Donald Tramp Rossiyadagi o‘lat xavfi bo‘yicha yordam taklif qildi

·34·Dunyo
Donald Tramp Rossiyadagi o‘lat xavfi bo‘yicha yordam taklif qildi

AQSH Prezidenti Donald Tramp Rossiyaning Irkutsk viloyatida o‘lat kasalligi tarqalgan bo‘lishi mumkinligi haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi. U Rossiyaga ushbu vaziyat yuzasidan yordam taklif qilgan. Bu haqda CNBC xabar berdi.

5-oktyabr kuni Oq uyda jurnalistlar bilan suhbatlashgan Tramp Irkutskdagi o‘latni o‘rganish bilan shug‘ullanuvchi ilmiy-tadqiqot instituti xodimining vafot etgani haqidagi ma’lumotlardan so‘ng Rossiyaga yordam ko‘rsatishga tayyorligini bildirgan.

Tramp mazkur holatni Rossiya rasmiylari bilan muhokama qilmaganini aytgan. Shu bilan birga, u o‘latni jiddiy kasallik deb atab, ayrim mikroblar tobora kuchayib borayotganini ta’kidlagan.

AQSH Davlat departamenti esa vaziyat Kasalliklarni nazorat qilish va oldini olish markazlari hamda boshqa idoralar bilan hamkorlikda kuzatilayotganini ma’lum qildi. Idora hozircha ko‘plab tafsilotlar tasdiqlanmaganini qayd etdi.

Jahon sog‘liqni saqlash tashkiloti ham vafot etgan xodimning o‘limiga aynan nima sabab bo‘lgani hozircha tasdiqlanmaganini bildirdi. Tashkilot mavjud ma’lumotlarga ko‘ra, aholi uchun xavf darajasini past deb baholamoqda.

Avvalroq Rossiya rasmiylari 29-sentyabr kuni Irkutskdagi o‘latga qarshi kurashish instituti xodimasi og‘ir pnevmoniya alomatlari bilan shifoxonaga yotqizilgani va 1-oktabrdan 2-oktabrga o‘tar kechasi vafot etganini ma’lum qilgan edi.

Donald TrampIrkutskO‘latDunyo sog‘liqni saqlash tashkiloti
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Irkutskda O‘zbekiston fuqarosi bo‘lgan ota 17 yoshli qizini kaltaklab, to‘rtinchi qavat derazasidan itarib yubordiIrkutskda O‘zbekiston fuqarosi bo‘lgan ota 17 yoshli qizini kaltaklab, to‘rtinchi qavat derazasidan itarib yubordiBugun 16:14Rossiya rasmiylari Irkutskdagi “vabo” haqidagi mish-mishlarga ishonmaslikka chaqirdiRossiya rasmiylari Irkutskdagi “vabo” haqidagi mish-mishlarga ishonmaslikka chaqirdiKecha 17:4512 yoshli bola yetishtirgan qovoq 817 kilogram chiqdi — rekord hosil barchani hayratda qoldirdi!12 yoshli bola yetishtirgan qovoq 817 kilogram chiqdi — rekord hosil barchani hayratda qoldirdi!13 sentabr 01:10Selfi olishga uringan talaba qoya ustidan qulab halok bo‘ldiSelfi olishga uringan talaba qoya ustidan qulab halok bo‘ldi27 may 05:00«Xavfli kasallik o‘chog‘i faollashdi»: Rossiya va Mo‘g‘uliston chegarasida o‘lat infeksiyasi aniqlandi«Xavfli kasallik o‘chog‘i faollashdi»: Rossiya va Mo‘g‘uliston chegarasida o‘lat infeksiyasi aniqlandi4 sentabr 11:46Oq uyda Si Szinpin sharafiga tantanali ziyofat — ko‘tarilgan tarixiy qadah so‘zlariOq uyda Si Szinpin sharafiga tantanali ziyofat — ko‘tarilgan tarixiy qadah so‘zlari25 sentabr 07:59
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?