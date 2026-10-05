Rossiya rasmiylari Irkutskdagi “vabo” haqidagi mish-mishlarga ishonmaslikka chaqirdi

·18·Dunyo
Rossiya rasmiylari Irkutskdagi “vabo” haqidagi mish-mishlarga ishonmaslikka chaqirdi

Irkutsk viloyatida vabo epidemiyasi tarqalgani haqida internetda paydo bo‘lgan xabarlar Rossiya rasmiylari tomonidan tasdiqlanmadi. 5 oktyabr kuni Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov aholini bu boradagi turli mish-mishlarga ishonmaslikka chaqirdi.

Peskovning so‘zlariga ko‘ra, sanitariya-epidemiologik masalalar bo‘yicha asosiy vakolatli idora Rospotrebnadzor hisoblanadi. U aholiga aynan ushbu tashkilotning rasmiy ma’lumotlariga tayanishni tavsiya qildi.

Rospotrebnadzor Irkutsk viloyatida vaziyat bo‘yicha tegishli tekshiruv va tahlillar o‘tkazilganini ma’lum qildi. Idoraga ko‘ra, hududda sanitariya-epidemiologik vaziyat barqarorligicha qolmoqda.

Bundan avval Irkutskda o‘latga qarshi kurashish instituti xodimasi pnevmoniya alomatlari bilan kasalxonaga yotqizilib, vafot etgani xabar qilingan. Uning o‘limi sababi bo‘yicha turli taxminlar tarqalgan.

Hodisa fonida Markaziy Osiyoning ayrim davlatlari, jumladan, O‘zbekiston ham yuqori xavfli infeksiyalarning kirib kelishining oldini olish bo‘yicha ehtiyot choralarini kuchaytirdi.

IrkutskDmitriy PeskovRospotrebnadzorO‘zbekiston
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rossiyada O‘RVI, gripp va COVID-19 bilan kasallanish keskin oshdiRossiyada O‘RVI, gripp va COVID-19 bilan kasallanish keskin oshdi24 sentabr 14:4612 yoshli bola yetishtirgan qovoq 817 kilogram chiqdi — rekord hosil barchani hayratda qoldirdi!12 yoshli bola yetishtirgan qovoq 817 kilogram chiqdi — rekord hosil barchani hayratda qoldirdi!13 sentabr 01:10Selfi olishga uringan talaba qoya ustidan qulab halok bo‘ldiSelfi olishga uringan talaba qoya ustidan qulab halok bo‘ldi27 may 05:00Rossiyada obunalarni bekor qilgandan so‘ng pul yechib olish taqiqlandiRossiyada obunalarni bekor qilgandan so‘ng pul yechib olish taqiqlandi11 may 20:25Rossiyadagi vabo haqidagi xabarlar ortidan Qirg‘iziston chegara nazoratini kuchaytirdiRossiyadagi vabo haqidagi xabarlar ortidan Qirg‘iziston chegara nazoratini kuchaytirdiKecha 18:38Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?Bugun 17:40
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota