Britaniyalik olimlar 170 million yil avval yashagan yangi timsoh turini aniqladi

·45·Dunyo
Britaniyalik olimlar 170 million yil avval yashagan yangi timsoh turini aniqladi

Britaniyalik olimlar Yerda 170 million yil avval yashagan timsohlarning yangi turini aniqladi. Uning tishlari shu qadar ingichka bo‘lganki, tishkovlagichlarni eslatgan. Shu sababli u asosan mayda baliqlar va boshqa kichik suv jonivorlari bilan oziqlangan. Bu haqda The Independent xabar berdi.

Yangi turga Ctenosuchus tenuidens nomi berilgan. Kashfiyot Buyuk Britaniyadagi Portsmut universiteti va Marokashning Hasan II universiteti tadqiqotchilari tomonidan amalga oshirilgan.

Qadimgi sudralib yuruvchining qazilma qoldiqlari hozirgi Marokashning janubi-sharqiy qismidagi Atlas tog‘laridan topilgan. Olimlar tishlarni mikroskop yordamida o‘rganib, ularda bir-biriga yaqin joylashgan maxsus qirralarni aniqlagan. Bu tuzilish hayvonning oziqlanish usuli o‘ziga xos bo‘lganini ko‘rsatadi.

Tadqiqotchilarning taxminiga ko‘ra, u mayda baliqlar, qisqichbaqasimonlar va boshqa suv organizmlari bilan oziqlangan. Uning jag‘ va tish tuzilishi yura davrida yashagan ayrim pterozavrlarnikiga ham o‘xshash bo‘lgan. Bu hayvonlar suvdagi mayda organizmlarni ajratib olib oziqlangan bo‘lishi mumkin.

Tadqiqot shuni ko‘rsatadiki, tarixdan oldingi hayvonlarning turli guruhlari bir-biridan mustaqil ravishda o‘xshash oziqlanish usullariga moslashgan. Topilma, shuningdek, qadimgi timsohlarning qarindoshlari ilgari o‘ylanganidan ko‘ra ko‘proq muhitlarda yashagani va turli oziqlanish usullariga ega bo‘lganini anglashga yordam beradi.

Suvda ko‘zlari yumilgan holda turgan timsohning yon tomondan ko‘rinishi.
Ctenosuchus tenuidensPortsmut universitetiHasan II universitetiAtlas tog‘lari
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Timsoh hayvonot bog‘i xodimiga hujum qilib, uni o‘ldirdiTimsoh hayvonot bog‘i xodimiga hujum qilib, uni o‘ldirdi9 sentabr 18:56Floridada timsoh hujumi oqibatida ayol qo‘lidan ayrildiFloridada timsoh hujumi oqibatida ayol qo‘lidan ayrildi13 avgust 18:48Ehrom toshlaridan 45 million yillik timsohning yangi turi topildiEhrom toshlaridan 45 million yillik timsohning yangi turi topildi8 oktabr 10:11Turin aeroportida yo‘lovchining yukidan timsoh boshi topildiTurin aeroportida yo‘lovchining yukidan timsoh boshi topildi10 sentabr 10:09Daryo bo‘yida turgan bolaga timsoh hujum qildiDaryo bo‘yida turgan bolaga timsoh hujum qildi19 iyul 19:07Hindistonda timsoh 12 yoshli bolaga hujum qildiHindistonda timsoh 12 yoshli bolaga hujum qildi18 iyul 16:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi