Bojlar bekor qilinadimi? AQSH va Kanada o‘rtasidagi keskin savdo urushida muhim burilish
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- AQSH va Kanada o‘rtasidagi uzoq davom etgan savdo qarama-qarshiligini yakunlash uchun ikki davlat yangi keng qamrovli bitim imzolashga yaqin turibdi.
- Kelishuv doirasida amerikalik fermerlarni Kanada mahsulotlari uchun to‘lanadigan bojlardan ozod qilish va Keystone XL neft quvuri qurilishini qayta tiklash ko‘zda tutilgan.
- Kanada Bosh vaziri Mark Karni muzokaralarni konstruktiv deb baholab, tomonlar yakuniy texnik detallarni kelgusi haftalarda muhokama qilishini ma'lum qildi.
Shimoliy Amerika qit’asining ikki yirik iqtisodiy hamkori — AQSH va Kanada o‘rtasida bir necha oydan beri davom etayotgan shiddatli savdo qarama-qarshiligida muhim burilish yasaldi. AQSH Prezidenti Donald Tramp Vashington va Ottava yangi keng qamrovli savdo bitimini imzolashga «juda yaqin» turibdi, deya rasman bayonot berdi.
Associated Press (AP) agentligi xabariga ko‘ra, Ayova shtatidagi mitingga yetib kelgan Oq uy rahbari ikki tomonlama muzokaralarda sezilarli siljish bo‘lganini va o‘zaro manfaatli bitim konsepsiyasi ishlab chiqilganini ma’lum qildi.
Trampning bayonoti: Fermerlar manfaati va Keystone XL loyihasi
Donald Tramp AQSH uzoq yillar davomida Kanada bilan savdo aloqalarida milliardlab dollar yutqazib kelganini ta’kidlab, bo‘lajak kelishuv bu vaziyatni tubdan o‘zgartirishini aytdi:
Amerikalik fermerlarga imtiyozlar: Bitim doirasida AQSH qishloq xo‘jaligi ishlab chiqaruvchilari Kanada mahsulotlari uchun to‘layotgan bojlardan butunlay ozod qilinishi ko‘zda tutilmoqda;
Keystone XL quvurining qayta tiklanishi: Muzokaralarning muhim bandlaridan biri — Kanada neftini AQSHga yetkazib beruvchi bahsli Keystone XL transchegaraviy neft quvuri qurilishini qayta tiklashni o‘z ichiga oladi;
O‘zaro manfaatlilik: Prezidentning so‘zlariga ko‘ra, tayyorlanayotgan hujjat Amerika fermerlari, AQSH iqtisodiyoti va shu bilan birga Kanada uchun ham mutlaqo foydali bo‘ladi. Hozirda tomonlar yakuniy texnik detallarni muhokama qilmoqda.
Mark Karnidan konstruktiv signal: Muzokaralar yaqin haftalarda davom etadi
Kanada Bosh vaziri Mark Karni ham Tramp bilan bo‘lib o‘tgan telefon muloqotini «konstruktiv va samarali» deb baholadi:
Kanada suvereniteti va oilalar xarajatlari: Karnining qayd etishicha, bo‘lajak kelishuv ikki davlatda yangi ish o‘rinlari yaratish, oilalarning xarajatlarini kamaytirish hamda Kanadaning milliy manfaatlari, madaniyati va suverenitetini himoya qilishga qaratiladi;
Diplomatik jarayon: Har ikki davlatning ishchi guruhlari va muzokarachilari yakuniy shartnomani tayyorlash uchun yaqin haftalar davomida faol ish olib borishadi.
$20 milliardlik savdo urushi qanday boshlangan edi?
AQSH va Kanada o‘rtasidagi savdo qarama-qarshiligi yoz oylarida keskin tus olgan edi:
Vashingtonning iyuldagi zarbasi: Tramp Kanadaning avtomobil, alkogol va sut mahsulotlari kvotalariga qo‘ygan cheklovlariga javoban, qariyb 20 milliard dollarlik Kanada mahsulotlariga 50 foizlik boj joriy etdi va ular 22 avgustdan kuchga kirdi;
Ottavaning 8 sentyabrdagi javob chorasi: Kanada bunga javoban AQSHning 20 milliard dollarlik po‘lat, alyuminiy, sut, qishloq xo‘jaligi texnikasi va maishiy elektronika mahsulotlariga 50 foizgacha boj kiritdi.
Agar Tramp va Karni o‘rtasidagi yangi kelishuv rasman imzolansa, Shimoliy Amerikadagi 40 milliard dollarlik o‘zaro tarif urushiga barham berilib, tranzit va energiya loyihalari yana jonlanadi.
Izohlar 0
…