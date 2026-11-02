Bojlar bekor qilinadimi? AQSH va Kanada o‘rtasidagi keskin savdo urushida muhim burilish

·38·Dunyo
Bojlar bekor qilinadimi? AQSH va Kanada o‘rtasidagi keskin savdo urushida muhim burilish
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • AQSH va Kanada o‘rtasidagi uzoq davom etgan savdo qarama-qarshiligini yakunlash uchun ikki davlat yangi keng qamrovli bitim imzolashga yaqin turibdi.
  • Kelishuv doirasida amerikalik fermerlarni Kanada mahsulotlari uchun to‘lanadigan bojlardan ozod qilish va Keystone XL neft quvuri qurilishini qayta tiklash ko‘zda tutilgan.
  • Kanada Bosh vaziri Mark Karni muzokaralarni konstruktiv deb baholab, tomonlar yakuniy texnik detallarni kelgusi haftalarda muhokama qilishini ma'lum qildi.

Shimoliy Amerika qit’asining ikki yirik iqtisodiy hamkori — AQSH va Kanada o‘rtasida bir necha oydan beri davom etayotgan shiddatli savdo qarama-qarshiligida muhim burilish yasaldi. AQSH Prezidenti Donald Tramp Vashington va Ottava yangi keng qamrovli savdo bitimini imzolashga «juda yaqin» turibdi, deya rasman bayonot berdi.

Associated Press (AP) agentligi xabariga ko‘ra, Ayova shtatidagi mitingga yetib kelgan Oq uy rahbari ikki tomonlama muzokaralarda sezilarli siljish bo‘lganini va o‘zaro manfaatli bitim konsepsiyasi ishlab chiqilganini ma’lum qildi.

Trampning bayonoti: Fermerlar manfaati va Keystone XL loyihasi

Donald Tramp AQSH uzoq yillar davomida Kanada bilan savdo aloqalarida milliardlab dollar yutqazib kelganini ta’kidlab, bo‘lajak kelishuv bu vaziyatni tubdan o‘zgartirishini aytdi:

  • Amerikalik fermerlarga imtiyozlar: Bitim doirasida AQSH qishloq xo‘jaligi ishlab chiqaruvchilari Kanada mahsulotlari uchun to‘layotgan bojlardan butunlay ozod qilinishi ko‘zda tutilmoqda;

  • Keystone XL quvurining qayta tiklanishi: Muzokaralarning muhim bandlaridan biri — Kanada neftini AQSHga yetkazib beruvchi bahsli Keystone XL transchegaraviy neft quvuri qurilishini qayta tiklashni o‘z ichiga oladi;

  • O‘zaro manfaatlilik: Prezidentning so‘zlariga ko‘ra, tayyorlanayotgan hujjat Amerika fermerlari, AQSH iqtisodiyoti va shu bilan birga Kanada uchun ham mutlaqo foydali bo‘ladi. Hozirda tomonlar yakuniy texnik detallarni muhokama qilmoqda.

Mark Karnidan konstruktiv signal: Muzokaralar yaqin haftalarda davom etadi

Kanada Bosh vaziri Mark Karni ham Tramp bilan bo‘lib o‘tgan telefon muloqotini «konstruktiv va samarali» deb baholadi:

  • Kanada suvereniteti va oilalar xarajatlari: Karnining qayd etishicha, bo‘lajak kelishuv ikki davlatda yangi ish o‘rinlari yaratish, oilalarning xarajatlarini kamaytirish hamda Kanadaning milliy manfaatlari, madaniyati va suverenitetini himoya qilishga qaratiladi;

  • Diplomatik jarayon: Har ikki davlatning ishchi guruhlari va muzokarachilari yakuniy shartnomani tayyorlash uchun yaqin haftalar davomida faol ish olib borishadi.

$20 milliardlik savdo urushi qanday boshlangan edi?

AQSH va Kanada o‘rtasidagi savdo qarama-qarshiligi yoz oylarida keskin tus olgan edi:

  • Vashingtonning iyuldagi zarbasi: Tramp Kanadaning avtomobil, alkogol va sut mahsulotlari kvotalariga qo‘ygan cheklovlariga javoban, qariyb 20 milliard dollarlik Kanada mahsulotlariga 50 foizlik boj joriy etdi va ular 22 avgustdan kuchga kirdi;

  • Ottavaning 8 sentyabrdagi javob chorasi: Kanada bunga javoban AQSHning 20 milliard dollarlik po‘lat, alyuminiy, sut, qishloq xo‘jaligi texnikasi va maishiy elektronika mahsulotlariga 50 foizgacha boj kiritdi.

Agar Tramp va Karni o‘rtasidagi yangi kelishuv rasman imzolansa, Shimoliy Amerikadagi 40 milliard dollarlik o‘zaro tarif urushiga barham berilib, tranzit va energiya loyihalari yana jonlanadi.

Donald TrampKeystone XLAQSH-Kanada savdo munosabatlariMark Karni
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Savdo urushi yangi bosqichda: Tramp Kanadadan importni cheklab, 50 %lik bojlar kiritdiSavdo urushi yangi bosqichda: Tramp Kanadadan importni cheklab, 50 %lik bojlar kiritdi9 sentabr 11:48Tramp 60 davlatga yangi boj joriy qildi: kimlar ro‘yxatda?Tramp 60 davlatga yangi boj joriy qildi: kimlar ro‘yxatda?24 iyul 18:26Trampning tarif siyosati AQSHga $200 mlrdlik zarba berdiTrampning tarif siyosati AQSHga $200 mlrdlik zarba berdi26 iyul 22:55Tramp Eronga qarshi keskin ultimatum qo‘ydi, Tehron armiyani jangovar holatga keltirdiTramp Eronga qarshi keskin ultimatum qo‘ydi, Tehron armiyani jangovar holatga keltirdiBugun 09:10Floridada dahshatli aviahalokat: Learjet 60 samolyoti 8 ming metrdan qulab tushdiFloridada dahshatli aviahalokat: Learjet 60 samolyoti 8 ming metrdan qulab tushdiBugun 09:00FQB fosh etdi: KXDR xakerlari Binance tizimiga qanday kirib borgan? (Barcha tafsilotlar)FQB fosh etdi: KXDR xakerlari Binance tizimiga qanday kirib borgan? (Barcha tafsilotlar)Bugun 08:50
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda