Moskva viloyatida dron «Igla» yordamida urib tushirildi (video)

·10·Dunyo
Moskva viloyatida dron «Igla» yordamida urib tushirildi (video)

Moskva viloyatida neft infratuzilmasi obyektiga yaqinlashgan dronni Rossiya havo mudofaasi harbiylari 9K38 «Igla» zenit-raketa majmuasi yordamida urib tushirgani aks etgan video tarqaldi.

Kadrlarda harbiy xizmatchi portativ zenit-raketa majmuasi orqali past balandlikda uchib kelayotgan dronni nishonga olayotgani va unga qarshi raketa uchirgani ko‘rinadi. Rossiya manbalarida dron Ukrainaga tegishli ekani va neft infratuzilmasi obyektiga yaqinlashgani ta’kidlangan. Biroq bu ma’lumotlarning ayrim tafsilotlari mustaqil manbalar tomonidan tasdiqlanmagan.

5 oktyabr kuni Moskva meri Sergey Sobyanin Rossiya havo mudofaasi Moskva tomon uchib kelayotgan 9 ta dronni yo‘q qilganini ma’lum qildi. Uning aytishicha, dronlar qoldiqlari tushgan joylarda favqulodda xizmatlar mutaxassislari ishlagan.

Shu kuni Sobyanin 1 sentyabrdan 5 oktyabrgacha Moskva viloyati tomon qariyb 10 mingta dron uchganini ma’lum qildi. Uning ta’kidlashicha, ularning aksariyati Moskvadan uzoqdagi hududlarda neytrallashtirilgan, 862 tasi esa poytaxtga yaqinlashganda yo‘q qilingan.

9K38 «Igla»Sergey SobyaninMoskva viloyatineft infratuzilmasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ukraina Rossiyaga 419 ta dron bilan hujum qildiUkraina Rossiyaga 419 ta dron bilan hujum qildi30 iyun 23:39Moskva yana ommaviy dronlar hujumi ostida qoldiMoskva yana ommaviy dronlar hujumi ostida qoldi18 iyun 12:51Moskva viloyatiga dronlar hujumi: tungi portlashlar va yong‘inlar tafsilotiMoskva viloyatiga dronlar hujumi: tungi portlashlar va yong‘inlar tafsiloti28 iyul 10:00Zelenskiyning samolyoti dron sabab xavf ostida qoldiZelenskiyning samolyoti dron sabab xavf ostida qoldi10 sentabr 10:42Rossiyaning to‘rt hududiga dronlar hujumi: qurbon borRossiyaning to‘rt hududiga dronlar hujumi: qurbon bor6 avgust 09:25Polsha Ukrainaga shart qo‘ydi: aks holda MiG-29 qiruvchilari Bolgariyaga sotiladiPolsha Ukrainaga shart qo‘ydi: aks holda MiG-29 qiruvchilari Bolgariyaga sotiladi28 iyul 12:29
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota