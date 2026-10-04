Rossiyadagi vabo haqidagi xabarlar ortidan Qirg‘iziston chegara nazoratini kuchaytirdi

·58·Dunyo
Rossiyadagi vabo haqidagi xabarlar ortidan Qirg‘iziston chegara nazoratini kuchaytirdi

Qirg‘iziston Rossiyada vabo kasalligi qayd etilgani haqida tarqalgan xabarlar ortidan davlat chegarasidagi o‘tkazish punktlarida sanitariya-karantin nazoratini kuchaytirdi. Bu haqda mamlakat Sog‘liqni saqlash vazirligi ma’lum qildi.

Ma’lum qilinishicha, barcha sanitariya-karantin punktlari kuchaytirilgan ish tartibiga o‘tkazilgan. Chegarada mutaxassislar fuqarolar, transport vositalari va yuklar harakatini nazorat qilmoqda.

Vazirlik bu choralar yuqumli kasalliklar, jumladan, o‘ta xavfli infeksiyalarning mamlakat hududiga kirib kelishi va tarqalishining oldini olish maqsadida amalga oshirilayotganini bildirdi. Vaziyat sanitariya-epidemiologiya xizmati tomonidan nazoratga olingan.

Vabo — asosan ifloslangan suv yoki oziq-ovqat orqali yuqadigan o‘tkir ichak infeksiyasi bo‘lib, kuchli suvsizlanishga olib kelishi mumkin. Shu sababli kasallikning oldini olishda toza ichimlik suvidan foydalanish va sanitariya qoidalariga rioya qilish muhim.

Avvalroq Rossiyaning Irkutsk viloyatidagi shifoxonada bemor ayol vafot etgani haqida xabarlar tarqalgan edi. Ushbu voqeadan so‘ng ijtimoiy tarmoqlarda uning o‘limi vabo bilan bog‘liq bo‘lishi mumkinligi haqida turli xabarlar paydo bo‘ldi. Biroq infeksiya sababi hozircha rasman tasdiqlangani haqida ma’lumot yo‘q.

Qirg‘iziston Sog‘liqni saqlash vazirligiVaboSanitariya-karantin nazoratiRossiya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sanksiyalar zarbasi: Qirg‘iziston Milliy banki «Zolotaya Korona»ni reyestrdan chiqarib tashladiSanksiyalar zarbasi: Qirg‘iziston Milliy banki «Zolotaya Korona»ni reyestrdan chiqarib tashladi21 sentabr 16:01Qirg‘iziston ilk milliy sun’iy yo‘ldoshini koinotga uchirdi: Sadir Japarov shaxsan kuzatdiQirg‘iziston ilk milliy sun’iy yo‘ldoshini koinotga uchirdi: Sadir Japarov shaxsan kuzatdi2 oktabr 12:39«Novaya Guta»da insonparvarlik missiyasi: Rossiya va Ukraina fuqarolarni almashdi!«Novaya Guta»da insonparvarlik missiyasi: Rossiya va Ukraina fuqarolarni almashdi!20 sentabr 11:34«Davlat to‘ntarishi» ayblovi olib tashlandi: Sud Kamchibek Tashiyevga shov-shuvli hukm chiqardi«Davlat to‘ntarishi» ayblovi olib tashlandi: Sud Kamchibek Tashiyevga shov-shuvli hukm chiqardi11 sentabr 17:09Qirg‘iziston Qozog‘istonga yer almashish taklifi bilan chiqdiQirg‘iziston Qozog‘istonga yer almashish taklifi bilan chiqdi23 iyun 22:40Qirg‘iziston O‘zbekiston chegarasi yaqinida yangi post ochdiQirg‘iziston O‘zbekiston chegarasi yaqinida yangi post ochdi28 may 18:01
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota