berishi mumkin. Bu esa qishloq xo‘jaligida ekologik yondashuvlarni kengaytirish imkonini beradi.
O‘rdaklardan foydalanish yangi g‘oya emas, biroq ayrim hududlarda bu an’anaviy usul qayta ommalashmoqda. Tabiiy oziqlanish xususiyati tufayli o‘rdaklar daladagi zararkunandalar sonini nazorat qilishda fermerlar uchun qulay yordamchiga aylanmoqda.
Shunday qilib, oddiy qushlar guruch yetishtirish jarayonida tabiatga zarar yetkazmaydigan usullardan birini taqdim etmoqda.
Izohlar 0
…